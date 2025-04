Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un hősként hivatkozott a katonáira.","shortLead":"Kim Dzsong Un hősként hivatkozott a katonáira.","id":"20250428_Eszak-Korea-megerositette-hogy-katonakat-kuldott-az-orosz-ukran-haboruba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cfa9661-3ff2-44ea-8b8d-bf8a4330977b.jpg","index":0,"item":"026ed02a-ffa5-4973-80d3-b2d39ac2da6c","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Eszak-Korea-megerositette-hogy-katonakat-kuldott-az-orosz-ukran-haboruba","timestamp":"2025. április. 28. 05:33","title":"Észak-Korea megerősítette, hogy katonákat küldött az orosz-ukrán háborúba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán törvények és az ország alkotmánya sem teszi lehetővé, hogy Zelenszkij Oroszország részeként ismerje el a Krím félszigetet. 