[{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem az számít a jutalmaknál, hogy mennyi pénzt osztottak szét, hanem az, mennyi támogatást fizet ki ebből Brüsszel.","shortLead":"Már nem az számít a jutalmaknál, hogy mennyi pénzt osztottak szét, hanem az, mennyi támogatást fizet ki ebből Brüsszel.","id":"20190212_Amikor_szereti_a_kormany_az_EUt_eleg_penz_erkezett_tavaly_jar_a_premium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab996129-d2e1-4d5c-b31f-2af960d0e44b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190212_Amikor_szereti_a_kormany_az_EUt_eleg_penz_erkezett_tavaly_jar_a_premium","timestamp":"2019. február. 12. 16:52","title":"Amikor szereti a kormány az EU-t: elég pénz érkezett tavaly, jár a prémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"16 ingatlant is megkap a Corvinus Egyetemet működtető alapítvány, de a működést Mol- és Richter-részvények osztalékából kell kigazdálkodniuk.","shortLead":"16 ingatlant is megkap a Corvinus Egyetemet működtető alapítvány, de a működést Mol- és Richter-részvények osztalékából...","id":"20190213_Benyujtottak_a_Corvinus_atalakitasarol_szolo_torvenyjavaslatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473738ef-a84f-4b0b-b6a8-c44809786ea4","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_Benyujtottak_a_Corvinus_atalakitasarol_szolo_torvenyjavaslatokat","timestamp":"2019. február. 13. 16:29","title":"Benyújtották a Corvinus átalakításáról szóló törvényjavaslatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem az idegengyűlölet, ami összeköti az új populistákat. A képmutatás az – írja.","shortLead":"Nem az idegengyűlölet, ami összeköti az új populistákat. A képmutatás az – írja.","id":"20190213_Applebaum_A_kepmutatas_a_populistak_fo_fegyvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae07e5f-0422-4809-9a93-0ab31d555b31","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Applebaum_A_kepmutatas_a_populistak_fo_fegyvere","timestamp":"2019. február. 13. 05:30","title":"Applebaum: A képmutatás a populisták fő fegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet egyik pillanatról a másikra elkezdeni.","shortLead":"Akadt olyan cég is, ahol azonnal be akarták szüntetni a munkát, aztán elmagyarázták nekik, hogy sztrájkot nem lehet...","id":"20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eae7b9d-30f3-46c3-a30f-2fc4bdedafb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4469c9b-5622-4616-9733-01609378267f","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Sorra_lepnek_be_a_dolgozok_a_szakszervezetekbe_az_Audisztrajk_sikeren_felbuzdulva","timestamp":"2019. február. 12. 06:14","title":"Sorra lépnek be a dolgozók a szakszervezetekbe az Audi-sztrájk sikerén felbuzdulva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001a2a2d-b43d-48f2-9489-feaab332aab5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártás Magyarországon folytatódik, és nem változik a létszám sem – ígérik.","shortLead":"A gyártás Magyarországon folytatódik, és nem változik a létszám sem – ígérik.","id":"20190212_Lengyel_kezbe_kerult_egy_legendas_magyar_vallalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001a2a2d-b43d-48f2-9489-feaab332aab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef062bc2-c06f-4f17-95ca-e289ead6567d","keywords":null,"link":"/kkv/20190212_Lengyel_kezbe_kerult_egy_legendas_magyar_vallalat","timestamp":"2019. február. 12. 17:22","title":"Lengyel kézbe került egy legendás magyar vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67236f46-9281-4b77-bffc-517c2416c455","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"Az amerikai márkát nagyon szeretik a magyarok, nem véletlen, hogy a Ford 2018-ban zsinórban a kilencedik alkalommal bizonyult piacvezetőnek Magyarországon, összesen 20 047 eladott autóval. Szamosi Viktorral, a Ford Magyarország ügyvezetővel beszélgettünk a siker titkairól, a jelen és a jövő közlekedéséről. ","shortLead":"Az amerikai márkát nagyon szeretik a magyarok, nem véletlen, hogy a Ford 2018-ban zsinórban a kilencedik alkalommal...","id":"fordmagyarorszag_20190211_A_biztonsag_nalunk_nem_uzleti_kerdes_ford_szamosi_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67236f46-9281-4b77-bffc-517c2416c455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be28387-24ca-4c76-998d-d5c136dfc538","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190211_A_biztonsag_nalunk_nem_uzleti_kerdes_ford_szamosi_viktor","timestamp":"2019. február. 12. 08:50","title":"A biztonság nálunk nem üzleti kérdés: ha csak néhány életet tudunk megmenteni évente, már megérte a befektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már a kiterjesztett valóságot használja. Az újdonságot ezúttal az Engadget újságírói nézhették meg közelebbről.","shortLead":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már...","id":"20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf0c72-9bf0-420f-8fb9-36aca035ed10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2019. február. 12. 18:33","title":"Felejtse el, amit a Google Térképről eddig tudott, teljesen más lesz a navigálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizede dolgoznak már azon a tudósok, hogy a jelenlegi, szilíciumalapú félvezetőket gyémántalapú félvezetőkre cseréljék le. Most egy új megoldás tűnt fel a láthatáron.","shortLead":"Több mint egy évtizede dolgoznak már azon a tudósok, hogy a jelenlegi, szilíciumalapú félvezetőket gyémántalapú...","id":"20190212_gyemant_alapu_felvezeto_processzor_mesterseges_intelligencia_cpu_gepi_tanulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f858fc3-b9d8-4a13-861f-382e7529b960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_gyemant_alapu_felvezeto_processzor_mesterseges_intelligencia_cpu_gepi_tanulas","timestamp":"2019. február. 12. 19:03","title":"100 000x gyorsabb processzorok jöhetnek, hála a mesterséges intelligenciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]