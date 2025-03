Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek átvizsgálását.","shortLead":"Az 59 halálos áldozattal járó tragédia miatt egy volt államtitkárt is őrizetbe vettek, és elrendelték a szórakozóhelyek...","id":"20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a755471c-99ee-4744-a675-b672b61b3c8b.jpg","index":0,"item":"90d01892-244d-4ff6-81dd-67f18a77cc34","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_eszak-macedonia-diszkotuz-korrupcio-letartoztatasok-szabalytalansagok","timestamp":"2025. március. 17. 18:26","title":"„A lefizetések és a korrupció tette lehetővé” az Észak-Macedóniában leégett diszkó működését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csoda, hogy egyre több helyen egyre nehezebb közlekedni.","shortLead":"Nem csoda, hogy egyre több helyen egyre nehezebb közlekedni.","id":"20250318_Tiz-ev-alatt-egymillioval-tobb-jarmu-az-utakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a.jpg","index":0,"item":"dc927685-5c6e-4d52-8510-bf7fd53a9cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Tiz-ev-alatt-egymillioval-tobb-jarmu-az-utakon","timestamp":"2025. március. 18. 10:03","title":"Autódömping Magyarországon: tíz év alatt 1,1 millióval több kocsi az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","shortLead":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","id":"20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"6b3ab608-9cda-4c0f-90e3-b74e9009e14c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 14:39","title":"Füstgyertyák és szovjet himnusz mellett fogadták el a Pride-ot betiltó törvényt – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A több mint másfél kilométeres hídszerkezet közel húsz éve épült.","shortLead":"A több mint másfél kilométeres hídszerkezet közel húsz éve épült.","id":"20250317_Elkezdtek-felujitani-az-M8-as-hidjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7.jpg","index":0,"item":"290be549-8bd0-4d2a-b630-4dd28b23187e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Elkezdtek-felujitani-az-M8-as-hidjat","timestamp":"2025. március. 17. 17:43","title":"Elkezdték felújítani az M8-as hídját, egy hónapos lezárás is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Különösen agresszívnak minősítik Orbán március 15-i beszédét. Nem kellene folyton túlhangsúlyozni, amikor Orbán Viktor vétózik az EU-ban. A belgrádi tömegtüntetések igazi állami válság tünetei, Vucic szerb elnök nem érdemli meg, hogy a Nyugat tovább támogassa. A demokrácia léte a tét Izraelben és Amerikában. Témák és vélemények a világlapokból.","shortLead":"Különösen agresszívnak minősítik Orbán március 15-i beszédét. Nem kellene folyton túlhangsúlyozni, amikor Orbán Viktor...","id":"20250318_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"b6a57230-dcea-410d-bbc7-a541f3f1c2b2","keywords":null,"link":"/360/20250318_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 18. 10:30","title":"Orbán Viktor fejvesztve menekül előre, március 15-én különösen agresszív volt – a Le Figaro Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e4494e-7ad2-4bca-8b8b-fda4e3049af0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa ezúttal a legújabb iPhone-t vetette alá egy kiadós tortúratesztnek, és még a készülék belsejébe is bekukkantott.","shortLead":"A JerryRigEverything nevű YouTube-csatorna videósa ezúttal a legújabb iPhone-t vetette alá egy kiadós tortúratesztnek...","id":"20250318_apple-iphone-16e-strapateszt-okostelefon-torturateszt-jerryrigeverything-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5e4494e-7ad2-4bca-8b8b-fda4e3049af0.jpg","index":0,"item":"58fa66a3-c9c9-4220-adfd-2e5705aec9e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_apple-iphone-16e-strapateszt-okostelefon-torturateszt-jerryrigeverything-video","timestamp":"2025. március. 18. 12:03","title":"Égették, karcolták, de bírta a strapát az iPhone 16e – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f12b568-9b8c-4267-b136-dc4d5b56798d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A megyei közgyűlés fideszes elnökének és a polgármesternek jutott egy esernyő.","shortLead":"A megyei közgyűlés fideszes elnökének és a polgármesternek jutott egy esernyő.","id":"20250318_eso-iskolasok-olaszliszka-megemlekezes-ernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f12b568-9b8c-4267-b136-dc4d5b56798d.jpg","index":0,"item":"20b5bea6-0a04-4db8-97b3-6103190cf7ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_eso-iskolasok-olaszliszka-megemlekezes-ernyo","timestamp":"2025. március. 18. 11:57","title":"Kiállították az esőbe az iskolásokat az olaszliszkai megemlékezésen, miközben a politikusok ernyő alatt álltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abba915-e2d3-4a9a-af4d-662cd7daaf40","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy 60 négyzetméteres budapesti lakás árából messzebb egy 112 négyzetméteres ház is kijön.","shortLead":"Egy 60 négyzetméteres budapesti lakás árából messzebb egy 112 négyzetméteres ház is kijön.","id":"20250319_lakasar-agglomeracio-csaladi-haz-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8abba915-e2d3-4a9a-af4d-662cd7daaf40.jpg","index":0,"item":"9fdca249-9994-4d7e-a2cb-6ceaeabf40a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_lakasar-agglomeracio-csaladi-haz-ingatlan","timestamp":"2025. március. 19. 10:43","title":"Megbolondultak az árak: ismét reális lehet fővárosi lakásból agglomerációs házba költözni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]