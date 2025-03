Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f1509e-ef93-4d43-963b-e9082f30f7c5.jpg","index":0,"item":"9a2226c3-d40b-42cf-9485-f63d690318f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Marabu-Feknyuz-Trump-orientalodik","timestamp":"2025. március. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Trump orientálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c220e5af-de38-431f-b558-aaeec9969d46","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A NATO-csapatok bevonását azonban továbbra is ellenzik.","shortLead":"A NATO-csapatok bevonását azonban továbbra is ellenzik.","id":"20250307_bloomberg-orosz-ukran-haboru-ideiglenes-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c220e5af-de38-431f-b558-aaeec9969d46.jpg","index":0,"item":"1fe5801e-3ac8-44f6-88ed-bfdc3d516cf6","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_bloomberg-orosz-ukran-haboru-ideiglenes-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 07. 17:57","title":"Bloomberg: Oroszország hajlandó tárgyalni egy ideiglenes tűzszünetről Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szaúd-Arábiában ülnek asztalhoz a felek.","shortLead":"Szaúd-Arábiában ülnek asztalhoz a felek.","id":"20250306_egyesult-allamok-ukrajna-donald-trump-zelenszkij-targyalas-szaud-arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc4e4d58-378b-4de4-84e2-6bf349d7b1d7.jpg","index":0,"item":"cc2fc534-3bc6-4175-aef3-a783201e563e","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_egyesult-allamok-ukrajna-donald-trump-zelenszkij-targyalas-szaud-arabia","timestamp":"2025. március. 06. 21:50","title":"Zelenszkij a jövő heti ukrán-amerikai tárgyalásokról: „Ukrajna konstruktívan fog együttműködni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve próbálják meg bűnözők kicsalni a magyar ügyfelektől a bankszámlájukhoz tartozó adatokat, és az is előfordulhat, hogy kártékony programot telepítenek a számítógépükre.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank nevével visszaélve próbálják meg bűnözők kicsalni a magyar ügyfelektől a bankszámlájukhoz tartozó...","id":"20250306_telefonos-csalas-magyar-nemzeti-bank-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d.jpg","index":0,"item":"1a9d1ce7-ea83-4aa2-977f-812a3e971988","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_telefonos-csalas-magyar-nemzeti-bank-atveres","timestamp":"2025. március. 06. 10:48","title":"Telefonon próbálják meg átverni az embereket a csalók, a Magyar Nemzeti Bankra hivatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az alapszámla kibővítésére kérte Nagy Márton a bankokat, ami a legtöbbeket valószínűleg azért lephet meg, mert azt sem tudták, hogy alapszámla nevű fogalom egyáltalán létezik. Pedig van értelme, de nem véletlenül nem a legnépszerűbb: olyan fapados szolgáltatás, amelynél sokkal nagyobbat spórolhat a legtöbb ember, ha alaposan körbenéz, milyen banki számlaajánlat volna jó neki.","shortLead":"Az alapszámla kibővítésére kérte Nagy Márton a bankokat, ami a legtöbbeket valószínűleg azért lephet meg, mert azt sem...","id":"20250307_bankok-szamla-alapszamla-nagy-marton-bankmonitor-bank-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4ec2bb-214f-41fb-84c5-3d1122463368.jpg","index":0,"item":"75dcde57-0f3b-4cb4-9dee-f05ee1c8cc46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_bankok-szamla-alapszamla-nagy-marton-bankmonitor-bank-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 10:14","title":"Olcsóbb számlákat kér Nagy Márton a bankoktól, pedig sokaknak az is elég spórolást hozna, ha megnéznék, miből válogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73614dd9-688b-49c4-a682-e6e0aeadc989","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit uralkodó műsorában Bob Marley és Kylie Minogue dalai is felcsendülnek.","shortLead":"A brit uralkodó műsorában Bob Marley és Kylie Minogue dalai is felcsendülnek.","id":"20250307_III-karoly-brit-uralkodo-apple-music-musor-dalvalogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73614dd9-688b-49c4-a682-e6e0aeadc989.jpg","index":0,"item":"df0e3c33-0d8d-451f-ad47-2fab9aeb6049","keywords":null,"link":"/kultura/20250307_III-karoly-brit-uralkodo-apple-music-musor-dalvalogatas","timestamp":"2025. március. 07. 13:39","title":"Már csak néhány napot kell várni, hogy hallgathassa III. Károly kedvenc dalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a412e45-6909-43c0-995e-4145183af77e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Franciaország nyitott arra is, hogy kiterjessze a nukleáris arzenálja által nyújtott védelmet európai partnereire.","shortLead":"Franciaország nyitott arra is, hogy kiterjessze a nukleáris arzenálja által nyújtott védelmet európai partnereire.","id":"20250306_Franciaorszag-hirszerzesi-segitseget-ajanlott-fel-Ukrajnanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a412e45-6909-43c0-995e-4145183af77e.jpg","index":0,"item":"99cc7a98-62c7-437c-9c46-73486b55eb56","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_Franciaorszag-hirszerzesi-segitseget-ajanlott-fel-Ukrajnanak","timestamp":"2025. március. 06. 11:58","title":"Franciaország hírszerzési segítséget ajánlott fel Ukrajnának, miután Washington azt felfüggesztette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás, amit Orbán Viktor bejelentett. Kockázata nincs, mert a többség – főleg a Fidesz-szavazók – ellenzi Ukrajna felvételét. Orbán persze nem iránymutatást vár ettől, hiszen már rég döntött, hanem politikai erőt gyűjt, és beáll Magyar Péter mellé az utcai mozgósító versenybe.","shortLead":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról...","id":"20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f.jpg","index":0,"item":"4971c357-6e66-424e-b585-7829c5cae342","keywords":null,"link":"/360/20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","timestamp":"2025. március. 07. 11:47","title":"Nincs is olyan szavazás, amit Orbán beígért Ukrajna EU-tagságáról, de akkor hogyan lesz mégis, és mi a célja vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]