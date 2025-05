Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","shortLead":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","id":"20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223.jpg","index":0,"item":"989dbd46-cc75-441f-8979-91045c1f30ef","keywords":null,"link":"/sport/20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","timestamp":"2025. május. 12. 14:37","title":"Indul a Tour de Hongrie, lezárások lesznek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden tagállam teljesen leválna az orosz energiahordozókról. Pontosan miről szól az unió javaslata? Milyen helyzetben éri Magyarországot? És tényleg feladat nélkül maradhat Németh Szilárd rezsibiztos?","shortLead":"Szijjártó Péter szerint évi plusz 600 milliárd forintba kerülne Magyarországnak, ha megvalósulna az EU terve, és minden...","id":"20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75565ac3-1abc-4096-8109-ce1b60f27bfa.jpg","index":0,"item":"26068192-df8a-40ed-aabb-42c03140dcc1","keywords":null,"link":"/360/20250512_rezsicsokkentes-orosz-energia-levalas-gaz-LNG-olaj-uran-import-tilalom-Europai-Unio-Szijjarto-Peter","timestamp":"2025. május. 12. 12:00","title":"Tényleg annyi a rezsicsökkentésnek, ha végleg szakítunk az orosz energiával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet az amerikai Yale Egyetem kutatói tettek közzé Brian Scholl pszichológus vezetésével.","shortLead":"Ha fontos videókonferenciára készül, szerezzen be jó mikrofont. Ez a tanács szűrhető le abból a tanulmányból, amelyet...","id":"20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab.jpg","index":0,"item":"44a7b897-1b68-4190-9279-2e384557f313","keywords":null,"link":"/360/20250511_Varatlan-mertekben-befolyasolja-a-videos-ertekezleteket-hogy-kinek-milyen-a-mikrofonja","timestamp":"2025. május. 11. 16:10","title":"Váratlan mértékben befolyásolja a videós értekezleteket, hogy kinek milyen a mikrofonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a792028-a700-4f63-a7a2-d24ae3a39c6c","c_author":"Dévényi István","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc legsúlyosabb bűne, hogy másfél évtizedre ellopta a NER leváltásának reményét is – értékeli a volt miniszterelnök pályáját Dévényi István, a Magyar Hang munkatársa, a 2006-os politikai válság idején a Heti Válasz újságírója.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc legsúlyosabb bűne, hogy másfél évtizedre ellopta a NER leváltásának reményét is – értékeli a volt...","id":"20250511_Devenyi-Istvan-Gyurcsany-Ferenc-a-haromszoros-tolvaj-DK-Fidesz-NER-baloldal-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a792028-a700-4f63-a7a2-d24ae3a39c6c.jpg","index":0,"item":"842f7768-a149-4f13-a369-fabbaedf51bd","keywords":null,"link":"/360/20250511_Devenyi-Istvan-Gyurcsany-Ferenc-a-haromszoros-tolvaj-DK-Fidesz-NER-baloldal-ellenzek","timestamp":"2025. május. 11. 17:00","title":"Dévényi István: Gyurcsány Ferenc, a háromszoros tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","shortLead":"Hamarosan új együttműködési megállapodást köthet a Microsoft és az OpenAI, mindkét cég jól járhat a megegyezéssel. ","id":"20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"c77170a8-03c1-413e-a777-ae8e28ff04fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_openai-chatgpt-microsoft-egyuttmukodes-megallapodas","timestamp":"2025. május. 12. 10:03","title":"Gőzerővel tárgyal az OpenAI és a Microsoft, sok múlhat a megegyezésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7","c_author":"Budapesti Közművek","category":"brandcontent","description":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli “nagytakarítása” évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak.","shortLead":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és...","id":"20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7.jpg","index":0,"item":"373a9c72-1f60-4938-ada6-c3a76957738c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","timestamp":"2025. május. 12. 19:30","title":"Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0e582d-5cc3-49c5-92c8-dc557a72b3c7","c_author":"Rácz József","category":"360","description":"Minden társadalomnak el kell döntenie, hogy a szigor vagy a segítés útját választja – Magyarország a drogfogyasztás büntetése mellett döntött, a gyógyítás helyett a szenvedés útját választotta. Milyen hatásai vannak a kriminalizációnak, és milyen eredményeket értek el azok az országok, amelyek a szerhasználatot nem rendészeti, hanem közegészségügyi problémaként kezelik? Rácz József pszichiáter, egyetemi tanár, az MTA doktorának írása.","shortLead":"Minden társadalomnak el kell döntenie, hogy a szigor vagy a segítés útját választja – Magyarország a drogfogyasztás...","id":"20250513_racz-jozsef-pszichiater-drogtorveny-velemeny-kriminalizacio-fogyasztok-gyogyitas-borton-melyszegenyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc0e582d-5cc3-49c5-92c8-dc557a72b3c7.jpg","index":0,"item":"bfee330b-7e3d-4f0b-aa0a-23d26cb3f908","keywords":null,"link":"/360/20250513_racz-jozsef-pszichiater-drogtorveny-velemeny-kriminalizacio-fogyasztok-gyogyitas-borton-melyszegenyseg","timestamp":"2025. május. 13. 14:10","title":"Ember helyett semmirekellő – amilyen az ország, olyan a drogtörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b57667-32c9-421c-b447-84c21691b363","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Konzervatív bíborosok egy csoportja sorakozott fel Erdő Péter mögött a konklávé első napján, de hamar egyértelművé vált, hogy nem lesz meg a többségük. A második napra már a későbbi XIV. Leó, azaz Robert Francis Prevost vált a pápaválasztás esélyesévé.","shortLead":"Konzervatív bíborosok egy csoportja sorakozott fel Erdő Péter mögött a konklávé első napján, de hamar egyértelművé...","id":"20250512_erdo-peter-konklave-papa-vatikan-robert-francis-prevost-xiv-leo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15b57667-32c9-421c-b447-84c21691b363.jpg","index":0,"item":"e58cbc77-96c4-4dae-85c6-ee400a028f1c","keywords":null,"link":"/elet/20250512_erdo-peter-konklave-papa-vatikan-robert-francis-prevost-xiv-leo","timestamp":"2025. május. 12. 05:40","title":"Az első körben még Erdő Péter kapta az egyik legtöbb szavazatot a pápaválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]