Stephen King: Trump maga egy rémtörténet

Stephen King szerint egy impeachment (közjogi felelősségre vonás) lenne a Trump-sztori legjobb befejezése. Napjaink egyik legnépszerűbb írója a The Guardianen válaszolt rajongói kérdésekre és adott tanácsokat a hozzá forduló feltörekvő szerzőknek.

Elárulta többek között, hogy alkotás közben leginkább repetitív zenéket szeret hallgatni, hogy továbbra is Microsoft Wordben írja a regényeit, és hogy ha teheti, még mindig besurran könyvesboltokba, hogy észrevétlenül aláírja az eladásra kínált könyveit.

Azt is megkérdezték tőle, hogy szerinte ki játszaná el őt egy életrajzi filmben: „Szeretném, ha jóképű férfi lenne. Persze nem Brad Pitt, ő azért sokkal jobban néz ki nálam. Kicsit már öreg is vagyok, szóval talán Christopher Lloydot mondanám, vagy a magas fickót a Twin Peaksből, Kyle MacLachlant”.

Arra a kérdésre, hogy milyen lezárását tudná elképzelni a Trump-korszaknak, a következő választ adta: „Az impeachment szerintem jó befejezés lenne. Mondjuk úgy, örömmel látnám, ahogy nyugdíjba vonul. A rossz befejezés az lenne, ha kapna egy harmadik ciklust, és teljesen átvenné az irányítást. Bárhogyan is, ez egy horrorsztori. Trump maga egy rémtörténet, nem igaz?”