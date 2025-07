Ozzy Osbourne majmokkal fest

Nem sokkal a Black Sabbath hétvégi búcsúkoncertje után Ozzy Osbourne új projektet jelentett be: csimpánzokkal fog kollaborálni absztrakt expresszionista festmények elkészítése érdekében – írja a The Guardian.

Az együttműködés a következőképpen fog megvalósulni: a lelkes amatőr festő Osbourne elkészíti a festmények alapjait, amelyekhez majd a csimpánzok is hozzáteszik a saját részüket.

A majmok által kiegészített, kész műveket árverésre bocsátják, hogy pénzt gyűjtsenek a Save the Chimps nevű floridai menhely számára, amely állatkísérleti laborokból, rosszul működtetett állatkertekből és orgazdáktól megmentett csimpánzoknak ad otthont.

„Azért festek, mert megnyugtat, de soha nem szoktam eladni a festményeimet. Ezekkel a közös munkákkal most kivételt teszek, mert ezzel a Save the Chimps-et támogatom” – mondta Ozzy Osbourne. Felesége, Sharon Osbourne hozzátette: „A csimpánzok a legközelebbi rokonaink az állatvilágban, és nagyon büszke vagyok Ozzyra, amiért segít gondoskodni róluk.”

Osbourne és a csimpánzok közös festményeinek árverése már megkezdődött, minden mű kikiáltási ára 1 000 font.

Az elmúlt években számos egészségügyi problémával, többek között súlyos gerincsérüléssel, fertőzésekkel és Parkinson-kórral küzdő Osbourne mostanra teljesen felhagyott a rock ‘n’ roll életformával, melynek egy gigantikus show keretében mondott örökre búcsút.

A Back to the Beginning (Vissza a kezdetekhez) címre keresztelt búcsúkoncerten két blokkban játszott: először szólóban, majd újra összeállva a Black Sabbath eredeti felállásával. „Olyan jó ezen a kib*szott színpadon lenni, el sem tudjátok képzelni” – mondta a közönségnek, miközben egy denevérekkel díszített trónuson ülve hozta le a koncertet.

A Back to the Beginning koncert 2005 óta először hozta újra össze a Black Sabbath eredeti felállását, de a metal színtér legnagyobb neveit is felsorakoztatta: saját dalaikat és Black Sabbath-feldolgozásokat játszott többek közt a Metallica, a Slayer, a Guns N’ Roses, az Anthrax, a Gojira, a Pantera és a Tool, valamint meglepetésvendégek is, például Steven Tyler az Aerosmithből és Ronnie Wood a Rolling Stonesból.