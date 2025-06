Harminchét év után távozik a Vogue főszerkesztője, Anna Wintour

Anna Wintour harminchét év után távozik az amerikai Vogue magazin főszerkesztői pozíciójából – írja a Variety.

Wintour csütörtökön jelentette be a munkatársaknak, hogy a lap új főszerkesztő után néz, ő pedig továbbra is a kiadó, a Condé Nast tartalomért felelős vezetőjeként, valamint a Vogue globális szerkesztőségi igazgatójaként folytatja, és a jövőben is felügyeli a divatmagazin világszerte megjelenő kiadványait.

Wintour 1988-ban váltotta a korábbi főszerkesztőt, Grace Mirabellát.

A világ egyik leghíresebb divatmagazinjáról és Anna Wintourról tavaly mutattak be egy hatrészes dokumentumsorozatot, amelyről alábbi cikkünkben írunk:

A Vogue egyet jelentett Audrey Hepburnnel és Grace Kellyvel, aztán jött Madonna, és beütött a ’90-es évek A ’90-es évek divatiparáról és a világ egyik leghíresebb divatmagazinjáról készült hatrészes dokumentumsorozat, amelyből kiderül, hogy miért volt Kate Moss anti-szupermodell, hogyan lehetett akkora hatása egy biztosítótűkkel összefogott Versace-ruhának, hogy még mindig beszélünk róla, és mit tud Anna Wintour, aki tényleg soha nem veszi le a napszemüvegét.

