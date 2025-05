Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Van még esélye egy demokratikus Romániának? Amerika még nem fordult át tekintélyuralomba, de hanyatlik a liberális demokrácia. A raktárakban és a szállításban dolgozó munkások lesznek a Trump-féle sokkterápia első áldozatai. A sajtószabadság múlik azon, fennmarad-e a Szabad Európa Rádió és a Szabadság Rádió. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Van még esélye egy demokratikus Romániának? Amerika még nem fordult át tekintélyuralomba, de hanyatlik a liberális...","id":"20250506_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"bf3c0b99-ab20-4ff4-8049-4229dfb7aebb","keywords":null,"link":"/360/20250506_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 06. 10:30","title":"„Forrongás érezhető Budapest utcáin” – helyszíni riport a Die Weltben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","shortLead":"Hivatalos megerősítés egyelőre nem érkezett az akcióról. ","id":"20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d351c549-81a5-4449-b61b-25ab26011f0a.jpg","index":0,"item":"4c4d49c4-4c51-4bd6-913b-b1f63f0739f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Katonai-repulogeppel-deportalna-bevandorlokat-Libiaba-a-Trump-kormany","timestamp":"2025. május. 07. 05:26","title":"Katonai repülőgéppel deportálna bevándorlókat Líbiába a Trump-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2718d80f-dc0a-457a-9ca5-8db81a773028","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Fabrizio Romano szerint a jobbhátvéd a Real Madridhoz igazol.","shortLead":"Fabrizio Romano szerint a jobbhátvéd a Real Madridhoz igazol.","id":"20250505_labdarugas-liverpool-trent-alexander-arnold-klubvaltas-atigazolas-real-madrid-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2718d80f-dc0a-457a-9ca5-8db81a773028.jpg","index":0,"item":"1aa1e765-eff6-407a-a961-fbc7ec7d87d0","keywords":null,"link":"/sport/20250505_labdarugas-liverpool-trent-alexander-arnold-klubvaltas-atigazolas-real-madrid-fabrizio-romano","timestamp":"2025. május. 05. 14:05","title":"Alexander-Arnold bejelentette, hogy elhagyja a Liverpoolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","shortLead":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","id":"20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"b729a039-ceaf-4323-8a4e-94932c52d855","keywords":null,"link":"/kkv/20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","timestamp":"2025. május. 07. 10:44","title":"Külföldön fejlesztene infrastruktúrát Mészáros Lőrinc, új céget alapított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a3f116-7c14-4768-8ef1-f296b05a82c8","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"Ütőképes és lemaradó társaságokra szakadt szét a magyar közép- és nagyvállalati mezőny, melyek teljesen máshogy élik meg az ország politikai és gazdaságpolitikai tényezőit, de túlnyomó részük már otthon érzi magát a NER világában, és tudja, mire számíthat – derül ki a Corvinus friss céges kutatásából.","shortLead":"Ütőképes és lemaradó társaságokra szakadt szét a magyar közép- és nagyvállalati mezőny, melyek teljesen máshogy élik...","id":"20250507_magyar-cegek-versenykepessege-Corvinus-Chikan-Attila-ketteszakadt-mezony-NER-Orban-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a3f116-7c14-4768-8ef1-f296b05a82c8.jpg","index":0,"item":"50f6a795-4c3f-4c18-a96d-ecb330afa955","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_magyar-cegek-versenykepessege-Corvinus-Chikan-Attila-ketteszakadt-mezony-NER-Orban-rendszer","timestamp":"2025. május. 07. 06:10","title":"Két külön világban léteznek a magyar cégek, de az Orbán-rendszer szabályait már mind megtanulták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","shortLead":"Csütörtökön mutathatják be az árrés új szabályait, a terv szerint harminc termékkategóriában avatkozhat be az állam.","id":"20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"90bc5e24-1bda-4d33-9589-fe09432ba767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_Nagy-Marton-arres-arak-zsebkendo-tusfurdo-szabalyok","timestamp":"2025. május. 06. 12:32","title":"Nagy Márton már készíti az újabb árréskorlátozást, a zsebkendő, a tusfürdő és egyéb háztartási cikkek is érintve lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja a transznemű nőknek, hogy az angol női bajnokságban játsszanak. A női futball a transz közösség egyik utolsó mentsvára volt, egy olyan biztos pont, ahol elfogadták őket és szabadon élvezhették a sportolás mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatásait. A nemiség kérdésének vizsgálata ezzel csak tovább bonyolódott.","shortLead":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja...","id":"20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e.jpg","index":0,"item":"a077086d-3605-459e-8f7f-e283125102fd","keywords":null,"link":"/elet/20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 17:55","title":"A transznemű nők egyik utolsó mentsvára is odaveszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világ leggazdagabb emberének búcsúznia kell a kormányzati szereptől, miután rengeteg kárt okozott. Még nem késő megmenteni az amerikai gazdaságot. Megszűnőben a dollár megkölönböztetett szerepe. Tényleg Friedrich Merz az, akinek vezetnie kellene Németországot? Európa szerezzen be új iránytűt a szélsőjobb nyomulása miatt. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A világ leggazdagabb emberének búcsúznia kell a kormányzati szereptől, miután rengeteg kárt okozott. Még nem késő...","id":"20250507_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"86262de3-b364-4178-8049-39d860fe687f","keywords":null,"link":"/360/20250507_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 07. 11:56","title":"Financial Times-kommentár: Ha van olyan láncfűrész, amely bumerángként működik, akkor azt Musk találta fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]