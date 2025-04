Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott működését. Minden tiltakozás ellenére a Rábel Krisztina által vezetett tankerület átszervezi a népszerű intézmény működését.","shortLead":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott...","id":"20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e.jpg","index":0,"item":"fd785324-3228-46f3-9fa1-a38aee9dc7b2","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:40","title":"„Na, ezt jól megkaptuk…” – cinikus választ írt a tankerület egy szülői panaszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar Péter azokkal a szavakkal búcsúzott a szentatyától, amelyeket Ferenc pápa magyarul mondott el a budapesti látogatása során.","shortLead":"Magyar Péter azokkal a szavakkal búcsúzott a szentatyától, amelyeket Ferenc pápa magyarul mondott el a budapesti...","id":"20250423_magyar-peter-vatikan-ferenc-papa-nunciatura-temetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e2239db-24c5-4954-8c5d-c5552b459f7a.jpg","index":0,"item":"45fc1bf1-2166-437c-a734-f06313f8002b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_magyar-peter-vatikan-ferenc-papa-nunciatura-temetes","timestamp":"2025. április. 23. 17:12","title":"Magyar Péter a Vatikán budapesti nunciatúráján tisztelgett Ferenc pápa emléke előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Migráció, melegek, globális felmelegedés – a legfontosabb témákban megosztott egyház és az újonc bíborosi testület miatt is várható, hogy a konklávé nem hoz olyan gyors döntést, mint Ferenc pápa megválasztásakor. Görföl Tibor teológust Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Migráció, melegek, globális felmelegedés – a legfontosabb témákban megosztott egyház és az újonc bíborosi testület...","id":"20250423_Fulke-podcast-Gorfol-Tibor-Ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a.jpg","index":0,"item":"e944b49c-5110-4517-9989-3ac859e9c0bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_Fulke-podcast-Gorfol-Tibor-Ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:35","title":"„Nagyon rövid lett a konklávé, biztos, hogy Bergogliót választották meg” – most nem ilyen pápaválasztás várható a Fülke szakértője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b49b54-65ee-4c54-a724-8e27b1c6c698","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik biciklis a szélvédőre zuhant az ütközéstől, majd az úttestre esett, a másikat az árok felé sodródva találta el az autó.","shortLead":"Az egyik biciklis a szélvédőre zuhant az ütközéstől, majd az úttestre esett, a másikat az árok felé sodródva találta el...","id":"20250423_Nyolcvannal-csapodott-ket-kerekparosba-egy-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52b49b54-65ee-4c54-a724-8e27b1c6c698.jpg","index":0,"item":"a305958e-19ad-4bf5-888d-b81e4392960d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Nyolcvannal-csapodott-ket-kerekparosba-egy-autos","timestamp":"2025. április. 23. 12:21","title":"Nyolcvannal csapódott két kerékpáros közé egy autós – vádat emeltek a sofőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő 20 évig küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","shortLead":"Az énekesnő 20 évig küzdött azért, hogy gyereke lehessen, de mostanra már sikerült feldolgoznia a kudarcot.","id":"20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07.jpg","index":0,"item":"675e9137-b9b5-4430-9f4a-04cd7a684c17","keywords":null,"link":"/elet/20250422_kovacs-kati-valas-gyerekvallalas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"„Nem voltam igazán feleség típus” – válásról és az elmaradt gyerekvállalásról is beszélt Kovács Kati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat ingatlant szereztek meg bűntársaival, az ügy éveken át húzódott, mire jogerős ítélet született.","shortLead":"Hat ingatlant szereztek meg bűntársaival, az ügy éveken át húzódott, mire jogerős ítélet született.","id":"20250422_ugyved-lakasmaffia-jogeros-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"4df4324a-11da-4b68-b229-eacb1052cbe4","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_ugyved-lakasmaffia-jogeros-itelet","timestamp":"2025. április. 22. 10:55","title":"Ügyvéd vezette a lakásmaffiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más kérdés, hogy mit gondolhat erről a mesterséges intelligencia.","shortLead":"A jelek szerint az OpenAI nem különösebben haragudna meg, ha a felhasználók nem udvariaskodnának a ChatGPT-vel. Más...","id":"20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"f6734f55-360d-4820-8b2e-49ac3c96ab3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kerem-koszonom-udvariaskodas-energiaszamla","timestamp":"2025. április. 22. 12:03","title":"Ön is megköszöni a ChatGPT-nek a választ? Sokba kerül az OpenAI-nak az udvariaskodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Gyakran tekintünk a német nyugdíjasokra mintaként, akik stabil anyagi körülmények között élvezhetik idős éveiket. Felmerül a kérdés: valóban ennyire gondtalan a helyzetük, és ha igen, mi ennek az oka?","shortLead":"Gyakran tekintünk a német nyugdíjasokra mintaként, akik stabil anyagi körülmények között élvezhetik idős éveiket...","id":"20250422_nemet-nyugdijrendszer-magyar-valosag-ongondoskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"17ebcb03-e0f5-4f9a-b702-ad32953c4373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_nemet-nyugdijrendszer-magyar-valosag-ongondoskodas","timestamp":"2025. április. 22. 09:35","title":"Tényleg jobban élnek a német nyugdíjasok? A nyugdíjmítosz és a magyar valóság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]