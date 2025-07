Woody Allen közel 90 évesen megírta első regényét

Az eddig főként novellákat és esszéket író Woody Allen regényíróként is bemutatkozik – adta hírül a The Guardian. A legendás filmrendező első regénye még az ősszel megjelenik a Swift Press független kiadónál.

A könyv a What’s With Baum? címet kapta, és egy középkorú, zsidó íróról szól, akit „minden lehetséges dolog miatt felemészt a szorongás”. A harmadik házassága romokban hever, és „egy irracionális pillanatában megpróbál megcsókolni egy csinos fiatal újságírónőt egy interjú közben, aki ezután nyilvánosságra akarja hozni az esetet”.

A regény a kiadó szerint egy olyan „értelmiségit ábrázol, akit megbénítanak a lét hiábavalóságával és ürességével kapcsolatos aggodalmai”. Mark Richards, a Swift Press alapítója úgy nyilatkozott, hogy a kiadó nagyon örül, amiért náluk debütál a filmrendező első regénye. „Pont olyan, amilyennek reméltük – vicces, okos, lebilincselő és mélyen emberi. Woody Allen lehet, hogy majdnem 90 évet várt arra, hogy regényt írjon, de megérte várni.”

Allen az 1970-es évektől kezdve több novelláskötetet és esszégyűjteményt írt, valamint kiadott egy önéletrajzi könyvet is, Apropos of Nothing (Apropó nélkül) címmel 2020-ban. A memoárt eredeti amerikai kiadója, a Hachette ejtette, miután a munkatársak tiltakozásba kezdtek Allen ellen az őt ért szexuális zaklatási vádak miatt.

Örökbe fogadott lánya, Dylan Farrow azt állította, hogy nevelőapja 1992-ben szexuálisan zaklatta, amikor ő még csak hétéves volt. Allen tagadta a vádakat, a memoárjában „elejétől a végéig teljes kitalációnak” nevezte őket.