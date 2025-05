Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8a6ae54-ea85-42be-bdc2-b75294a39c9d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha nem jelentkezik elég önkéntes a seregbe.","shortLead":"Ha nem jelentkezik elég önkéntes a seregbe.","id":"20250514_Visszaallithatjak-a-sorozast-Nemetorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8a6ae54-ea85-42be-bdc2-b75294a39c9d.jpg","index":0,"item":"dc755a73-0390-495a-97b1-4fae0140273b","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Visszaallithatjak-a-sorozast-Nemetorszagban","timestamp":"2025. május. 14. 19:28","title":"Visszaállíthatják a sorozást Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak azért lehetett pont ugyanolyan a magyar ipar összteljesítménye, mint egy éve, mert ezúttal kettővel több munkanap volt.","shortLead":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak...","id":"20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79.jpg","index":0,"item":"bbb34bd7-9ebd-47aa-b5e5-3d1f627af782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","timestamp":"2025. május. 14. 09:13","title":"KSH: Az akkugyártás teljesített legrosszabbul az egész magyar iparban, 41 százalékkal zuhant vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fd00bd-9ef9-4c4f-aed9-d2f9fca6b515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több betegség későbbi kialakulásában is szerepet játszhat az, ha egy lánynak hamarabb jön meg az első menstruációja – az egészségtelen étkezés pedig pont ehhez járulhat hozzá egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Több betegség későbbi kialakulásában is szerepet játszhat az, ha egy lánynak hamarabb jön meg az első menstruációja –...","id":"20250513_egeszsegtelen-etrend-lanyok-elso-menstruacio-kapcsolat-betegsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fd00bd-9ef9-4c4f-aed9-d2f9fca6b515.jpg","index":0,"item":"eb3e68de-6367-4549-8e56-a76e355813bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_egeszsegtelen-etrend-lanyok-elso-menstruacio-kapcsolat-betegsegek","timestamp":"2025. május. 13. 20:03","title":"Hamarabb jöhet meg az első menstruáció az egészségtelenül étkező lányoknál – és ennek súlyos következménye lehet később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az új törvényjavaslat hatalomféltésről, a bosszúról és a kicsinyességről szól.","shortLead":"A főpolgármester szerint az új törvényjavaslat hatalomféltésről, a bosszúról és a kicsinyességről szól.","id":"20250514_Karacsony-A-kedd-ejszaka-benyujtott-torvenyjavaslat-orosz-mintat-kovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"f91f6958-20e6-4ab1-a8cf-a96a5ca76c34","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Karacsony-A-kedd-ejszaka-benyujtott-torvenyjavaslat-orosz-mintat-kovet","timestamp":"2025. május. 14. 11:25","title":"Karácsony: A kedd éjszaka benyújtott törvényjavaslat orosz mintát követ, de Budapest nem lesz Moszkva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf3ee8b-4d2e-4abe-816b-b1e852d4c540","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író egy olyan videót osztott meg, amelyen a magyarellenes román elnökjelölt beszél arról, hogy vége a kompromisszum idejének, elég volt az RMDSZ etnikai terroristáiból.","shortLead":"Az író egy olyan videót osztott meg, amelyen a magyarellenes román elnökjelölt beszél arról, hogy vége a kompromisszum...","id":"20250513_dragoman-gyorgy-george-simion-roman-elnokvalasztas-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf3ee8b-4d2e-4abe-816b-b1e852d4c540.jpg","index":0,"item":"910c6b05-5776-49dc-b402-101e371db1f8","keywords":null,"link":"/kultura/20250513_dragoman-gyorgy-george-simion-roman-elnokvalasztas-orban-viktor","timestamp":"2025. május. 13. 13:34","title":"Dragomán György: Felelősen gondolkodó magyar politikus nem támogathatja George Simiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben a világ a lehetséges tűzszüneti tárgyalásokat várja, Orbán Viktor és kormánya kabátlopási ügybe keveredett.","shortLead":"Egymásra licitáló ultimátumok után megnőtt az esélye, hogy egy időre megszakadjanak a harcok Ukrajnában. Miközben...","id":"20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5420d5ec-a65c-40f1-827f-3197ee7721ff.jpg","index":0,"item":"f56ace04-de95-477d-a582-609293b079b3","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-acsarkodas-ukrajna-elszigetelodes-titkosszolgalati-jatszmak-bekeharcos-maganya","timestamp":"2025. május. 15. 06:30","title":"Valóban Kárpátalja megszerzésére játszana a magyar kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcd1cda-9f1a-45ab-8366-ab85e0ad5567","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ami igazán működik, az a második autókra vonatkozó drasztikus díjemelés.","shortLead":"Ami igazán működik, az a második autókra vonatkozó drasztikus díjemelés.","id":"20250513_lakossagi-parkolasi-dij-Budapest-emeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fcd1cda-9f1a-45ab-8366-ab85e0ad5567.jpg","index":0,"item":"4a0909ef-9a6d-4025-b62b-ea32058bc367","keywords":null,"link":"/cegauto/20250513_lakossagi-parkolasi-dij-Budapest-emeles","timestamp":"2025. május. 13. 12:01","title":"Megemelték sok helyen a lakossági parkolási díjakat Budapesten, amire eltűntek az autók, majd lassan visszaszivárogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha a PSG győz a Bajnokok Ligája-döntőben, a Fradi focicsapata visszavágásra, a pólósok címvédésre készülnek, akárcsak a Győr női kézisei. Tippeljen a hónap legérdekesebb sporteseményeire!","shortLead":"Antony lehet az első játékos, aki két nagy európai kupasorozatit is megnyer egy idényben, Mbappé foghatja a fejét, ha...","id":"20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/153fe4d0-5968-4137-a99a-ce487b9d3a53.jpg","index":0,"item":"a72b5e35-9784-4731-a6bd-135fd295e470","keywords":null,"link":"/sport/20250513_bajnokok-ligaja-europa-liga-konferencialiga-magyar-kupa-donto-ferencvaros-paks-antony-psg-gyor-labdarugas-kezilabda-vizilabda-final-four","timestamp":"2025. május. 13. 16:01","title":"Köznevetség tárgyává tették, most történelmi tettel vághat vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]