Stephen King: Trump maga egy rémtörténet

A horrorsztorik királya már örömmel látná az amerikai elnököt nyugdíjba vonulni.
HVG
Stephen King szerint egy impeachment (közjogi felelősségre vonás) lenne a Trump-sztori legjobb befejezése. Napjaink egyik legnépszerűbb írója a The Guardianen válaszolt rajongói kérdésekre és adott tanácsokat a hozzá forduló feltörekvő szerzőknek.
Elárulta többek között, hogy alkotás közben leginkább repetitív zenéket szeret hallgatni, hogy továbbra is Microsoft Wordben írja a regényeit, és hogy ha teheti, még mindig besurran könyvesboltokba, hogy észrevétlenül aláírja az eladásra kínált könyveit.
Azt is megkérdezték tőle, hogy szerinte ki játszaná el őt egy életrajzi filmben: „Szeretném, ha jóképű férfi lenne. Persze nem Brad Pitt, ő azért sokkal jobban néz ki nálam. Kicsit már öreg is vagyok, szóval talán Christopher Lloydot mondanám, vagy a magas fickót a Twin Peaksből, Kyle MacLachlant”.
Arra a kérdésre, hogy milyen lezárását tudná elképzelni a Trump-korszaknak, a következő választ adta: „Az impeachment szerintem jó befejezés lenne. Mondjuk úgy, örömmel látnám, ahogy nyugdíjba vonul. A rossz befejezés az lenne, ha kapna egy harmadik ciklust, és teljesen átvenné az irányítást. Bárhogyan is, ez egy horrorsztori. Trump maga egy rémtörténet, nem igaz?”
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háború befejezéséről tárgyaljanak. Az USA célja a tűzszünet és talán hosszabb távon a béke, Moszkva pedig időhúzásra akarja felhasználni a Kijev és az EU kihagyásával kezdeményezett csúcstalálkozót.