Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kritikáira is reagálva az NGM államtitkára és főosztályvezetője levezették, hogy sem a magasabb jövedelműek fokozott adóztatása (sávos szja), sem a magasabb nyereségadó nem jó megoldás.","shortLead":"Az Európai Bizottság kritikáira is reagálva az NGM államtitkára és főosztályvezetője levezették, hogy sem a magasabb...","id":"20250613_Az-NGM-magyarazza-miert-jo-a-vilagbajnok-magyar-afa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91c4286c-e15e-4ad9-ad7c-90320f7e8072.jpg","index":0,"item":"8cb2040f-a46c-425f-b58f-08d4bf42300f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Az-NGM-magyarazza-miert-jo-a-vilagbajnok-magyar-afa","timestamp":"2025. június. 13. 15:10","title":"Az NGM magyarázza, miért jó a világbajnok magyar áfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c9aff1-c50b-47b3-af76-5749276d63dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI több olyan akciót is leállított, amelyek célja a politikai befolyásolás volt. Ezek a próbálkozások a már ismert országokból indultak ki, a legaktívabbak azonban a kínaiak voltak.","shortLead":"Az OpenAI több olyan akciót is leállított, amelyek célja a politikai befolyásolás volt. Ezek a próbálkozások a már...","id":"20250613_propaganda-chatgpt-openai-kina-oroszorszag-iran-eszak-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c9aff1-c50b-47b3-af76-5749276d63dd.jpg","index":0,"item":"31324426-00fb-454d-b826-c9b79411d078","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_propaganda-chatgpt-openai-kina-oroszorszag-iran-eszak-korea","timestamp":"2025. június. 13. 15:03","title":"Rápörgött a kínai Harcosok Klubja a ChatGPT-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A román környezetvédelmi miniszter értesítette a magyar hatóságokat, hogy pénteken sós víz éri el a Maros magyarországi szakaszát. Mircea Fechet szerint a következő 24-48 órában nagy lesz a nyomás a környezeten a magas sótartalom miatt.","shortLead":"A román környezetvédelmi miniszter értesítette a magyar hatóságokat, hogy pénteken sós víz éri el a Maros magyarországi...","id":"20250612_parajd-banyakatasztrofa-sos-viz-magyarorszag-maros-kis-kukullo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"788a9990-8182-4016-8d98-03627921007a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250612_parajd-banyakatasztrofa-sos-viz-magyarorszag-maros-kis-kukullo-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 21:49","title":"Parajdi bányakatasztrófa: sós víz közelít Magyarország felé a Maroson, a Kis-Küküllőben már pusztulnak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"gazdasag","description":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon a hévízi tófürdő központi épülete, amelyet így le is kellett zárni. A helyiek közül sokan szobakiadásból élnek, és már érzik a forgalom csökkenését.","shortLead":"A kormány az elmúlt évtizedben kiemelt ágazatként kezelte a turizmust, tulajdonosként mégis hagyta, hogy lepusztuljon...","id":"20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b73031b-4052-4162-a893-a76d94069294.jpg","index":0,"item":"aa8bd265-5d3a-41a3-8726-5ce0d22f6fd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_hvg-heviz-furdo-fejlesztes-allami-tamogatas","timestamp":"2025. június. 14. 09:00","title":"Kiemelt terület az idegenforgalom, mégis állami kézben pusztult le a második számú turisztikai látványosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aa1227-c007-4ae2-aec5-b105ada715d1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Öt éve baráti vacsora, négy éve pedig közös mozi – ahhoz képest, hogy nem voltak barátok, Gulyás és Magyar gyakran összefutott.","shortLead":"Öt éve baráti vacsora, négy éve pedig közös mozi – ahhoz képest, hogy nem voltak barátok, Gulyás és Magyar gyakran...","id":"20250613_gulyas-gergely-magyar-peter-elkXrtuk-premier-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa1227-c007-4ae2-aec5-b105ada715d1.jpg","index":0,"item":"f371f519-ab85-41cb-aab5-c7189525a338","keywords":null,"link":"/elet/20250613_gulyas-gergely-magyar-peter-elkXrtuk-premier-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 15:05","title":"Miközben Gulyás Gergely azt állítja, hogy 2018 óta nem barátok Magyar Péterrel, négy éve együtt ültek az ElkXrtuk premierjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72928607-39b8-4c51-9d33-9a389637ce7c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tiszát kétmillió forinttal támogató Melléthei-Barna Mártont akarta támadni a lap.","shortLead":"A Tiszát kétmillió forinttal támogató Melléthei-Barna Mártont akarta támadni a lap.","id":"20250612_magyar-nemzet-mellethei-barna-marton-tisza-part-magyar-nemzet-soros-gyorgy-varga-judit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72928607-39b8-4c51-9d33-9a389637ce7c.jpg","index":0,"item":"b360f204-43e7-4a0d-a0a9-3cfb701822da","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_magyar-nemzet-mellethei-barna-marton-tisza-part-magyar-nemzet-soros-gyorgy-varga-judit","timestamp":"2025. június. 12. 19:05","title":"Magyar Péter ügyvédjét akarta besározni, de végül Varga Juditot hozta kapcsolatba Soros Györggyel a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fe5ee6-ac61-4972-9587-26871ea78ef2","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A Premier League 2008 óta szabályozza az úgynevezett „nem hazai nevelésű” játékosok számát egy csapaton belül. A Liverpool nagy átalakuláson esik át a nyáron, így a jövő évi keretben minden pozíciót alaposan át kell gondolni a klub vezetőségének. Jeremie Frimpong nagy húzásnak bizonyult ebből a szempontból (is), de adott esetben Pécsi Ármin felnőtt csapatba való nevezése is segíthet abban, hogy Kerkez Milos és a frissen igazolt Florian Wirtz is következmények nélkül helyet kaphasson a bajnok csapat 2025/2026-os keretében. Vélhetően ennek ellenére is lesznek áldozatai a szabályok betartásának.","shortLead":"A Premier League 2008 óta szabályozza az úgynevezett „nem hazai nevelésű” játékosok számát egy csapaton belül...","id":"20250613_liverpool-hazai-nevelesu-jatekosok-szabaly-premier-league-kerkez-milos-florian-wirtz-pecsi-armin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1fe5ee6-ac61-4972-9587-26871ea78ef2.jpg","index":0,"item":"074d15fb-2eb9-4d9e-a681-57475561ed4e","keywords":null,"link":"/sport/20250613_liverpool-hazai-nevelesu-jatekosok-szabaly-premier-league-kerkez-milos-florian-wirtz-pecsi-armin","timestamp":"2025. június. 13. 12:00","title":"Akár Pécsi Árminon is múlhat, hogy Kerkez Milost le tudja-e igazolni a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a1e68f-d824-4bfb-b934-77e838469996","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már több mint egy hete mérik minden nap öt helyszínen is Maros vizének sótartalmát. Egyelőre minden a határérték alatt van. Az öntözőrendszereket előre feltöltötték, és ha kell, lezárják, hogy a földekre ne kerüljön a sós vízből.","shortLead":"Már több mint egy hete mérik minden nap öt helyszínen is Maros vizének sótartalmát. Egyelőre minden a határérték alatt...","id":"20250613_maros-parajdi-sobanya-termeszeti-katasztrofa-sos-viz-vizminoseg-merese-vizugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a1e68f-d824-4bfb-b934-77e838469996.jpg","index":0,"item":"a8755439-7088-464c-9348-5e4fc06c306b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_maros-parajdi-sobanya-termeszeti-katasztrofa-sos-viz-vizminoseg-merese-vizugy","timestamp":"2025. június. 13. 14:31","title":"Árgus szemekkel figyeli a vízügy a Maros sótartalmát a parajdi katasztrófa miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]