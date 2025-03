Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik törvényben lehet rendezni a kérdést.","shortLead":"A szivárványos zászlók kitiltásához az államtitkár szerint nem az Alaptörvényt kell módosítani, hanem egy másik...","id":"20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67be7190-ecf3-4bfe-a007-e2472a150843.jpg","index":0,"item":"556f6482-0eb1-481b-9167-a9679a99691b","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_repassy-robert-tiltas-kozepuletek-pride-zaszlo","timestamp":"2025. március. 18. 17:54","title":"Répássy Róbert szerint kitilthatják a középületekről a Pride-zászlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel foglalkozzon. ","shortLead":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel...","id":"20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f.jpg","index":0,"item":"2480123f-a1ed-49b1-a4c5-3b65aafeff51","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:00","title":"Meghalt Horváth Rozi, a fűszermárka névadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban pedig együtt népszerűsítették az „új doki” kötetét, amely a HVG Könyveknél jelent meg. Azt is megtudtuk, hogy Orbánék és Deutsch Tamásék hogyan futottak össze a sürgősségin, és ki miért rohant oda a gyerekével.","shortLead":"Miniszterelnöki biztosként segíti Orbán Viktor munkáját Kőnig Róbert gyerekorvos, az erről szóló kormányfői videóban...","id":"20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd78d8c-ec7e-4862-9397-92b1995d0e4e.jpg","index":0,"item":"ab9b7ca3-9f43-4fcf-b7bc-e07a3163da64","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_konig-doki-orban-viktor-hvg-konyv-dedikalas","timestamp":"2025. március. 19. 10:20","title":"A HVG Könyveknél megjelent kötetét dedikálta Orbán Viktornak az új miniszterelnöki biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dél-korerai hatóságok elsődleges megállapítása szerint az Air Busan egyik Airbus A321-es repülőgépének rakterében egy power bank okozott tüzet, ami miatt végül evakuálni kellett az utasokat.","shortLead":"A dél-korerai hatóságok elsődleges megállapítása szerint az Air Busan egyik Airbus A321-es repülőgépének rakterében...","id":"20250318_air-busan-repulogep-baleset-power-bank-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c.jpg","index":0,"item":"c71c35e4-f226-4898-90c0-46a24b12278d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_air-busan-repulogep-baleset-power-bank-akkumulator","timestamp":"2025. március. 18. 15:03","title":"Külső akkumulátor miatt kapott lángra az Air Busan egyik személyszállító repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI 7-et. A gyakorlatban ez sok új funkciót jelent a mobilokon. A szoftverfrissítés érkezésére több körben számíthatnak az érintettek.","shortLead":"A Samsung új telefonjai után a korábbi Galaxy okostelefonok és táblagépek is megkapják az Android 15-re épülő One UI...","id":"20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0ba444-42bc-48fb-913d-94ff88c4896c.jpg","index":0,"item":"92b5dfff-0fcd-4d7c-b99b-36d5e52f7ffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_samsung-galaxy-mobilok-tablagepek-oneui-7-frissites-android-15","timestamp":"2025. március. 19. 08:03","title":"Ha Samsung mobilja van, vésse be a naptárába ezt: kap majd egy csomó mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c32ffc-ef76-418b-9c07-51a6143ccbf5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mindennapi abszurd valóságunk keserédes szagát árasztja a Loupe Színházi Társulás új darabja.","shortLead":"Mindennapi abszurd valóságunk keserédes szagát árasztja a Loupe Színházi Társulás új darabja.","id":"20250319_hvg-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-Titkosszolgak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c32ffc-ef76-418b-9c07-51a6143ccbf5.jpg","index":0,"item":"c054c7c8-d7dd-4c62-a16e-73eaf99bbe64","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-Loupe-Szinhazi-Tarsulas-Titkosszolgak","timestamp":"2025. március. 19. 16:05","title":"Kiesett, kiugrott, vagy kilökték az ablakon? Ezt most tegyük félre, mert jön a Mikulás-ünnepi ajándékhúzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","shortLead":"Moszkva azt állítja, az ukránok éjszaka az orosz energetikai infrastruktúrát támadták.","id":"20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28f0a93-420f-4a87-93c1-92f99cf49a05.jpg","index":0,"item":"90414d8f-6b4a-47a1-8c62-08bd085fc950","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_oroszorszag-ukrajna-haboru-tuzszunet-targyalasok-donald-trump-vlagyimir-putyin","timestamp":"2025. március. 19. 13:28","title":"A Kreml szerint Putyin és Trump megbízik egymásban, Ukrajna viszont szabotálja a tűzszüneti tárgyalásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","shortLead":"Kupakmizéria történt a népszerű üdítőnél.","id":"20250319_coca-cola-zero-light-kupak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31f73bc6-f23a-4cb9-8b60-ad4e69eedb47.jpg","index":0,"item":"9a5f9e6f-7a00-405d-862d-394c1ae704ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_coca-cola-zero-light-kupak","timestamp":"2025. március. 19. 07:21","title":"Ön is észrevette, hogy volt valami furcsaság az utóbbi időben a coca-colás üvegeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]