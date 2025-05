Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiába járnak a bíróságra, a sajtóperekben eljáró bírók utálják őket. A Fővárosi Törvényszék inkább tényeket hozott, és arra mutatott rá, hogy az ítélettel zárult sajtó-helyreigazítási ügyek mindössze 3 százalékát helyezte hatályon kívül a felsőbb bíróság, és egyiket sem bírói elfogultság miatt.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy hiába járnak a bíróságra, a sajtóperekben eljáró bírók utálják őket...","id":"20250520_Kozlemenyben-cafolta-Kocsis-Mate-allitasait-a-Fovarosi-Torvenyszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"294a2450-1064-448f-96d9-d6d18ae18893","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kozlemenyben-cafolta-Kocsis-Mate-allitasait-a-Fovarosi-Torvenyszek","timestamp":"2025. május. 20. 14:58","title":"Közleményben cáfolta Kocsis Máté elfogult bírákról tett állításait a Fővárosi Törvényszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai offenzívát és nem oldja fel a humanitárius segélyszállítmányok bejuttatásának korlátozásait. ","shortLead":"A három kormány konkrét válaszlépéseket is kilátásba helyezett, amennyiben Izrael nem állítja le az új katonai...","id":"20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4274635c-605e-4ded-aeed-05c86874e490.jpg","index":0,"item":"13a533d5-9e9e-4d5f-bb10-bb330b9ea89f","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_kozlemeny-britek-franciak-kanada-izrael-gaza-hadmuveletek","timestamp":"2025. május. 19. 20:31","title":"Közös közleményben ítélte el a brit, a francia és a kanadai kormány Izrael újabb gázai hadműveleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","shortLead":"Autógumiként próbálták meg elvámolni az uniós szankciók hatálya alá eső rakományt.","id":"20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a68f75a-8541-4ea6-b642-49b10cf695b5.jpg","index":0,"item":"46a37459-7ed2-4b0d-a5e8-f9d05c276914","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_boeing-abroncs-lengyelorszag-oroszorszag-szankciok","timestamp":"2025. május. 19. 13:15","title":"Repülőgépekre való, Oroszországba szánt abroncsokat koboztak el a lengyel vámosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cedb2-0029-43b0-90f1-968b7f099b9f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A közép-európai térségben Ausztria jutott a legtovább az idegenforgalom fenntarthatóvá tétele felé, de Szlovéniában, Horvátországban és Romániában is jó példákat találhatnak azok, akiknek fontos ez a szempont. A tapasztalatok azt mutatják, egyre többen vannak: a felelősségteljes turizmus üzleti szempontok miatt is jó befektetés.","shortLead":"A közép-európai térségben Ausztria jutott a legtovább az idegenforgalom fenntarthatóvá tétele felé, de Szlovéniában...","id":"20250519_hvg-fenntarthato-turizmus-ausztria_szuksegbol_ereny-romania-horvatorszag-szlovenia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/052cedb2-0029-43b0-90f1-968b7f099b9f.jpg","index":0,"item":"c7969c71-0b81-4052-ab14-8aa781b5cc3b","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-fenntarthato-turizmus-ausztria_szuksegbol_ereny-romania-horvatorszag-szlovenia","timestamp":"2025. május. 19. 18:06","title":"Fenntartható turizmus? Van, ahol rájöttek: üzletileg is megéri erre odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43508b91-e22f-4569-8b9f-4b3960e7865d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mihajlo Podoljak szerint Putyin csak „színlelt”, hogy csökkentse a ránehezedő nyomást.","shortLead":"Mihajlo Podoljak szerint Putyin csak „színlelt”, hogy csökkentse a ránehezedő nyomást.","id":"20250519_ukrajna-oroszorszag-haboru-mihajlo-podoljak-volodimir-zelenszkij-tanacsado-isztambuli-targyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43508b91-e22f-4569-8b9f-4b3960e7865d.jpg","index":0,"item":"9963c6a8-365a-45b4-af3e-32be433c3400","keywords":null,"link":"/vilag/20250519_ukrajna-oroszorszag-haboru-mihajlo-podoljak-volodimir-zelenszkij-tanacsado-isztambuli-targyalasok","timestamp":"2025. május. 19. 12:56","title":"Zelenszkij tanácsadója: Isztambul bebizonyította, hogy Moszkva háborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót választott. Polt Péter lemondott legfőbb ügyész és Hende Csaba volt honvédelmi miniszter került be a testületbe, ahonnan még így is hiányzik egy tag. A kitiltott Hadházy Ákos a ruhatárban szavazhatott, és meghekkelte a voksolást.","shortLead":"Nem volt meglepetés a titkos szavazás eredménye: kedden az Országgyűlés kormánypárti többsége két új alkotmánybírót...","id":"20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a5dda03-c4c3-42bf-a2d0-cc7518001650.jpg","index":0,"item":"836a7c66-d512-49cd-b90b-1b6bb9c1f9da","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Papirforma-a-szavazason-alkotmanybiro-lett-a-felrenezo-exfougyesz-Polt-es-a-bukott-miniszter-Hende-ebx","timestamp":"2025. május. 20. 09:42","title":"Papírforma a szavazáson: alkotmánybíró lett a félrenéző exfőügyész Polt és a bukott miniszter Hende","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett újraszámolta a kereseti statisztikákat 2019-ig visszamenőleg, de ez nem okozott jelentős változást.","shortLead":"Mostantól a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset a „nettó átlagkereset”. A KSH emellett...","id":"20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd57c954-00f7-4266-ad59-80be5151379e.jpg","index":0,"item":"d6efef73-accc-4e14-8e47-1060b46ee4aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-KSH-uj-definicioval-szamolja-a-netto-atlagkeresetet-mindjart-magasabb-lett","timestamp":"2025. május. 20. 09:20","title":"A KSH új definícióval számolja a nettó átlagkeresetet, mindjárt magasabb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","shortLead":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","id":"20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906.jpg","index":0,"item":"ccedd722-3f70-446f-a836-b3cac6b66fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","timestamp":"2025. május. 20. 08:33","title":"Eldőlni látszik a téli-nyári gumicsere kérdése, egyre inkább négy évszakost vesznek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]