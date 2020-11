Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b612cc8-0768-40e9-9e25-d77902174ce8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolnoki fideszes polgármester több korlátozást is bejelentett: nem lesz adventi falu és az esküvőkre csak tízen mehetnek.","shortLead":"A szolnoki fideszes polgármester több korlátozást is bejelentett: nem lesz adventi falu és az esküvőkre csak tízen...","id":"20201106_szolnok_idos_nyugdijas_sav","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b612cc8-0768-40e9-9e25-d77902174ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc7c418-eb66-4039-90a8-92dd39fe6d7e","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_szolnok_idos_nyugdijas_sav","timestamp":"2020. november. 06. 16:51","title":"Szolnokon visszavezetik az idősek vásárlási idősávját a piacokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 2-a óta nem volt ennyi haláleset országban, mint ma.","shortLead":"Május 2-a óta nem volt ennyi haláleset országban, mint ma.","id":"20201105_Koronavirus_Olaszorszag_fertozes_Covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f2f03f-2ba8-4398-a238-03d7fa0ccfa2","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Koronavirus_Olaszorszag_fertozes_Covid_19","timestamp":"2020. november. 05. 20:33","title":"Egy nap alatt több mint 34 ezer új fertőzöttet regisztráltak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy kocsival kevesebbet indított a MÁV, Érden már alig tudtak utasok felszállni a vonatra. ","shortLead":"Egy kocsival kevesebbet indított a MÁV, Érden már alig tudtak utasok felszállni a vonatra. ","id":"20201106_tomeg_martonvasar_erd_mav_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fec3f9c-f0c9-4d0c-815a-ecdee78b66cf","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_tomeg_martonvasar_erd_mav_vasut","timestamp":"2020. november. 06. 14:19","title":"Heringjáratot csinált a MÁV az ingázójáratból a járvány közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","shortLead":"A HÖOK szerint csak akkor kellene a gyakorlatokat megtartani, ha azt az eszközhasználat indokolja.","id":"20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d3c42f-e1be-4885-b3d3-eb670baa6876","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Tobb_ezer_hallgato_keri_hogy_az_egyetemek_alljanak_at_a_tavoktatasra","timestamp":"2020. november. 06. 15:14","title":"Több ezer hallgató kéri, hogy az egyetemek álljanak át a távoktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6cb935-84d6-4557-8a89-7490a0216218","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 282 áldozata van Norvégiában a járványnak, nagy szigorításról döntött a kormány.","shortLead":"Már 282 áldozata van Norvégiában a járványnak, nagy szigorításról döntött a kormány.","id":"20201105_Norvegia_ejszaka_alkohol_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d6cb935-84d6-4557-8a89-7490a0216218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14831152-753f-47bb-bfc0-95b8e507f173","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Norvegia_ejszaka_alkohol_jarvany","timestamp":"2020. november. 05. 19:49","title":"Tilos lesz Norvégiában éjszaka alkoholt vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3d7ffe-1235-4fa7-bd8e-eacdb37f5a6a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A jövő a jelenben – hálózatábrák a Ludwig Múzeumban / Minek az emlékezete? – a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye / Vihar előtti csönd – múzeumi gyűjtemények a piacon / Francia–portugál életművészet – a Bonbon kollekció / Kié a Szent Bölcsesség? – szakrális terek és hatalmi harcok / A vizualizáció: mesemondás – beszélgetés Barabási Albert-Lászlóval / Az számít, hogy ki követ – a posztinternet művészetről / Orosz avantgárd: eredeti vagy hamis? – revízió alatt a kölni Ludwig-gyűjtemény

","shortLead":"A jövő a jelenben – hálózatábrák a Ludwig Múzeumban / Minek az emlékezete? – a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye / Vihar...","id":"20201106_Megjelent_a_Muerto_2020_teli_tripla_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d3d7ffe-1235-4fa7-bd8e-eacdb37f5a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e73b94-33e0-4de1-92e4-a2999daf3dd6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201106_Megjelent_a_Muerto_2020_teli_tripla_szama","timestamp":"2020. november. 06. 12:37","title":"Megjelent a Műértő 2020. téli tripla száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg a lopást) nevű Facebook-csoportban, amelynek tündöklése és bukása is belefért 48 órába.","shortLead":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg...","id":"20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b56d82-4d31-4c73-8520-27882caa3f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","timestamp":"2020. november. 05. 21:59","title":"A Facebook bezárta a 300 ezres csoportot, ahol erőszak szerveződött a \"szavazatlopás\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió Tanácsa ma további 15 fehérorosz személyt vett fel a szankciós listára. Ezek között Aljakszandr Lukasenka elnök és fia, egyben nemzetbiztonsági tanácsadója Viktor Lukasenka is.","shortLead":"Az Európai Unió Tanácsa ma további 15 fehérorosz személyt vett fel a szankciós listára. Ezek között Aljakszandr...","id":"20201106_Lukasenka_es_a_fia_is_felkerult_az_unios_szankcios_listara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101161dc-010f-4a3a-beae-08f8c83d227a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Lukasenka_es_a_fia_is_felkerult_az_unios_szankcios_listara","timestamp":"2020. november. 06. 16:42","title":"Lukasenka és a fia is felkerült az uniós szankciós listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]