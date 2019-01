Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10af7756-9c14-4560-b3e0-e7d3ca12ee79","c_author":"","category":"kkv","description":"Orbán Viktor avatta kedden az új mélykúti vágóhidat, ahol háromszázötven munkahely teremtését emlegették az orosz pénzből is épült üzemben. Arról senki nem beszélt, hogy mi lesz a cég rövidesen bezáró telepén, Mezőkovácsházán. A két telep közötti százötven kilométert kevesen tudják „áthidalni”.","shortLead":"Orbán Viktor avatta kedden az új mélykúti vágóhidat, ahol háromszázötven munkahely teremtését emlegették az orosz...","id":"20190130_Melykuton_munkahelyeket_a_Viharsarokban_meg_elbocsatasokat_hoz_az_uj_vagohid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10af7756-9c14-4560-b3e0-e7d3ca12ee79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532c6249-704e-4663-92b7-824817d3c5d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Melykuton_munkahelyeket_a_Viharsarokban_meg_elbocsatasokat_hoz_az_uj_vagohid","timestamp":"2019. január. 30. 18:10","title":"Mélykúton munkahelyeket, a Viharsarokban elbocsátásokat hoz az új vágóhíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig kitoloncoltak a dél-amerikai országból. Nem kellett volna az elnöki palotát filmezniük.","shortLead":"Az EFE spanyol hírügynökség kolumbiai riporterét és két francia újságírót letartóztattak, két chilei újságírót pedig...","id":"20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45ec0951-03cd-4cdb-ab04-08cba92cb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d259be2a-3e41-4d88-8649-450439dc8e37","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Egy_ujsagiro_eltunt_Venezuelaban_kettot_letartoztattak_kettot_kitoloncoltak","timestamp":"2019. január. 31. 05:28","title":"Három újságírót letartóztattak Venezuelában, kettőt kitoloncoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","shortLead":"Edin Dzekót azonnal kiállították.","id":"20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3089c384-1eb6-4b2d-9cf0-667b0e84eae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5940d12e-c283-48dc-9ef3-224b2bab79f7","keywords":null,"link":"/sport/20190131_edin_dzeko_as_roma_kopes_jatekvezeto_kiallitas","timestamp":"2019. január. 31. 10:51","title":"Leköpte a bírót a Roma sztárja, súlyos büntetést kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése után a cég élére visszatérő Steve Jobs hozta el a második aranykort. Az iPhone-nal, amely ugyan még mindig egy nagyon népszerű telefon, de most már messze nem az az elejthetetlen csodavad, ami néhány éve még feltétel nélkül termelte a dollármilliárdokat.","shortLead":"A garázscégből rövid idő alatt a világ egyik legfontosabb informatikai vállalatává növő Apple életében évek vergődése...","id":"20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a9cbfd-14dd-4f64-bb85-9c8bb6a3f83c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3855ea2-6d1c-4c48-b81f-fb76097abbe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_2018_q4_penzugyi_jelentes_bevetel_nyereseg_profit_iphone_eladasok","timestamp":"2019. január. 30. 06:13","title":"Vége az Apple második aranykorának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miközben Czeglédy Csaba ellen még mindig nem emeltek vádat, újabb lépéséhez érkezett az a büntetőügy, amit ő maga kezdeményezett az ellene eljáró ügyész ellen: több bíróságot is kizártak az elfogultság lehetősége miatt az eljárásból – tudta meg a hvg.hu a házi őrizetben lévő baloldali politikus védelmétől. A törvény alapján ugyanis nem várható el a pártatlan ítélkezés így, hogy egy olyan ügyész kerül a pótmagánvád miatt a vádlottak padjára, aki ezeken a bíróságokon is dolgozik.","shortLead":"Miközben Czeglédy Csaba ellen még mindig nem emeltek vádat, újabb lépéséhez érkezett az a büntetőügy, amit ő maga...","id":"20190131_Birosag_ele_viszi_Czegledy_az_ellene_eljaro_ugyeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b77cd3-cdec-49ae-a977-8be911fd387b","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Birosag_ele_viszi_Czegledy_az_ellene_eljaro_ugyeszt","timestamp":"2019. január. 31. 11:28","title":"Czeglédy megvádolta az ellene eljáró ügyészt, több bíróság passzolta az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó esély van arra, hogy a fővárosban és a környékén mostanság igen különleges Ferrarik jönnek szembe az utakon. ","shortLead":"Jó esély van arra, hogy a fővárosban és a környékén mostanság igen különleges Ferrarik jönnek szembe az utakon. ","id":"20190131_nem_egy_hanem_rogton_ket_szuperritka_uj_ferrari_jott_budapestre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a547039b-af62-43cb-849e-71e6576e61a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31c33a6-a0d3-42f0-b74a-981b34463967","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_egy_hanem_rogton_ket_szuperritka_uj_ferrari_jott_budapestre","timestamp":"2019. január. 31. 10:21","title":"Nem egy, hanem rögtön két szuperritka új Ferrari jött Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti, tisztában van-e a 2019. január 1-jétől hatályos újdonságokkal.","shortLead":"Az új év új szabályokat hozott a kisvállalkozók tételes adójában (kata). Az alábbi teszt kitöltésével most felmérheti...","id":"20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b12129-ca69-4ddc-b873-cbc76fe54f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbb2ddf-9762-4596-826b-925056c1c0c7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190130_Katateszt_2019_valtozasok_szamlazas_ado_kata","timestamp":"2019. január. 31. 07:19","title":"Kata-teszt: biztos, hogy mindent tud a 2019-től érvényes változásokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df890853-b0cf-4bd5-90cf-d529c32af035","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"A kárpátaljai magyarok és a helyi kormányzat képviselői is kizártnak tartják, hogy Budapestnek köze lenne a tavaly februári ungvári magyarellenes támadásokhoz. De az is valószínű, hogy a következő hetekben megnő az etnikai feszültség.","shortLead":"A kárpátaljai magyarok és a helyi kormányzat képviselői is kizártnak tartják, hogy Budapestnek köze lenne a tavaly...","id":"201904__karpatalja__merenyletek_utan__kinek_azerdeke__provokaciok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df890853-b0cf-4bd5-90cf-d529c32af035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76350afa-975d-4ae4-aaed-03ae38bc5831","keywords":null,"link":"/itthon/201904__karpatalja__merenyletek_utan__kinek_azerdeke__provokaciok_kozott","timestamp":"2019. január. 30. 12:08","title":"Kárpátaljai magyarbajok: titkosszolgák, provokátorok, és két önérzeteskedő kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]