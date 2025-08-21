Egy új albumnyi, eddig kiadatlan Beatles-dal jelenik meg novemberben
A Disney+-on pedig bemutatják a Beatles Anthology című dokumentumfilmsorozat felújított, egy plusz részt is tartalmazó változatát.
Egy új albumnyi, eddig kiadatlan Beatles-dal jelenik meg novemberben – írja a Sky News. Ez a 90-es évek közepén kiadott Antológia-sorozat negyedik darabja lesz és 13 eddig meg nem jelent demófelvételt tartalmaz majd.
Ugyanakkor nagy újdonságra nem kell számítani, az új lemez Spotifyon elérhető előzetes számlistája szerint csak eddig már ismert dalok kiadatlan verzióit fogja tartalmazni, így akik a rejtélyes, bő félszáz éve lappangó avantgard Beatles-dal, a Carnival of Light bemutatására vártak, azoknak csalódniuk kell.
Az új lemezen felül kiadják az első három rész újrakevert verzióit, köztük a John Lennon halála után rögzített Free as a Bird és Real Love című dalokat is. Ezen utóbbiak azért érdekesek, mert a zenekar legfrissebb és egyben utolsóként hivatkozott dalán, a Now and Then-en a Mesterséges Intelligencia felhasználásával tisztították meg Lennon éneksávját, mely technológia az előző két dal esetében még nem volt elérhető a 90-es évek közepén.
Az újrakevert dalok producere ugyanaz a Jeff Lynne lesz, aki az eredeti verziók fölött is bábáskodott, illetve korábban az Electric Light Orchestra frontembere és dalszerzője volt, valamint dolgozott George Harrison szólólemezein és egy zenekarban (The Travelling Wilburys) is játszott vele. A Free as a Bird új verzióját már posztolta is a zenekar a Youtube-ra.
A többi dalt Giles Martin, a Beatles eredeti producerének, Geroge Martinnak a fia keverte.
Nem csak új lemezzel jelentkezik minden idők egyik legsikeresebb pop-rock formációja, hanem a Disney+-on bemutatják a Beatles Anthology című dokumentumfilmsorozat felújított, kibővített változatát is.
