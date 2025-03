Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c61a3bb9-edba-49f2-8001-1fb94b6daf46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslat arról szólt, hogy ha valakit bántalmaz a partnere, azonnal kérhessen távoltartást.","shortLead":"A javaslat arról szólt, hogy ha valakit bántalmaz a partnere, azonnal kérhessen távoltartást.","id":"20250304_dk-javaslat-csaladon-beluli-eroszak-fidesz-leszavazta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c61a3bb9-edba-49f2-8001-1fb94b6daf46.jpg","index":0,"item":"08d5208b-065f-417d-9bbd-0edecf2a503c","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_dk-javaslat-csaladon-beluli-eroszak-fidesz-leszavazta","timestamp":"2025. március. 04. 18:29","title":"A parlament fideszes többsége leszavazta a DK javaslatát a családon belüli erőszak áldozatainak védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae63716a-564f-498f-8a86-35a0021d68c9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A házelnök szerint fejbe dobtak egy kormánypárti képviselőt, aki életveszélyesen megsérült.","shortLead":"A házelnök szerint fejbe dobtak egy kormánypárti képviselőt, aki életveszélyesen megsérült.","id":"20250304_verekedes-szerb-parlament-fustbomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae63716a-564f-498f-8a86-35a0021d68c9.jpg","index":0,"item":"61b3c249-52f7-45fb-b47e-38b75eb8e23b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_verekedes-szerb-parlament-fustbomba","timestamp":"2025. március. 04. 13:50","title":"Verekedés tört ki a szerb parlamentben, füstbombákat is bevetettek a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","shortLead":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","id":"20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0.jpg","index":0,"item":"7dd72459-8f69-4181-bf67-f291d3103fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","timestamp":"2025. március. 04. 10:00","title":"Külön sávot kaptak Párizsban azok az autók, amelyekben legalább hárman ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte a hangsebességet.","shortLead":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte...","id":"20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57.jpg","index":0,"item":"a6ecb21c-1d5b-44ea-9a6f-4155b5994cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","timestamp":"2025. március. 05. 18:03","title":"Lefotózta a NASA a történelmi pillanatot, így néz ki a hangrobbanás nélküli hangsebesség-átlépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mosonmagyaróvári tűzoltók vonultak ki a helyszínre.","shortLead":"A mosonmagyaróvári tűzoltók vonultak ki a helyszínre.","id":"20250304_Kigyulladt-egy-kamion-az-M1-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c.jpg","index":0,"item":"5063ae35-cb36-46ed-87e6-44a4838af9c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Kigyulladt-egy-kamion-az-M1-esen","timestamp":"2025. március. 04. 07:22","title":"Kigyulladt egy kamion az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan eljárást fejlesztettek ki, ami több mint ezerszer gyorsabban képes megkötni a légköri szén-dioxidot, mint a természetes változata.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan eljárást fejlesztettek ki, ami több mint ezerszer gyorsabban képes megkötni a légköri...","id":"20250304_szen-dioxid-eltavolitasa-a-legkorbol-kutatas-kozet-asvanyi-anyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b.jpg","index":0,"item":"a7c994a1-476e-4093-94d8-1aadaa73f735","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_szen-dioxid-eltavolitasa-a-legkorbol-kutatas-kozet-asvanyi-anyag","timestamp":"2025. március. 04. 20:03","title":"Kövekkel csökkentenék a globális felmelegedést, és ennek sokkal több értelme van, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony Galaxy S25-ről. Most már az is kiszivárgott, mikor mutathatják be a dél-koreai vállalat eddigi legvékonyabb prémiumtelefonját, a Galaxy S25 Edge-et.","shortLead":"A januári Galaxy Unpacked rendezvényen, a Galaxy S25-ök bemutatásán túl mr hallani lehetett egy további, igen vékony...","id":"20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d174bd-9ebb-40c0-b128-804f751550d4.jpg","index":0,"item":"57b6c734-def3-4b55-adf5-9ae85a3a4324","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_samsung-galaxy-s25-edge-bemutato-pletyka","timestamp":"2025. március. 04. 21:03","title":"Mikor jön a Samsung legvékonyabb csúcstelefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acd6ffa-7a92-4fa2-9f1f-b680f9d46a37","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nap folyamán nem volt légzési elégtelensége.","shortLead":"A nap folyamán nem volt légzési elégtelensége.","id":"20250304_vatikan-ferenc-papa-allapota-tajekoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2acd6ffa-7a92-4fa2-9f1f-b680f9d46a37.jpg","index":0,"item":"84d1c7cb-c98d-417a-883b-2e397e72384b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_vatikan-ferenc-papa-allapota-tajekoztatas","timestamp":"2025. március. 04. 20:25","title":"Vatikán: Ferenc pápa klinikai állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]