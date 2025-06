Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9132282b-a345-4949-a026-4906f7f80fa6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nyomozók szerint Arthur A. az online lövöldözős játékok rajongója volt.","shortLead":"A nyomozók szerint Arthur A. az online lövöldözős játékok rajongója volt.","id":"20250612_ausztria-graz-lovoldozes-arthur-a-amokfuto-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9132282b-a345-4949-a026-4906f7f80fa6.jpg","index":0,"item":"9327e58d-48b2-4955-a599-3fbbccc8681e","keywords":null,"link":"/vilag/20250612_ausztria-graz-lovoldozes-arthur-a-amokfuto-rendorseg","timestamp":"2025. június. 12. 14:01","title":"Nem akart részt venni a normális életben, a virtuális térbe vonult vissza a grazi ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","shortLead":"Néhány hete merült fel, hogy gyógyszerek árát is megpiszkálná a kormány. ","id":"20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb3f40ec-052e-4cd9-9115-ea45857e4eb7.jpg","index":0,"item":"c0eed09d-70d3-474e-8753-dd3e02bde57c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_gyogyszerarak-magyar-kormany-innovativ-gyogyszergyartok-egyesulete","timestamp":"2025. június. 10. 17:52","title":"Önkéntes gyógyszerárcsökkentést vállaltak a gyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dca0dfa2-7698-4a44-a3c5-78e2387d31fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési képviselők titkos szavazáson 134 igen és 13 nem szavazattal választották meg a testület élére. Az ellenzék nagy része nem vett részt a voksoláson.","shortLead":"Az országgyűlési képviselők titkos szavazáson 134 igen és 13 nem szavazattal választották meg a testület élére...","id":"20250611_Polt-Peter-lett-az-Alkotmanybirosag-uj-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dca0dfa2-7698-4a44-a3c5-78e2387d31fc.jpg","index":0,"item":"3abf3100-a67f-42d0-8dd4-69a3dd35ef66","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Polt-Peter-lett-az-Alkotmanybirosag-uj-elnoke","timestamp":"2025. június. 11. 12:36","title":"Polt Péter lett az Alkotmánybíróság új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d","c_author":"Fábri György","category":"360","description":"Még a velejéig populista hatalom logikájával sem érthető, hogy mi többet akarhat még a Magyar Tudományos Akadémiától a politikai központ. Egy lehetőség azonban még mindig maradt a tudósok kezében. Fábri György docens, az intézmény korábbi kommunikációs igazgatójának véleménye.","shortLead":"Még a velejéig populista hatalom logikájával sem érthető, hogy mi többet akarhat még a Magyar Tudományos Akadémiától...","id":"20250612_Fabri-Gyorgy-akademia-felelosseg-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed5b3839-42b4-48ae-8864-feda330eda7d.jpg","index":0,"item":"8297092f-ff42-41ed-85b0-baac9128c38c","keywords":null,"link":"/360/20250612_Fabri-Gyorgy-akademia-felelosseg-velemeny","timestamp":"2025. június. 12. 12:43","title":"Mit tehet az MTA a suttyósodás korában, amikor politikává emelik a személyes sértettséget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1182f3-3ce6-42fb-a99b-cffc135fdd78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén nyáron is visszatér a KRESZ-suli Magyarország legnagyobb KRESZ-parkjában, és megjelent egy Kajla-füzet is, amellyel a Városliget emblematikus helyeit fedezhetik fel a gyerekek.","shortLead":"Idén nyáron is visszatér a KRESZ-suli Magyarország legnagyobb KRESZ-parkjában, és megjelent egy Kajla-füzet is...","id":"20250612_KRESZ-sulival-gyerekszinhazzal-es-szabadteri-Zene-Haza-szinpaddal-indul-a-ligeti-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee1182f3-3ce6-42fb-a99b-cffc135fdd78.jpg","index":0,"item":"c2c01d6f-66ab-46d4-9a16-203e71109afa","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_KRESZ-sulival-gyerekszinhazzal-es-szabadteri-Zene-Haza-szinpaddal-indul-a-ligeti-nyar","timestamp":"2025. június. 12. 12:13","title":"KRESZ-sulival, gyerekszínházzal és szabadtéri Zene Háza-színpaddal indul a ligeti nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b771bf04-8f4e-4a47-b88c-f14750f55b92","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"L. Simon Lászlónak a Mezőgazdasági Múzeumot kell Gödöllőre költöztetnie.","shortLead":"L. Simon Lászlónak a Mezőgazdasági Múzeumot kell Gödöllőre költöztetnie.","id":"20250611_mezogazdasagi-muzeum-godollo-koltozes-miniszteri-biztos-l-simon-laszlo-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b771bf04-8f4e-4a47-b88c-f14750f55b92.jpg","index":0,"item":"ae7cc684-3a55-4873-a6aa-f941374d0568","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_mezogazdasagi-muzeum-godollo-koltozes-miniszteri-biztos-l-simon-laszlo-kinevezes","timestamp":"2025. június. 11. 06:13","title":"Gyorsan kinevezték a múzeumköltöztető biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is, Visszhang néven. A kormányfő diszkóliberálisnak nevezte Magyar Pétert, aki válaszában vitára hívta a miniszterelnököt.","shortLead":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is...","id":"20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"33b0ffe5-7e3d-42e5-ba86-4a58991820f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","timestamp":"2025. június. 11. 11:02","title":"Valóban létezik tiszás Visszhang-csoport, de a párt szerint másként működik, mint a Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","shortLead":"Kategóriájában nincs gyorsabb a Nordschleifén a Xiaomi SU7 Ultránál.","id":"20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554c0912-e04a-491f-a0ca-a38b381b539d.jpg","index":0,"item":"e4c1aba3-5fb5-412d-9818-6df679bb35f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ujabb-korrekord-a-porschekat-es-teslakat-vero-xiaomi-villanyautotol","timestamp":"2025. június. 11. 08:15","title":"Újabb körrekord a Porschékat és Teslákat verő legdurvább Xiaomi villanyautótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]