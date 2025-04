Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani szúrás nélkül, „ránézésre” a vércukorszintjét? A viselhető kütyükben piacvezető Huawei sencseni egészségtechnológiai központjában jártunk.","shortLead":"Honnan tudja egy okosóra, mennyire jól aludt a viselője? Vagy miből gondolja, hogy ideges? Tényleg képes megmondani...","id":"20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2270512-cab4-4c7c-8e3c-1c1792abb61b.jpg","index":0,"item":"71038d6d-76eb-4fa0-aeea-f0f3c7635eba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_huawei-health-trusense-egeszsegugyi-funkciok-fitnesz-alvas-sencseni-kampusz","timestamp":"2025. április. 23. 09:00","title":"Van, aki egész nap fut meg tollasozik azért, hogy amikor ön ránéz az órájára, minél többet megtudjon magáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","shortLead":"A fideszes párttag-publicista megbánta, hogy bántotta Ferenc pápát.","id":"20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5618c78-685f-4b0b-bde3-ebf514cdce01.jpg","index":0,"item":"994a2126-78e0-4ab1-90f7-050da55acc9d","keywords":null,"link":"/itthon/20250421_Bayer-Zsolt-Ferenc-papa-halala-reakcio-demens-venember-gazember-megbanas","timestamp":"2025. április. 21. 18:22","title":"Bayer Zsolt reagált Ferenc pápa halálára, akit anno „demens vénembernek, gazembernek” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől várják.","shortLead":"A „mezőgazdaság versenyképességének megőrzése érdekében”. A pénz előteremtését Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől...","id":"20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22.jpg","index":0,"item":"a0aa3378-7d57-4f44-bb9d-9c718a761b56","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_koltsegvetesbol-fizetik-ki-a-gazdak-vizszamlajat","timestamp":"2025. április. 23. 07:34","title":"Az állam fizeti a gazdák vízszámláját idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e0bb54-c96c-487b-972f-613823aee3bb","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A pápa az együttérzést testesítette meg egy olyan világban, amely mindinkább az erő és a kegyetlenség kultúrájára épít. Sokan érezhetik most úgy, hogy nemcsak az egyház, hanem a világ is elveszített egy olyan vezetőt, aki képes morális iránymutatást adni. Ferenc pápa utolsó találkozója rávilágít arra, hogy mit veszíthetünk azzal, ha nincs, aki ellentartana az önző politika rombolásának. ","shortLead":"A pápa az együttérzést testesítette meg egy olyan világban, amely mindinkább az erő és a kegyetlenség kultúrájára épít...","id":"20250422_ferenc-papa-halala-az-utolso-talalkozo-jd-vance-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85e0bb54-c96c-487b-972f-613823aee3bb.jpg","index":0,"item":"056525d0-2823-4bd4-b8b2-45c048029710","keywords":null,"link":"/360/20250422_ferenc-papa-halala-az-utolso-talalkozo-jd-vance-donald-trump","timestamp":"2025. április. 22. 06:30","title":"A pápa utolsó találkozója előrevetítette, hogy milyen lehet a világ nélküle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc8f377-ddf5-442d-b115-c4771228a4b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ferenc pápa nagy focidrukker volt, az olasz bajnokságban pedig úgy róják le tiszteletüket, hogy elhalasztják az összes húsvéthétfőre kiírt meccset.","shortLead":"Ferenc pápa nagy focidrukker volt, az olasz bajnokságban pedig úgy róják le tiszteletüket, hogy elhalasztják az összes...","id":"20250421_Elhalasztottak-minden-hetfoi-bajnoki-focimeccset-az-olaszok-mert-meghalt-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cc8f377-ddf5-442d-b115-c4771228a4b8.jpg","index":0,"item":"2eedb1bd-c38a-4447-ad71-8dce00728afb","keywords":null,"link":"/sport/20250421_Elhalasztottak-minden-hetfoi-bajnoki-focimeccset-az-olaszok-mert-meghalt-Ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 21. 13:47","title":"Ferenc pápa halála miatt elhalasztottak minden hétfői bajnoki focimeccset az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások levegőminősége Kaliforniában, mint korábban 30 év alatt.","shortLead":"A Berkeley Egyetem kutatói szerint egyetlen hónap leforgása alatt annyit javult a vasútvonalak és az állomások...","id":"20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b27f25d-9f17-446f-a59a-dd280fd37e91.jpg","index":0,"item":"0c1a8ab7-671b-4908-a6c9-af9c4f27291c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250421_kalifornia-vasut-dizel-elektromos-mozdonyok-legszennyezettseg","timestamp":"2025. április. 21. 12:03","title":"Villanymozdonyokra cserélték a dízeleket Kaliforniában, ami utána történt, arra korábban 30 évet kellett várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542c2b1a-2190-4320-8b60-a31d178fbc35","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormányfő állatorvostan-hallgatókat használt arra, hogy tisztára mossa magát a nyilvánosság előtt, történész tanácsadója pedig alpári módon ment neki az akadémikusoknak. A tudományos intézmények azzal néznek szembe, hogy a kormány az önállóság maradványaitól is megfosztja őket.","shortLead":"A kormányfő állatorvostan-hallgatókat használt arra, hogy tisztára mossa magát a nyilvánosság előtt, történész...","id":"20250423_hvg-orban-viktor-zebra-allatorvostudomanyi-egyetem-fazekas-sandor-politika-tudomany-kekva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/542c2b1a-2190-4320-8b60-a31d178fbc35.jpg","index":0,"item":"df2d51c9-88ee-49e8-9de4-844f87722eda","keywords":null,"link":"/360/20250423_hvg-orban-viktor-zebra-allatorvostudomanyi-egyetem-fazekas-sandor-politika-tudomany-kekva","timestamp":"2025. április. 23. 09:35","title":"Állatorvosi zebra: így teszi Orbán a politika játékszerévé a tudományos műhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint szerkeszteni. Az újdonság eléggé hasonlít a TikTok megoldására.","shortLead":"A tartalomgyártók örülhetnek az Instagramhoz tartozó legújabb appnak, amivel videókat lehet rögzíteni, valamint...","id":"20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/162e6042-0bac-4d2a-85ba-37d40f9c379e.jpg","index":0,"item":"149a2068-87ed-4daf-8ade-1ff3a5bb7c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_meta-instagram-edits-videoszerkeszto-alkalmazas-megjelenes","timestamp":"2025. április. 23. 08:47","title":"Már tölthető: itt az Instagram vadiúj alkalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]