[{"available":true,"c_guid":"ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"124,4 ezer jelentkezőből 82,3 ezren járt sikerrel a nyelvvizsgákon.","shortLead":"124,4 ezer jelentkezőből 82,3 ezren járt sikerrel a nyelvvizsgákon.","id":"20200415_nyelvvizsgabizonyitvany_oktatasi_hivatal_nyelvvizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8cd874-f0cc-4084-b87b-ace8630fb308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e7ff2e-2e2b-4c0a-bfc5-d954f4616029","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_nyelvvizsgabizonyitvany_oktatasi_hivatal_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 07:20","title":"Háromezerrel többen kaptak nyelvvizsgabizonyítványt tavaly, mint 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban, egy nonprofit-szervezet szerint még mindig nagyon sokat tartalmaznak a gyümölcsök és zöldségek. ","shortLead":"Bár egyre több növényvédőszer használatát korlátozzák és tiltják be az Amerikai Egyesült Államokban...","id":"20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13df8b23-55fd-4219-a080-220df146ae6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7d4983-a535-48de-b406-a8ad626fba2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_eper_spenot_kelkaposzta_novenyvedoszer_USA","timestamp":"2020. április. 14. 15:20","title":"Az eperben, a spenótban és a kelkáposztában lehet a legtöbb növényvédőszer-maradvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az újjáépítés munkálatai egy hónapja álltak le, mivel a székesegyházban nehezen lehet betartani a járványügyi szabályokat.","shortLead":"Az újjáépítés munkálatai egy hónapja álltak le, mivel a székesegyházban nehezen lehet betartani a járványügyi...","id":"20200416_emmanuel_macron_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7e8569-ca9f-416a-9879-906ad4fd0afd","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_emmanuel_macron_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 05:27","title":"Macron: Öt év alatt újjáépítjük a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527","c_author":"Jobline.hu","category":"kkv","description":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","shortLead":"Szakértők segítenek az otthoni munkavégzés hatékonyságának növelésében.","id":"20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9f33f8d-1921-489d-bce7-7d2c4f386527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a98980b-2e52-4013-affd-98eb25a9baf7","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_Egyre_tobb_allas_hirdetnek_meg_a_kereskedelemben","timestamp":"2020. április. 16. 12:45","title":"Egyre több állást hirdetnek meg a kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ffcca4f-8f96-4f8f-8921-3a2773662f57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A többség úgy gondolta Dél-Koreában, hogy a kormánypárt jól kezelte a válságot.","shortLead":"A többség úgy gondolta Dél-Koreában, hogy a kormánypárt jól kezelte a válságot.","id":"20200416_korea_valasztas_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ffcca4f-8f96-4f8f-8921-3a2773662f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfc7ecb-f61e-493b-866e-fb47fd751158","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_korea_valasztas_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 08:39","title":"Részvételi csúcsot és a kormánypárt győzelmét hozta a járvány alatt megtartott dél-koreai választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa75d87d-d713-4fd8-959d-0f5694595f0f","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A távoktatásra áttért iskolarendszer egyik legfurább feladata, hogy miközben a gép elé várja a gyerekeket, egyben mozgásra is kellene bírnia. 