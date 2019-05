Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78082f6b-285e-4f8f-80d6-a5f8fd3b05a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A CDU elnöke szerint a Fideszt a felfüggesztéssel próbára bocsátották a Néppártban, de Orbán legújabb cselekedeteivel csak azt jelezte, hogy tovább távolodik.","shortLead":"A CDU elnöke szerint a Fideszt a felfüggesztéssel próbára bocsátották a Néppártban, de Orbán legújabb cselekedeteivel...","id":"20190507_A_nemet_kormanypart_elnoke_szerint_a_Fdesz_ki_fog_lepni_a_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78082f6b-285e-4f8f-80d6-a5f8fd3b05a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9498b3-e72a-45ae-a1d8-8d794c18e988","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_A_nemet_kormanypart_elnoke_szerint_a_Fdesz_ki_fog_lepni_a_Neppartbol","timestamp":"2019. május. 07. 05:28","title":"A legerősebb német kormánypárt elnöke szerint a Fidesz ki fog lépni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73828c30-a049-4a7e-8688-a640206e3b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két kálozi férfi illegálisan tartott otthon fegyvereket és lőszereket.","shortLead":"A két kálozi férfi illegálisan tartott otthon fegyvereket és lőszereket.","id":"20190507_Illegalis_fegyvertartokra_csapott_le_a_TEK__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73828c30-a049-4a7e-8688-a640206e3b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69094952-044b-4e88-8f75-70c30ae5cad0","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Illegalis_fegyvertartokra_csapott_le_a_TEK__video","timestamp":"2019. május. 07. 06:20","title":"Illegális fegyvertartókra csapott le a TEK – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó után egyre többeknél üt be egy furcsa hiba a Facebookon: nem jelenik meg nekik a hírfolyam. ","shortLead":"Néhány felhasználó után egyre többeknél üt be egy furcsa hiba a Facebookon: nem jelenik meg nekik a hírfolyam. ","id":"20190507_facebook_hiba_nem_latszodik_a_hirfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c18e78-c4c5-4a1f-8f4f-5484fb8121ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_facebook_hiba_nem_latszodik_a_hirfolyam","timestamp":"2019. május. 07. 12:03","title":"Megint gond van a Facebooknál, többeknél eltűnt a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A március 31-ei törökországi helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítéséről, és az ottani voksolás megismétléséről döntött hétfőn a török Legfőbb Török Választási Tanács (YSK), helyt adva a kormánypárt rendkívüli fellebbezésének – jelentette az Anadolu török, részben állami hírügynökség.","shortLead":"A március 31-ei törökországi helyhatósági választás isztambuli eredményének érvénytelenítéséről, és az ottani voksolás...","id":"20190506_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_isztambul_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b2fceb-cb68-4987-85cf-44801ea0433b","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_recep_tayyip_erdogan_torokorszag_isztambul_valasztas","timestamp":"2019. május. 06. 19:54","title":"Nem Erdogan embere nyert, megismétlik a választást Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston Churchill egykori szobája mellé. A tárgy műalkotás ugyan, de lehet majd használni. ","shortLead":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston...","id":"20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b60127-b1b0-4ac7-aba8-53ddecf3cf46","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","timestamp":"2019. május. 06. 12:26","title":"Az arisztokrácia diszkrét bája: arany-WC-n székelhetnek Winston Churchill egykori kastélyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c6a2d3-5949-4c30-a1ac-9cb847382c89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt az első olyan alkalom, amikor 130 ország kormánya hagyott jóvá egy 145 kutató által 3 évig készített értékelést a természet globális állapotáról.","shortLead":"Ez volt az első olyan alkalom, amikor 130 ország kormánya hagyott jóvá egy 145 kutató által 3 évig készített értékelést...","id":"20190506_Megkongatta_a_veszharangot_az_ENSZ_egymillio_allat_es_novenyfaj_halhat_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c6a2d3-5949-4c30-a1ac-9cb847382c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf65c9b-7e2a-4637-b9f4-1530359c7841","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Megkongatta_a_veszharangot_az_ENSZ_egymillio_allat_es_novenyfaj_halhat_ki","timestamp":"2019. május. 06. 16:33","title":"Megkongatta a vészharangot az ENSZ: egymillió állat- és növényfaj halhat ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről 700 menedékkérő veszett a tengerbe 2015-ben a líbiai partoknál.","shortLead":"Az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé egyik legizgalmasabb installációja egy \"halálhajó\" lesz, amelynek fedélzetéről...","id":"20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce159458-98d3-4f77-baab-168d3635d812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659d270c-caf4-4977-b45b-8a1d52900ebb","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Egy_migransokkal_elsullyedt_halalhajot_is_kiallitanak_Velenceben","timestamp":"2019. május. 07. 09:38","title":"Egy migránsokkal elsüllyedt halálhajót is kiállítanak Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","shortLead":"Elfogadta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Budapest School kerettantervét. ","id":"20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25d4b5-acd0-4c6b-b7b4-062fcb6072b2","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Zold_lampat_kapott_a_miniszteriumtol_a_Prezialapito_alternativ_iskolaja","timestamp":"2019. május. 06. 13:48","title":"Zöld lámpát kapott a minisztériumtól a Prezi-alapító alternatív iskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]