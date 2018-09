Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás, fellendülés szakasza is. ","shortLead":"A hazai ingatlanpiaci főbb mutatók vizsgálatából egyértelműen kirajzolódik a recesszió és később a visszazárkózás...","id":"20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4580760-e002-4dee-95ca-821ca41d85b2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180918_Egyetlen_abran_az_elmult_10_ev_ingatlanpiaci_valtozasai","timestamp":"2018. szeptember. 18. 09:27","title":"Egyetlen ábrán az elmúlt 10 év ingatlanpiaci változásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp sem zárja ki soraiból a Fideszt az Európai Néppárt (EPP) – jelentette ki Joseph Daul pártelnök szerda este az informális salzburgi EU-csúcs margóján.","shortLead":" Az uniós alapszerződés hetes cikke szerinti, előző héten kezdeményezett jogállamisági eljárás lezárultáig semmiképp...","id":"20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ae51da-d837-4ba4-a0f2-3212112d6ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61de2f46-b888-4029-90a2-4564eb07b5b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_joseph_daul_europai_neppart_fidesz_kizaras_7_cikkely","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:27","title":"Néppárti elnök: A Fidesz egyelőre maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","shortLead":"Egy cateringes autó ütközött a felszállásra várakozó repülőnek, amellyel Áder János Bukarestbe utazott volna.","id":"20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1d4e879-d0e0-41ae-8e83-63872be3999a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bc6859-e093-477c-bb10-0fce763b495a","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Egy_auto_ment_neki_Ader_repulogepenek","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:10","title":"Egy autó ment neki Áder repülőgépének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22edf66f-603f-44d9-8d40-25ed5771335d","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"kultura","description":"Fölszólítjuk a kulturális (meg egyéb) állami intézmények munkatársait: tanúsítsanak polgári engedetlenséget, amelyet utólag igazolni fog az alkotmányos helyzet visszaállítása.","shortLead":"Fölszólítjuk a kulturális (meg egyéb) állami intézmények munkatársait: tanúsítsanak polgári engedetlenséget, amelyet...","id":"20180918_TGM_Ezt_mar_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22edf66f-603f-44d9-8d40-25ed5771335d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1364cb12-1865-4362-9a52-d80b0d3c7c67","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_TGM_Ezt_mar_nem","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:15","title":"TGM: Ezt már nem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c0606bb-e404-463b-bf9c-325919e1fde3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó kérte ki a tulajdoni lapot.","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki a tulajdoni lapot.","id":"20180918_Az_Aldie_a_leegett_Huvosvolgyi_Vigado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c0606bb-e404-463b-bf9c-325919e1fde3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7618f34-a963-4188-9a00-caa5a83d24bd","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Az_Aldie_a_leegett_Huvosvolgyi_Vigado","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:56","title":"Az Aldié a leégett Hűvösvölgyi Vígadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi garantálja a nyugdíjak értékállóságát és az egészségügy finanszírozását, ha kivezetik a szociális hozzájárulási adót?","shortLead":"Mi garantálja a nyugdíjak értékállóságát és az egészségügy finanszírozását, ha kivezetik a szociális hozzájárulási adót?","id":"20180919_A_nyugdijasok_es_a_betegek_lehetnek_az_adocsokkentes_vesztesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa32f1-a753-419d-9419-60187c55c9e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_A_nyugdijasok_es_a_betegek_lehetnek_az_adocsokkentes_vesztesei","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:28","title":"A nyugdíjasok és a betegek lehetnek az adócsökkentés vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, mikor jön a következő lépés. ","shortLead":"Azt nem tudni, mikor jön a következő lépés. ","id":"20180919_Sargentinijelentes_elindult_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5e8e13-dac6-4d2f-b799-b372468773d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Sargentinijelentes_elindult_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljaras","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:30","title":"Sargentini-jelentés: elindult a Magyarországgal szembeni eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz éven belül sikerülhet reprodukálni a mamutokat, de más kihalt fajok klónozásával is próbálkoznak Jakutföldön.","shortLead":"Tíz éven belül sikerülhet reprodukálni a mamutokat, de más kihalt fajok klónozásával is próbálkoznak Jakutföldön.","id":"20180918_Mamutot_klonoznak_az_oroszok_hogy_a_sajat_Jegkorszak_Parkjukban_mutogassak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d881d915-acf6-4a88-827e-2f1559b21843","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Mamutot_klonoznak_az_oroszok_hogy_a_sajat_Jegkorszak_Parkjukban_mutogassak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:14","title":"Mamutot klónoznak, hogy a saját Jégkorszak Parkjukban mutogassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]