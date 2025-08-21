Timothée Chalamet és Kylie Jenner egy budapesti kávézóban tűntek fel

Kylie Jenner és Timothée Chalamet csak úgy besétáltak a budai kávézónkba, mi pedig úgy összezavarodtunk, hogy alig tudtunk koncentrálni, de azt hiszem, ez látszik is az arcunkon.

Ezzel a szöveggel tette ki az Instagramra a Budapest Baristas kávézó azt a fotót, amelyen a hollywoodi színész és médiaszereplő barátnője pózolnak a kávézó csapatával. Jenner a képen felismerhető, Chalamet viszont alighanem a bámészkodóktól próbálja megvédeni magát fejére húzott pólójával, sapkájával és napszemüvegével.

Ahogy arról beszámoltunk, a pár – akik vélhetőleg azért tartózkodnak Budapesten, mert itt forgatják a Dűne harmadik részét – nemrég egy étteremben tűnt fel, ahová inkognitóban, maszkban és sapkában érkeztek.

„Hál’ istennek mindenki őket nézte, és nem minket. Szuperkedvesek és aranyosak voltak. Köszönjük a látogatást!” – írta a Budapest Baristas. Később frissítették a posztot: közölték, mivel tisztelik a sztárok magánéletét, nem válaszolnak kérdésekre arról, pontosan mit csináltak náluk a kávézóban.

A Dűne másik főszereplője, Zendaya is Budapesten kószál a napokban, látták már parfümboltban, kávézóban és divattervezők műtermében is.