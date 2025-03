Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","shortLead":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","id":"20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"9493cdc4-8e6c-4ee9-a5a3-ceea8eace0ae","keywords":null,"link":"/elet/20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","timestamp":"2025. március. 04. 21:41","title":"Az egészségügyi államtitkár szerint nem kell minden faluba háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","shortLead":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","id":"20250305_ferenc-papa-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb.jpg","index":0,"item":"f26181b5-e48b-4af9-bde5-dd75dfcfee79","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ferenc-papa-allapot","timestamp":"2025. március. 05. 10:43","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, éjjel nem invazív lélegeztetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cba61c-da70-4ecd-8820-723a1e82cb00","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddigi tulajdonos CK Hutchinsont az amerikai politikusok, köztük Donald Trump elnök rendszeresen azzal vádolták, hogy a kínai kormány befolyása alatt áll.","shortLead":"Az eddigi tulajdonos CK Hutchinsont az amerikai politikusok, köztük Donald Trump elnök rendszeresen azzal vádolták...","id":"20250304_usa-panama-csatorna-kikoto-blackrock-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62cba61c-da70-4ecd-8820-723a1e82cb00.jpg","index":0,"item":"44748e5d-5247-4b7e-b4c5-66f17f456ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_usa-panama-csatorna-kikoto-blackrock-donald-trump","timestamp":"2025. március. 04. 19:50","title":"Hongkongi kézből a BlackRockhoz kerülhet a Panama-csatorna két kulcskikötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7b635c-dd31-4542-8de5-677a46033c07","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nitrogénművek 3,5 évvel meghosszabbítaná májusban lejáró 200 millió eurónyi kötvényeinek futamidejét. 