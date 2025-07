Lángoló sárkány, repülő kések és Steve Buscemi: Itt a Wednesday 2. új előzetese

2022 novemberében mutatkozott be és ért el hatalmas sikert a Wednesday című sorozat a Netflixen. Nem is volt kérdés a folytatás, amely idén augusztus 6-án meg is érkezik. Korábban már kijött egy előzetes, most itt az újabb.

A nyolc részből álló 2. szezonban a címszereplő visszatér a Nevermoore Akadémiára, ahol régi barátok és új arcok várnak rá, és ezúttal sem lesz hiány rejtélyekből. Miközben Wednesday megpróbál boldogulni a látomásaival és a családjával is, több ellenfél is leselkedik rá, valamint a társaira. A legnagyobb veszély azonban ezúttal a barátnőjét, Enidet fenyegeti.

A Wednesday második etapjának első epizódjai augusztus 6-án érkeznek a platformra, a további részek pedig szeptember 3-án.

Az új előzetes is ígéretes folytatást ígér, nagyon durcás és fenyegető Wednesdayjel, mindenkire veszélyt jelentő repülő késekkel, lángoló sárkánnyal, temetővel, zombikkal és idétlen diákokkal és tanárokkal. Azt is megerősíti a trailer, hogy ezúttal Steve Buscemi is szerepel a sorozatban.



A hírek szerint Lady Gaga is fel fog tűnni, valamint Billie Piper, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor és Haley Joel Osment.