Kevin Costner szerint „arcátlan hazugság” az erőszakra vonatkozó vád

Kevin Costner arcátlan hazugságnak nevezte az ellene felhozott vádakat, hozzátéve, hogy a szerződésszegés miatt pert indító testdublőr, Devyn LaBella csupán opportunista, aki szándékosan próbálja rombolni a hírnevét. Costner a bíróságnak beadott iratban közölte: a vádakat „szenzációhajhász módon, hamis állításokkal” fogalmazták meg, ezért az ügyet meg kell szüntetni – írja a Guardian.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, LaBella azért indított pert Kevin Costner és a Horizont: Egy amerikai eposz 2. című film producerei ellen, mert állítása szerint egy durva, a forgatókönyvben nem szereplő nemierőszak-jelenetben kellett részt vennie anélkül, hogy előzetes tájékoztatást kapott volna vagy hozzájárult volna ahhoz.

Kevin Costnert beperelte egy kaszkadőr egy nem tervezett nemierőszak-jelenet miatt Costner tagadja a vádakat, ügyvédje elmondása szerint a színész-rendező mindig odafigyel arra, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát a forgatásain.

LaBella Ella Hunt színésznő kaszkadőrdublőre volt a négy részesre tervezett western-antológiában, amelyet Costner írt, rendezett és amelyben a főszerepet is ő játssza. Keresete szerint 2023. május 2-án Costner egy olyan jelenetet improvizált, amelyben Hunt karakterét megerőszakolják – egy nappal azután, hogy Hunt és LaBella leforgatták a forgatókönyv szerinti jelenetet, amelyben Huntot egy másik szereplő erőszakolja meg.

A kereset szerint Hunt megtagadta az újabb jelenet eljátszását, mire LaBellát hívták a forgatásra, anélkül, hogy elmondták volna neki, hogy Hunt visszautasította a kérést, és otthagyta a helyszínt. A dublőrt állítása szerint nem figyelmeztették előre, hogy az új férfi színész utasítást kapott arra, hogy ráugorjon, lefogja, és „erőszakosan” felhúzza a szoknyáját. LaBella azt állítja, Costner arra kérte, hogy feküdjön le egy szekérbe, majd arra utasította a férfi színészt, hogy játssza el a nemi erőszakot rajta többször is.

LaBella keresete szerint a jelenet megszegte az előadóművészek szakszervezetének előírásait, miszerint minden szereplőt legalább 48 órával előbb tájékoztatni kell, és bele kell egyezniük minden meztelenséget tartalmazó vagy szexuális aktust szimuláló jelenetbe. A nő azt állítja, nem kapta meg a szükséges tájékoztatást, és nem egyezett bele a jelenetbe, ahol ráadásul a kötelező intimitáskoordinátor sem volt jelen.

Már más a szex a filmekben, a színészeket intimitáskoordinátorok védik és tanítják be A nálunk még nem létező új szakma képviselői a sokasodó panaszok és a me too mozgalom hatására tűntek fel a filmiparban. A szerelmi és ágyjeleneteknél segítenek, hogy a szereplők számára vállalható, de hiteles is legyen a felvétel.

Júniusban egy intimitás-koordinátor is megerősítette LaBella állításait, hozzátéve, a dublőrnek még a megfelelő eszközöket sem biztosították, hogy eltakarhassa magát vagy gondoskodhasson a saját biztonságáról.

Costner beadványában idézi LaBella egy üzenetét saját felettesének, amelyben „csodálatos heteknek” nevezi a forgatást, megköszöni azokat, és azt mondja, nagyon sokat tanult. Costner ügyvédje azt írja: LaBella soraiban „nem volt harag és megbánás, csak lelkesedés és hála”. Azt írja: „tucatnyi tiszteletnek örvendő, elismert filmes veterán” volt a stáb tagja, akik mind látták, hogy LaBella keresete „épp olyan fiktív, mint a film, amiről beszélünk”.

Costner részben saját pénzéből finanszírozta a Horizont első két részét, 38 millió dollárt tett bele a becsült 100 milliós költségvetésből. Az első rész 2024 júniusában került a mozikba, de megbukott, világszerte csak 38,7 millió dollárt hozott. A második rész 2024 szeptemberében debütált a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon, de általános bemutatójának időpontját még mindig nem jelentették be.