Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"433a8105-57a9-40f4-96a1-a3d956729e14","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Tíz kiemelkedő zsidó labdarúgóra és edzőre, valamint két embermentőre emlékezik a Holokauszt Emlékközpont új kiállítása, amelyből az is kiderül, mi a közös a Fradiban és az Újpestben.","shortLead":"Tíz kiemelkedő zsidó labdarúgóra és edzőre, valamint két embermentőre emlékezik a Holokauszt Emlékközpont új...","id":"20250603_labdarugas-zsidok-veszkorszak-holokauszt-emlekkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/433a8105-57a9-40f4-96a1-a3d956729e14.jpg","index":0,"item":"5b6690be-ad1b-4289-96aa-cf0bd61ea9db","keywords":null,"link":"/360/20250603_labdarugas-zsidok-veszkorszak-holokauszt-emlekkozpont","timestamp":"2025. június. 03. 19:37","title":"Nagy fradista volt a nyilas, így menekült meg az Aranycsapat pályaedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268fed4b-6368-4fe2-9398-a13e4614ec94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc nyílt levelében Magyar Péter szemére vetette, hogy „a gázszerelő szakma” szitokszó lett Magyarországon, „megsértve ezzel sok százezer embert”. Gázszerelőket kérdeztünk, tényleg úgy érzik-e, hogy megbélyegzik őket egykori szaktársuk, az ország leggazdagabb embere miatt.","shortLead":"Mészáros Lőrinc nyílt levelében Magyar Péter szemére vetette, hogy „a gázszerelő szakma” szitokszó lett Magyarországon...","id":"20250603_meszaros-lorinc-gazszerelo-szitokszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268fed4b-6368-4fe2-9398-a13e4614ec94.jpg","index":0,"item":"d60ff7e3-5a05-41bb-bf16-cd4b7f6609bc","keywords":null,"link":"/elet/20250603_meszaros-lorinc-gazszerelo-szitokszo","timestamp":"2025. június. 03. 14:02","title":"Tényleg sértve érzik magukat a gázszerelők Magyar Péterék miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Balásy Gyula-féle Lounge Event szervezte meg a populista dzsemborit.","shortLead":"A Balásy Gyula-féle Lounge Event szervezte meg a populista dzsemborit.","id":"20250604_cpac-balasy-gyula-lounge-event-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097.jpg","index":0,"item":"a5b5aa78-bc22-4900-81ff-fecc3891ee6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_cpac-balasy-gyula-lounge-event-szerzodes","timestamp":"2025. június. 04. 17:07","title":"Kiderült, mennyibe került a CPAC az adófizetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590aa05f-40dc-4787-9820-2382a4deadfa","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvénynek a pedofilokat a melegekkel összemosó módosításai számos ponton sértik az uniós jogot. A főtanácsnok szerint a magyar érvelés alaptalan és elfogadhatatlan.","shortLead":"Az Európai Bíróság főtanácsnoka megállapította, hogy a magyar gyermekvédelmi törvénynek a pedofilokat a melegekkel...","id":"20250605_pedofiltorveny-europai-birosag-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/590aa05f-40dc-4787-9820-2382a4deadfa.jpg","index":0,"item":"1603322e-aad8-405d-9a8b-52fcdbceaf2f","keywords":null,"link":"/eurologus/20250605_pedofiltorveny-europai-birosag-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 10:36","title":"EU bírósági vélemény a pedofiltörvényről: Magyarország alapvető jogokat tagad meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","shortLead":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","id":"20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4.jpg","index":0,"item":"666d480d-0091-461a-b005-8c32bc65122c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","timestamp":"2025. június. 03. 13:29","title":"Milliárdokat költöttek rá a tragédia előtt, most viszont már az újvidéki vasútállomás lebontását lebegteti a szerb kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban az állampapírját.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban...","id":"20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd.jpg","index":0,"item":"a0c3aa14-2e0a-4d7b-932a-e654ea98106a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","timestamp":"2025. június. 04. 18:05","title":"MNB: már nem lakást vennének az önkéntes nyugdíjpénztári tagok a megtakarításukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c494e1ee-586a-43e6-a66f-91369cd19e28","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó talált még néhány eddig szunnyadó kilométert villanyos szedánjai hajtásláncában.","shortLead":"A bajor gyártó talált még néhány eddig szunnyadó kilométert villanyos szedánjai hajtásláncában.","id":"20250605_tovabb-gurul-egy-toltessel-a-legujabb-elektromos-bmw-i4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c494e1ee-586a-43e6-a66f-91369cd19e28.jpg","index":0,"item":"ecbce81b-8f7a-4961-ad79-63b1bd58b006","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_tovabb-gurul-egy-toltessel-a-legujabb-elektromos-bmw-i4","timestamp":"2025. június. 05. 07:21","title":"Tovább gurulnak egy töltéssel a legújabb elektromos BMW-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket. Ebben a másik ügyben egy volt tanítványa azért jelentette fel, mert állítása szerint 17 évvel ezelőtt a férfi megerőszakolta.","shortLead":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket...","id":"20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"9a35d347-72da-4f35-b53e-63f45f5f9059","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","timestamp":"2025. június. 03. 14:34","title":"Megszüntették a szexuális erőszak miatt indult eljárást a gyereket felrúgó karateedző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]