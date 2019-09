Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a5c04e2-52c5-454b-bdfd-40352622da74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 450 lóerős autóval igazi őrültként száguldott végig a városon.","shortLead":"A 450 lóerős autóval igazi őrültként száguldott végig a városon.","id":"20190926_Csattanasig_vette_ejszakai_amokfutasat_egy_BMW_M3assal_egy_stockholmi_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a5c04e2-52c5-454b-bdfd-40352622da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df035da9-b8ef-4ec6-8178-99f4d29a667d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_Csattanasig_vette_ejszakai_amokfutasat_egy_BMW_M3assal_egy_stockholmi_autos","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:08","title":"Csattanásig vette éjszakai ámokfutását BMW M3-asával egy stockholmi autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d35107-f8a7-4267-af8c-8862bf22cf37","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190926_Marabu_FekNyuz_Elmelyult_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82d35107-f8a7-4267-af8c-8862bf22cf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e78bd3-f883-45a8-a49c-f41034803eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Marabu_FekNyuz_Elmelyult_demokracia","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:01","title":"Marabu FékNyúz: Elmélyült demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea46835c-3944-4da8-a123-4b44a529a0f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új erőforrás 40 lóerővel nagyobb teljesítményű az eddigi legerősebb gázolajos egységnél.","shortLead":"Az új erőforrás 40 lóerővel nagyobb teljesítményű az eddigi legerősebb gázolajos egységnél.","id":"20190924_uj_csucsdizelt_kapott_a_vw_troc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea46835c-3944-4da8-a123-4b44a529a0f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07869f1-1205-429f-ba01-1a328b3ab9b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_uj_csucsdizelt_kapott_a_vw_troc","timestamp":"2019. szeptember. 24. 11:21","title":"Új csúcsdízelt kapott a VW T-Roc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c006bd4-e8ac-458e-a344-0742849733a1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190925_Marabu_FekNyuz_Avanti_ragazzi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c006bd4-e8ac-458e-a344-0742849733a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe0246a-5f71-43fa-92ab-838ca5adbe98","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Marabu_FekNyuz_Avanti_ragazzi","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:37","title":"Marabu FékNyúz: Avanti ragazzi!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9acf046-64c5-4fed-824f-8af54dd5dbd6","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Mindig árulkodó, hol veti be a Fidesz a nagy neveit a kampányban, ebből látszik, hogy a billegő körzetek, csataterek, ahol még be kellene biztosítani a Fidesz győzelmét. Orbán Viktor vár, a miniszterei azonban már járják az országot.","shortLead":"Mindig árulkodó, hol veti be a Fidesz a nagy neveit a kampányban, ebből látszik, hogy a billegő körzetek, csataterek...","id":"20190925_orban_gulyas_varga_pecs_szeged_miskolc_kampany_onkormnyazati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9acf046-64c5-4fed-824f-8af54dd5dbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f665e-b109-4bdf-991d-e62058411889","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_orban_gulyas_varga_pecs_szeged_miskolc_kampany_onkormnyazati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"A miniszterek tüzet oltanak a kampányban, Orbán vár, Rogán nem mutatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót vizslatta. A versenyszerűen lovagló Varga Károly pályája a Közgéppel most újabb lendületet kaphat.","shortLead":"Az ország 26. leggazdagabb emberét eddig elkerülte a rivaldafény, mivel mindenki az üzlettársát, Szíjj Lászlót...","id":"201939__orban_vagyonkezeloi__regiuj_arcok__varga_karoly__vakon_turas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503780e5-9499-4fb3-8a60-fb87a5348d21","keywords":null,"link":"/360/201939__orban_vagyonkezeloi__regiuj_arcok__varga_karoly__vakon_turas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:00","title":"A tiszakécskei árnyékmilliárdos nem fordítva ül a lovon, és most beülhetett a Közgépbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","shortLead":"Egy tavalyi cikkben hazudozott a kormánypárti napilap az Országos Bírói Tanács tagjairól. ","id":"20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de4dcef-1128-4dad-bc9b-63e2a2150b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3eaf925-ed64-4778-8a92-ccdcf9a510d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_idok_birok_birosag_orszagos_biroi_tanacs","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:03","title":"Bírókról hazudott a Magyar Idők, közel egymilliót kell fizetnie nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","shortLead":"A csapat tizennégy góllal volt jobb Litvániánál.","id":"20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3d2b428-1993-47d1-bb75-b5b43dd389f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e00b32-350c-4991-9fc2-4a3887fe12e9","keywords":null,"link":"/sport/20190925_Gyozelemmel_kezdte_az_Ebselejtezoit_a_magyar_noi_kezivalogatott","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:23","title":"Győzelemmel kezdte az Eb-selejtezőit a magyar női kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]