[{"available":true,"c_guid":"1a412e45-6909-43c0-995e-4145183af77e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Franciaország nyitott arra is, hogy kiterjessze a nukleáris arzenálja által nyújtott védelmet európai partnereire.","shortLead":"Franciaország nyitott arra is, hogy kiterjessze a nukleáris arzenálja által nyújtott védelmet európai partnereire.","id":"20250306_Franciaorszag-hirszerzesi-segitseget-ajanlott-fel-Ukrajnanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a412e45-6909-43c0-995e-4145183af77e.jpg","index":0,"item":"99cc7a98-62c7-437c-9c46-73486b55eb56","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Franciaorszag-hirszerzesi-segitseget-ajanlott-fel-Ukrajnanak","timestamp":"2025. március. 06. 11:58","title":"Franciaország hírszerzési segítséget ajánlott fel Ukrajnának, miután Washington azt felfüggesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7a613a-a5f8-4795-a218-f6d3be33fcd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elég gyakran érkeznek hírek zsarolóvírusokról, amelyeket sokan a legújabb idők egyik számítógépes fenyegetésének tartanak. Azonban a ransomware-ek története már több évtizedes, a legelső kis gonosztevő 1990 januárjának első napjaiban kezdett ténykedni.","shortLead":"Elég gyakran érkeznek hírek zsarolóvírusokról, amelyeket sokan a legújabb idők egyik számítógépes fenyegetésének...","id":"20250304_a-vilag-elso-zsarolovirusanak-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb7a613a-a5f8-4795-a218-f6d3be33fcd1.jpg","index":0,"item":"527d7e98-9460-4136-a852-132e20bdeaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_a-vilag-elso-zsarolovirusanak-tortenete","timestamp":"2025. március. 04. 18:03","title":"Ártatlan flopilemeznek tűnt, de a világ első zsarolóvírusa tanyázott rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03febdac-096b-446d-949e-c1816f0ba8c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alkotmányellenesnek minősítik a törvényt, akkor a jövőben nem lehet kötelezővé tenni a magánéletre vonatkozó kérdéssort.","shortLead":"Ha alkotmányellenesnek minősítik a törvényt, akkor a jövőben nem lehet kötelezővé tenni a magánéletre vonatkozó...","id":"20250305_Mar-az-Alkotmanybirosag-vizsgalja-a-gyerekvedelemben-dolgozok-eletvitelenek-vizsgalatarol-szolo-szabalyozast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03febdac-096b-446d-949e-c1816f0ba8c3.jpg","index":0,"item":"7395aa72-6448-46a9-b5db-2219dab9006d","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Mar-az-Alkotmanybirosag-vizsgalja-a-gyerekvedelemben-dolgozok-eletvitelenek-vizsgalatarol-szolo-szabalyozast","timestamp":"2025. március. 05. 07:21","title":"Már az Alkotmánybíróság vizsgálja a gyerekvédelemben dolgozók életvitelének vizsgálatáról szóló szabályozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60829b43-bd46-4b75-99e7-a215b46044ab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ismét elmondta, hogy a háború folytatását rossz, veszélyes és hibás lépésnek gondolja.","shortLead":"A miniszterelnök ismét elmondta, hogy a háború folytatását rossz, veszélyes és hibás lépésnek gondolja.","id":"20250304_orban-macedon-miniszterelnok-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60829b43-bd46-4b75-99e7-a215b46044ab.jpg","index":0,"item":"01bc24a7-7348-4387-82e7-0e95b3a22da0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macedon-miniszterelnok-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. március. 04. 17:04","title":"Orbán Viktor: Az északmacedónok és Magyarország egy álláspontot képvisel az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész 2019-ben jött össze a szexuális erőszak miatt bebörtönzött producer volt feleségével.","shortLead":"A színész 2019-ben jött össze a szexuális erőszak miatt bebörtönzött producer volt feleségével.","id":"20250304_harvey-weinstein-oscar-adrian-brody","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5425ba2c-25b6-43c3-89c1-8a071b72c8a2.jpg","index":0,"item":"1d751de6-5c92-401b-92bc-ede6b970b83c","keywords":null,"link":"/elet/20250304_harvey-weinstein-oscar-adrian-brody","timestamp":"2025. március. 04. 15:05","title":"Harvey Weinstein reagált arra, hogy az ő gyerekeinek is hálálkodott az Oscar-díj átvételekor Adrien Brody","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625d14b2-54d5-4717-b9c9-b2e3f42f2b32","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250305_Marabu-Feknyuz-Orban-kuldetesben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625d14b2-54d5-4717-b9c9-b2e3f42f2b32.jpg","index":0,"item":"61d1e4cc-cb1e-45cd-8957-4f30322ca7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Marabu-Feknyuz-Orban-kuldetesben","timestamp":"2025. március. 05. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Orbán küldetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma szégyenének nevezett.","shortLead":"Azt várják az államfőtől, hogy megfelelően kérjen bocsánatot kollégáiktól, akiket félkegyelműnek és a szakma...","id":"20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04db6d3-2cda-473e-a5aa-8a410661f9e8.jpg","index":0,"item":"63b8ae47-f8d3-4cdd-bb84-44733c5bd9d6","keywords":null,"link":"/elet/20250304_szerbia-vucsics-sertes-ujsagirok-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 04. 14:40","title":"Nem hajlandók Vucsicsról tudósítani a szerb köztévé újvidéki munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai külügyminisztérium szerint a fentanil csak ürügy, a keddi vámemelésre a korábbinál fenyegetőbben reagáltak.","shortLead":"A kínai külügyminisztérium szerint a fentanil csak ürügy, a keddi vámemelésre a korábbinál fenyegetőbben reagáltak.","id":"20250305_kina-egyesult-allamok-vam-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"cf4262b6-17d5-466c-b9dd-e97a1b7ea976","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_kina-egyesult-allamok-vam-haboru","timestamp":"2025. március. 05. 19:04","title":"Kína: Ha Amerika háborúzni akar, annak minden fajtájára készen állunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]