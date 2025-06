Az idei lesz az utolsó Kolorádó Fesztivál

Az állami tulajdonban álló Pilisi Parkerdő Zrt. mint tulajdonos váratlanul ellehetetlenítette, hogy az idei fesztivál után folytassuk a rendezvényt a Cserkészparkban – közölte a Kolorádó Fesztivál a Facebookon hétfőn.

A közlemény szerint próbálták kutatni a döntés valódi okait, de csak ingoványos talajra tévedtek. A szervezők szerint a fesztivál tíz éve alatt nem volt hatósági vagy más, megalapozott kifogás.

„Nem tudjuk még, hogy hogyan tovább, amit most tudunk, hogy ebben a formában az idei 4 napunk együtt az utolsó Kolorádó. Táncoljunk a Csűrben, üvöltsünk dalokat a Nagyszínpad előtt, barangoljuk be az ösvényeket, feküdjünk ki a vadvirágos mezőre, hallgassuk a természetet. Vesszünk el a nappali programokban, alakuljunk át, legyünk szabadok és színesek. Mindezt a számunkra legkedvesebb helyen, amire eddig is és továbbra is vigyázni fogunk” – írják.