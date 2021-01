Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","shortLead":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","id":"20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0cf340-636c-4de9-8c37-81702a44f2cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","timestamp":"2021. január. 12. 16:50","title":"Hackerek loptak el 70 terabájtnyi adatot a Parler szervereiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","shortLead":"A görög kormány javaslata csak a tagállamok közti utazásra terjed ki.","id":"20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fda40ff-f5e3-4848-8673-25d8cb3de9cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_gorogorszag_covid_oltas_utazas","timestamp":"2021. január. 12. 08:50","title":"Görögország új javaslata: szabadon utazhasson az, aki megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d12581d4-8d30-4654-b967-3328774fc395","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy volt a mozgás a tőzsdén szerdán, a Richter új történelmi csúcsot ért el.","shortLead":"Nagy volt a mozgás a tőzsdén szerdán, a Richter új történelmi csúcsot ért el.","id":"20210113_richter_reszveny_tozsde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d12581d4-8d30-4654-b967-3328774fc395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ff04d8-71c1-4914-89d6-b9db70d49faa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_richter_reszveny_tozsde","timestamp":"2021. január. 13. 18:31","title":"Történelmi csúcsot ért el a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Mikszáth téri hely a rendszerváltás környékén valóságos kultuszhelyszínnek számított, itt volt házi zenekar a Kispál és borz és a Quimby.","shortLead":"A Mikszáth téri hely a rendszerváltás környékén valóságos kultuszhelyszínnek számított, itt volt házi zenekar a Kispál...","id":"20210113_Ujra_kinyit_a_90es_evek_kulthelye_a_Tilos_az_A","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec118f9-100c-4910-a2f3-354a105c15de","keywords":null,"link":"/elet/20210113_Ujra_kinyit_a_90es_evek_kulthelye_a_Tilos_az_A","timestamp":"2021. január. 13. 14:50","title":"Újra kinyit a 90-es évek kulthelye, a Tilos az Á","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da15ac87-c56d-4858-b684-d6086b7d9bf2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 2008-as pénzügyi válság előrejelzésével is híressé vált Nouriel Roubini közgazdász úgy látja, hogy Amerika lett a nemzetközi instabilitás epicentruma, és a jelenlegi helyzetből sem az Egyesült Államok, sem a világ nem fog egykönnyen kikeveredni. 