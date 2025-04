Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d9ffa72-3eea-4dda-952b-94a51e28e27b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jelenleg nincs egységes szabályozás az országban. ","shortLead":"Jelenleg nincs egységes szabályozás az országban. ","id":"20250420_A-nemet-rendorsegi-szakszervezet-szerint-itt-az-ideje-kitiltani-a-fegyvereket-a-tomegkozlekedesrol-es-a-vasutallomasokrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d9ffa72-3eea-4dda-952b-94a51e28e27b.jpg","index":0,"item":"d0e715ce-5d29-4fd5-b09b-67253389a98c","keywords":null,"link":"/vilag/20250420_A-nemet-rendorsegi-szakszervezet-szerint-itt-az-ideje-kitiltani-a-fegyvereket-a-tomegkozlekedesrol-es-a-vasutallomasokrol","timestamp":"2025. április. 20. 11:16","title":"A német rendőrségi szakszervezet szerint itt az ideje kitiltani a fegyvereket a tömegközlekedésről és a vasútállomásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált, mivel a vámok bevezetése után túl nagy arcvesztést jelentett volna az üzlet. Az elnök így kénytelen volt újabb 75 nap haladékot adni, kérdés, hogy meglágyul-e a kínaiak szíve, miközben a vámok azóta csak tovább emelkedtek, miközben az oldal lelkét jelentő algoritmusról továbbra sem szeretnének lemondani. Mindeközben Trumpnak amerikai befektetőket kell toboroznia, már felmerült az Amazon, Elon Musk és MrBeast neve is.","shortLead":"Már Donald Trump asztalán volt a TikTok eladásáról szóló alku, a kínai fél azonban az utolsó pillanatban kihátrált...","id":"20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2e995d8-a8ec-404e-ba28-57675c5c4322.jpg","index":0,"item":"69aca711-d62b-4464-ba05-b9e72faa82b8","keywords":null,"link":"/360/20250420_donald-trump-usa-kina-tiktok-tiltas-amazon-oracle-microsoft-elon-musk-ebx","timestamp":"2025. április. 20. 10:30","title":"Már majdnem megvolt az alku a TikTokról, de Trump saját magának tett keresztbe a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2005-ben II. János Pál pápa temetésének napja is nemzeti gyásznap volt.","shortLead":"2005-ben II. János Pál pápa temetésének napja is nemzeti gyásznap volt.","id":"20250421_Nemzeti-gyasznap-lesz-Magyarorszagon-Ferenc-papa-temetesenek-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"fe22d6d6-bc77-4573-9d2f-63d93c6042ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Nemzeti-gyasznap-lesz-Magyarorszagon-Ferenc-papa-temetesenek-napja","timestamp":"2025. április. 21. 18:58","title":"Nemzeti gyásznap lesz Magyarországon Ferenc pápa temetésének napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve ezekből az állatokból származó termékeket szállítanak. Szlovákiában és Ausztriában már szigorúbbak. ","shortLead":"Személyellenőrzés továbbra sincs, de csak két határátkelőhelyet használhatnak azok, akik patás állatokat, illetve...","id":"20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e3ba52-76da-4b86-bbe9-40bf9581c14c.jpg","index":0,"item":"21db53d3-128e-49c3-ae0a-3add1db9ac82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250420_Szlovakia-Ausztria-utan-Horvatorszag-szaj-es-koromfajas-hatar-korlatozas","timestamp":"2025. április. 20. 13:00","title":"Szlovákia és Ausztria után Horvátország is ideiglenes korlátozásokat vezet be a határon a száj- és körömfájás miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"360","description":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének egy volt tagja elmesélte, őt hogyan hálózták be és használták ki. Nem az ő története az egyetlen, amelyben felbukkan egy magyar szál. ","shortLead":"Több mint egy évvel azután, hogy letartóztatták az egyik jógaszekta román vezetőjét, Gregorian Bivolarut, szervezetének...","id":"20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/021e4c01-d041-4df4-91dd-fa37536f52b8.jpg","index":0,"item":"7e442bda-ecc0-4d47-a2a7-98b7c28f9a4d","keywords":null,"link":"/360/20250420_gregorian-bivolaru-tantra-joga-atman-misa-szekta-aldozatok","timestamp":"2025. április. 20. 13:30","title":"A szexmunkát felszabadításként állították be, az erőszak a beavatás része volt – megszólalt a román jógaszektás guru egyik áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A helyiek attól tartanak, hogy a vadállatok széthordhatják a ragadós száj- és körömfájás vírust.","shortLead":"A helyiek attól tartanak, hogy a vadállatok széthordhatják a ragadós száj- és körömfájás vírust.","id":"20250420_Meg-nincs-kesz-a-kerites-a-peresztegi-dogtemeto-korul-katonak-figyelik-nehogy-vadallat-jusson-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"0fa9e239-49e1-4d6c-be9b-3bd3abfe42b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Meg-nincs-kesz-a-kerites-a-peresztegi-dogtemeto-korul-katonak-figyelik-nehogy-vadallat-jusson-be","timestamp":"2025. április. 20. 09:34","title":"Még nincs kész a kerítés a peresztegi dögtemető körül, katonák figyelik, nehogy vadállat jusson be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dbb247-82c2-4975-9c81-b7cbb3a15ed5","c_author":"Bálint Dávid","category":"360","description":"Bár túl vagyunk az első tavaszi fagyokon, nem lehetünk biztosak benne, hogy erre a szezonra elhárult a veszély. Jó tanácsaink kezdő és gyakorlottabb kertészeknek ahhoz, hogy növényeink túléljék a zord tavaszi napokat is.","shortLead":"Bár túl vagyunk az első tavaszi fagyokon, nem lehetünk biztosak benne, hogy erre a szezonra elhárult a veszély. Jó...","id":"20250421_Kerti-novenyek-tavaszi-fagyvedelme-10-bizonyitott-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2dbb247-82c2-4975-9c81-b7cbb3a15ed5.jpg","index":0,"item":"788c8dad-1d1a-43be-b27e-2215ea17eb1d","keywords":null,"link":"/360/20250421_Kerti-novenyek-tavaszi-fagyvedelme-10-bizonyitott-megoldas","timestamp":"2025. április. 21. 18:00","title":"Kerti növények tavaszi fagyvédelme: 10 bizonyított megoldás tévhitek helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bfa4e43-faef-4a51-b871-72d87460ddfc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":" Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntett miatt hallgatták ki.","shortLead":" Gy. Bálintot járművezetés ittas állapotban bűntett miatt hallgatták ki.","id":"20250420_Orizetbe-vettek-a-Dunan-felborult-motoros-csonak-vezetojet-egy-embert-tovabbra-is-keresnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bfa4e43-faef-4a51-b871-72d87460ddfc.jpg","index":0,"item":"f217752b-3ff2-45df-bf97-6e1b82c7f1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20250420_Orizetbe-vettek-a-Dunan-felborult-motoros-csonak-vezetojet-egy-embert-tovabbra-is-keresnek","timestamp":"2025. április. 20. 14:31","title":"Őrizetbe vették a Dunán felborult motoros csónak vezetőjét, egy embert továbbra is keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]