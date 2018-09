Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kihívásokat keresve otthagyta az Instagramot nyolc éve elindító Kevin Systrom és Mike Krieger társalapító-páros a szolgáltatást hat éve felvásárló Facebookot. A Bloomberg úgy tudja, olyan komoly feszültségek alakultak ki köztük és Mark Zuckerberg között, hogy nem hajlandók a továbbiakban vele dolgozni.","shortLead":"Új kihívásokat keresve otthagyta az Instagramot nyolc éve elindító Kevin Systrom és Mike Krieger társalapító-páros...","id":"20180925_facebook_instagram_alapitok_tavozasa_kevin_systrom_mike_krieger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83b8177-7946-4320-8424-99c014d4fa18","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_facebook_instagram_alapitok_tavozasa_kevin_systrom_mike_krieger","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:03","title":"Felmondott a két Instagram-alapító nagyágyú a Facebooktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747e60c8-7241-424e-ada6-bc35be2d9d9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kézműves sajtok, őszi ízek szeptember utolsó szombatján Etyeken. Sajtműhely vajköpüléssel és parenyicanyújtással, sajtverseny, sajt-bor párosítások és sok minden, mi szem-szájnak ingere.","shortLead":"Kézműves sajtok, őszi ízek szeptember utolsó szombatján Etyeken. Sajtműhely vajköpüléssel és parenyicanyújtással...","id":"20180924_Sajt_a_setanyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747e60c8-7241-424e-ada6-bc35be2d9d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bb1b0d-3d66-4edf-881a-c5344cca8729","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Sajt_a_setanyon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:24","title":"Sajt a sétányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc90e87f-bf0f-4767-af3e-5ee707d6a33a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több elektromos robogót, és nagyobb területen használhatnak már a felhasználók, a rendszer vidéki nagyvárosokban is terjeszkedne.","shortLead":"Több elektromos robogót, és nagyobb területen használhatnak már a felhasználók, a rendszer vidéki nagyvárosokban is...","id":"20180925_Tovabb_terjeszkedik_Budapesten_a_robogos_Bubi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc90e87f-bf0f-4767-af3e-5ee707d6a33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085bf945-260c-4b93-a630-ec6565951f9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Tovabb_terjeszkedik_Budapesten_a_robogos_Bubi","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:44","title":"Tovább terjeszkedik Budapesten a robogós Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","shortLead":"Sikeresen landoltak a Ryugu aszteroidán a japán Hajabusza-2 kis kutatóroverei.","id":"20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e178404e-ca96-40c5-9dc5-7c051ca3deeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_Sikeres_volt_a_japan_szonda_apro_rovereinek_landolasa_az_aszteroidan","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:32","title":"Sikeres volt a japán szonda apró rovereinek landolása az aszteroidán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c9418e-b7f9-42de-9bd2-584c4a69c4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az azóta háttérbe húzódó volt miniszter-lelkész nem ünnepelte az NKA 25. születésnapját a helyszínen, ez tette szóvá a Fidesz kultúrpolitikusa a Facebookon. Update: L. Simon szerint ő nem szólt be senkinek, hanem csak az állami mecenatúra jelenlegi rendszerének átalakítását szorgalmazta. \r

