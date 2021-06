Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal szemben, de egy második adag még tovább növeli a védelmet.","shortLead":"Az AstraZenecával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy abból már egy is hatásos a Delta nevű variánssal...","id":"20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f131f32-2a93-4841-aad9-774a6ea1a518","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_ema_vakcina_oltoanyag_mutans_varians_koronavirus","timestamp":"2021. június. 17. 20:33","title":"Az EMA szerint az engedélyezett vakcinák a mutánsok ellen is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt, a főtéren a kávézók teraszain pihenhetünk meg, hogy aztán újult erővel vágjunk neki a sétának. Ezen a nyáron érdemes minél közelebbi úti célokat felkeresni, és olyan városba ellátogatni, ami eddig kimaradt. Linz tökéletes választás, irány Ausztria! ","shortLead":"Linz kétarcú: egyszerre találjunk meg a nyugalmat és a pezsgést a városban. A Duna-part igazi feltöltődést nyújt...","id":"feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b87a4b74-8534-4142-9dea-0a20db047ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e183fc9-3e54-4657-b3d9-fb3b8efd43ae","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210608_Ot_plusz_egy_ok_amiert_Linzet_mindenkeppen_latni_kell","timestamp":"2021. június. 17. 07:30","title":"Öt plusz egy ok, amiért Linzet mindenképpen látni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat a délkeleti határ közelében.","shortLead":"Egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat a délkeleti határ közelében.","id":"20210617_idojaras_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c45365c-2345-402a-a16a-30ad8f35d862","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_idojaras_csutortok","timestamp":"2021. június. 17. 07:10","title":"Meleg lesz a csütörtök, talán még éjjelre sem hűl húsz fok alá az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyszín jöhet számításba a nyájak, illetve gulyák számára.","shortLead":"Három helyszín jöhet számításba a nyájak, illetve gulyák számára.","id":"20210618_mehlegeltetes_juh_marha_budapest_legelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a2a04e-eca2-4a61-a211-e08ec41ea77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b84e89b-58df-48e7-a170-27cc449d4705","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_mehlegeltetes_juh_marha_budapest_legelo","timestamp":"2021. június. 18. 13:25","title":"A méhek után jöhetnek a juhok és a marhák is legelni Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást összemosni gonosz dolog, üzenget Gyurcsány és Kocsis Máté, börtönbe küldhetik a volt francia elnököt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbán Viktor szerint a homofóbtörvény nem melegellenes, Fluor Tomi szerint a pedofíliát és a homoszexualitást...","id":"20210618_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb2fefd-e63c-4613-909a-3a422f7bea52","keywords":null,"link":"/360/20210618_Radar360","timestamp":"2021. június. 18. 08:15","title":"Radar360: Orbán szerint \"ez egy szabad ország, mindenki úgy él, ahogy akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a547464-24a6-42e7-9700-47996a461bac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legtöbb tanár semmit nem kapott pedagógusnapra, sokan megalázó és abszurd „jutalmakról” számoltak be a PDSZ felmérésében. A szakszervezet nem is jutalmat, hanem tisztességet béreket követel.\r

\r

","shortLead":"A legtöbb tanár semmit nem kapott pedagógusnapra, sokan megalázó és abszurd „jutalmakról” számoltak be a PDSZ...","id":"20210617_Ez_nem_jutalom_megalazas__igy_jutalmaztak_a_tanarokat_pedagogusnapon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a547464-24a6-42e7-9700-47996a461bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af05f50-b0ce-4630-8637-deaeb5671cab","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Ez_nem_jutalom_megalazas__igy_jutalmaztak_a_tanarokat_pedagogusnapon","timestamp":"2021. június. 17. 12:27","title":"„Ez nem jutalom, megalázás” – így jutalmazták a tanárokat pedagógusnapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters két forrása szerint az oroszok nem küldték el a vakcina klinikai tesztjeinek eredményeit.","shortLead":"A Reuters két forrása szerint az oroszok nem küldték el a vakcina klinikai tesztjeinek eredményeit.","id":"20210617_szputnyik_v_hianyzo_adatok_csuszo_unios_engedely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59664873-af3c-4e18-9b27-76b27640ffab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_szputnyik_v_hianyzo_adatok_csuszo_unios_engedely","timestamp":"2021. június. 17. 12:34","title":"Szeptemberre csúszhat a Szputnyik V uniós engedélyezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f8455c-676a-4db1-ac41-86bd59bff4a3","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Kiszabadultak a karanténból az árak is, világszerte erősödik az inflációs nyomás. A nagy jegybankok időlegesnek gondolják a drágulást, és egyelőre nem reagálnak rá. A Magyar Nemzeti Bank azonban kamatemeléssel hitegeti a piacot.","shortLead":"Kiszabadultak a karanténból az árak is, világszerte erősödik az inflációs nyomás. A nagy jegybankok időlegesnek...","id":"202124__kamatemelesi_igeretek__felporgo_inflacio__erosebb_forint__hitelessegi_proba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09f8455c-676a-4db1-ac41-86bd59bff4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22986a0d-b4e6-49e8-8d87-84e27a9fb4f0","keywords":null,"link":"/360/202124__kamatemelesi_igeretek__felporgo_inflacio__erosebb_forint__hitelessegi_proba","timestamp":"2021. június. 18. 07:00","title":"Hitelességi próba elé állította magát a nemzeti bank – vajon átmegy-e a vizsgán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]