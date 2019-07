Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Szabolcs munkájáért havi bruttó 700 ezer forintot kap. ","shortLead":"Takács Szabolcs munkájáért havi bruttó 700 ezer forintot kap. ","id":"20190718_Lesz_Brexitbiztos_de_a_kulugyminiszteriumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30741c0-a93c-43c6-8358-11fb041bc833","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Lesz_Brexitbiztos_de_a_kulugyminiszteriumban","timestamp":"2019. július. 18. 21:26","title":"Lesz Brexit-biztos, de a külügyminisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre két emberöléssel és csalással gyanúsítják. ","shortLead":"Egyelőre két emberöléssel és csalással gyanúsítják. ","id":"20190719_d_csaba_csantaver_rendorseg_emberoles_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eef110f-d432-452f-be32-fe136e83862f","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_d_csaba_csantaver_rendorseg_emberoles_csalas","timestamp":"2019. július. 19. 14:15","title":"További emberölési ügyekben is vizsgálják a csantavéri bérgyilkos felelősségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a vádakkal van probléma.","shortLead":"Nem a vádakkal van probléma.","id":"20190720_carlos_ghosn_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a77b55-1fcd-4c1b-84c2-64e777587e48","keywords":null,"link":"/kkv/20190720_carlos_ghosn_per","timestamp":"2019. július. 20. 13:21","title":"Beperli a Nissant és a Mitsubishit a sikkasztással vádolt volt vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d39da2d-c45e-4c18-801b-1674936986f0","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Ha úgy tetszik, ki se kell tenni a lábunkat itthonról, utazhatunk úgy is, ha kevertetünk magunknak egy-egy ikonikus koktélt. A legjobb persze a szülőhelyükön kortyolni. Legendák nyomába szegődtünk.","shortLead":"Ha úgy tetszik, ki se kell tenni a lábunkat itthonról, utazhatunk úgy is, ha kevertetünk magunknak egy-egy ikonikus...","id":"20190719_Koktellal_a_vilag_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d39da2d-c45e-4c18-801b-1674936986f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29711fec-ba57-4006-bb0c-9dccc05215ad","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Koktellal_a_vilag_korul","timestamp":"2019. július. 19. 17:40","title":"Koktéllal a világ körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint a drón 900 méterre megközelített egy amerikai hadihajót és veszélyeztette a legénységét. ","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a drón 900 méterre megközelített egy amerikai hadihajót és veszélyeztette a legénységét. ","id":"20190718_Trump_lelottek_egy_irani_dront_a_Hormuziszorosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c75e434-7815-4f5e-bb38-2086466d0e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8ca71d-4b01-4044-93cf-b0ea8c024a87","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Trump_lelottek_egy_irani_dront_a_Hormuziszorosban","timestamp":"2019. július. 18. 22:09","title":"Trump: lelőttünk egy iráni drónt a Hormuzi-szorosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa helytelen korhatár-besorolás miatt 2,8 millió forintos bírságot szabott ki a TV2 Bezár a bazár! című vetélkedőjének egyik adása miatt.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa helytelen korhatár-besorolás miatt 2,8 millió forintos...","id":"20190719_tv2_nmhh_mediatanacs_birsag_vetelkedo_bezar_a_bazar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef5eeff-8ffd-4b94-a6c6-9d9d5b5e4fde","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_tv2_nmhh_mediatanacs_birsag_vetelkedo_bezar_a_bazar","timestamp":"2019. július. 19. 10:41","title":"Vetélkedő miatt büntették meg a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5a276f-773e-4ee9-a0ad-35f09ee05e11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötleteket adna, és elérné, hogy az EU közvetlenül a városoknak juttasson több, jelentősebb forrást. ","shortLead":"Ötleteket adna, és elérné, hogy az EU közvetlenül a városoknak juttasson több, jelentősebb forrást. ","id":"20190719_Karacsony_Gergely_maris_egyeztetne_az_ellenzeki_kerekasztallal_az_EPben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c5a276f-773e-4ee9-a0ad-35f09ee05e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbffc952-44e9-4be5-b6a6-adfd6bcf31b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Karacsony_Gergely_maris_egyeztetne_az_ellenzeki_kerekasztallal_az_EPben","timestamp":"2019. július. 19. 17:13","title":"Karácsony Gergely máris egyeztetne az ellenzéki kerekasztallal az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2efe33d-887e-411e-bb59-7dcf30f107d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Véget ért a Tienkung-2 nevű kínai űrállomás életciklusa, amely mostanra lepottyant az égből. Vészhelyzet nem állt fenn, a szerkezet darabjai a Csendes-óceánban landoltak.","shortLead":"Véget ért a Tienkung-2 nevű kínai űrállomás életciklusa, amely mostanra lepottyant az égből. Vészhelyzet nem állt fenn...","id":"20190719_mennyei_palota_2_tienkung_2_kinai_urallomas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2efe33d-887e-411e-bb59-7dcf30f107d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af108fed-a359-43fc-8ccc-0bd73e3fa1ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_mennyei_palota_2_tienkung_2_kinai_urallomas","timestamp":"2019. július. 19. 11:03","title":"Visszatért a Föld légkörébe, majd megsemmisült Kína űrlaboratóriuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]