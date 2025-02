Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9d92c2b-8a8e-4384-a641-587b9c7e66ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a Model 3 a frissített Model Y külső dizájnjával.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a Model 3 a frissített Model Y külső dizájnjával.","id":"20250220_igy-fest-a-tesla-model-3-a-legujabb-model-y-csik-lampakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9d92c2b-8a8e-4384-a641-587b9c7e66ce.jpg","index":0,"item":"b2153935-b61d-4e1c-9964-528ca0500112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_igy-fest-a-tesla-model-3-a-legujabb-model-y-csik-lampakkal","timestamp":"2025. február. 20. 06:41","title":"Így fest a Tesla Model 3 a legújabb csík lámpákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df2dae0-8796-490c-94c8-259a753cf2b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden leopárdnak megvan a maga egyedi hangja, amely alapján azonosítani lehet az állatot – állapította meg egy új tanulmány. Az egyedi üvöltő hangok felismeréséhez a mesterséges intelligenciát is segítségül hívták.","shortLead":"Minden leopárdnak megvan a maga egyedi hangja, amely alapján azonosítani lehet az állatot – állapította meg egy új...","id":"20250220_leopardok-azonositasa-uvoltesuk-alapjan-mesterseges-intelligenciaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7df2dae0-8796-490c-94c8-259a753cf2b3.jpg","index":0,"item":"0b4cd751-4362-4584-9e23-a5aacbbc774a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_leopardok-azonositasa-uvoltesuk-alapjan-mesterseges-intelligenciaval","timestamp":"2025. február. 20. 14:03","title":"Kiderült: nem is annyira a foltjaik, mint inkább az üvöltésük alapján azonosíthatók a leopárdok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","shortLead":"Kialakult a legjobb 16 mezőnye a Bajnokok Ligájában.","id":"20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdeb5f56-9159-455e-842d-db6af02fa336.jpg","index":0,"item":"e89dc2ee-7455-40a5-a8b3-8087faa2fd99","keywords":null,"link":"/sport/20250219_bajnokok-ligaja-real-madrid-manchester-city-borussia-dortmund-psg-juventus-psv-osszefoglalo-kylian-mbappe-legjobb-16-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 00:04","title":"A PSG agyonverte a Brestet, Mbappé mesterhármast lőtt, újabb olasz csapat búcsúzott a BL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","shortLead":"Bonyolítja a mentést, hogy nehezen megközelíthető az érintett partszakasz. ","id":"20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7109f6-2379-436b-a853-b3d4158f50ae.jpg","index":0,"item":"d71d1c25-da31-41a8-8865-4a105daaa81c","keywords":null,"link":"/zhvg/20250219_Tobb-mint-150-kis-kardszarnyu-delfin-uszott-ki-az-ausztral-tengerpartra---video","timestamp":"2025. február. 19. 07:48","title":"Több mint 150 kis kardszárnyú delfin úszott ki az ausztrál tengerpartra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. február. 19. 10:30","title":"Az ország egyik legnívósabb szakmai rendezvénye ismét összehozza a szektor szereplőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor új funkcióval bővül az Instagram privát üzenetküldője, és úgy tűnik, hogy a Meta számára egyre fontosabb az alapvetően fotós-videós platform ezen felülete is.","shortLead":"Egy sor új funkcióval bővül az Instagram privát üzenetküldője, és úgy tűnik, hogy a Meta számára egyre fontosabb...","id":"20250220_meta-instagram-privat-uzenetkuldes-forditas-zenek-rogzites-uj-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"94e480e0-b129-4898-85ce-db82179135ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250220_meta-instagram-privat-uzenetkuldes-forditas-zenek-rogzites-uj-funkciok","timestamp":"2025. február. 20. 13:03","title":"Fordítás 99 nyelven, zenemegosztás és még sok más: nézze, milyen újításokat kapott az Instagram üzenetküldője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biró Ferenc még Varga Judit igazságügyi miniszternél lobbizott a mentelmi jogért. Biró sorsa most Windisch László ÁSZ-elnök kezében van, aki Varga jelenlegi párja.","shortLead":"Biró Ferenc még Varga Judit igazságügyi miniszternél lobbizott a mentelmi jogért. Biró sorsa most Windisch László...","id":"20250219_Az-Integritas-Hatosag-elnoke-akit-tobb-buncselekmennyel-is-gyanusitanak-korabban-mentelmi-jogot-szeretett-volna-maganak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"89b41768-2cdf-4ebd-9a92-5fcfbfe80c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Az-Integritas-Hatosag-elnoke-akit-tobb-buncselekmennyel-is-gyanusitanak-korabban-mentelmi-jogot-szeretett-volna-maganak","timestamp":"2025. február. 19. 07:56","title":"Az Integritás Hatóság elnöke, akit több bűncselekménnyel is gyanúsítanak, korábban mentelmi jogot szeretett volna magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcbdf95-b959-4053-8569-e425497d547e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Háromezer fős leépítést tervez a Continental, de a magyar dolgozóiknak nem kell aggódniuk – közölte a cég a HVG-vel.","shortLead":"Háromezer fős leépítést tervez a Continental, de a magyar dolgozóiknak nem kell aggódniuk – közölte a cég a HVG-vel.","id":"20250220_continental-leepites-auto-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcbdf95-b959-4053-8569-e425497d547e.jpg","index":0,"item":"56c676ed-be6f-4b95-90bb-0e45e37579a0","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_continental-leepites-auto-magyarorszag","timestamp":"2025. február. 20. 10:21","title":"Nyugtat a Continental: Hiába lesz nagy leépítés, magyar dolgozókat nem rúgnak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]