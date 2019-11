Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén ünnepli 30. évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet Magyarország is ratifikált. Ebből az alkalomból az SOS Gyermekfalvak társadalmi kampányban mutatja meg, hol vannak repedések az állami gondoskodás rendszerén és mit jelent szülők nélkül felnőni.\r

\r

","shortLead":"Idén ünnepli 30. évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet Magyarország is ratifikált. Ebből az alkalomból...","id":"20191118_Orditottunk_visitottunk_es_a_szomszed_volt_az_aki_feljelentette_a_szuloket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1bcc2a-d6da-445a-a472-3e62ed75a530","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Orditottunk_visitottunk_es_a_szomszed_volt_az_aki_feljelentette_a_szuloket","timestamp":"2019. november. 18. 10:24","title":"„Ordítottunk, visítottunk és a szomszéd volt az, aki feljelentette a szülőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne szereplő vállalatok eredménye látványosan nőtt, a legnagyobb ugrásokat azonban a magyar gazdaságon kívül álló okok magyarázzák.","shortLead":"A legnagyobb cégek rangsora után a legnagyobb nyereséget elérő 500 cég toplistáját is elkészítette a HVG. A benne...","id":"20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f127a6ea-e9b7-41fd-96ac-58e44eb620b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539ff8b6-c62c-44d6-a634-2f618a01ec59","keywords":null,"link":"/360/20191118_Top500_Adot_optimalizalni_tudni_kell","timestamp":"2019. november. 18. 19:01","title":"Top 500: A nagyság kevés, adót optimalizálni tudni kell ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Fidesz néhány törvényjavaslattal megmutatta, mit enged meg az ellenzéknek: képviselői szép csendben szavazzanak, úgysem tehetnek semmit a kétharmad ellen, Budapesten és a nagyvárosokban pedig boldoguljanak ahogy tudnak, a kormány segítségére ne számítsanak.","shortLead":"A Fidesz néhány törvényjavaslattal megmutatta, mit enged meg az ellenzéknek: képviselői szép csendben szavazzanak...","id":"20191118_Orban_a_vereseg_utan_megkezdte_a_bosszuallo_jogalkotas_korat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c0c8c-5a63-42de-b3f5-c4b2bd0c7b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cef59a8-edf8-4499-b471-9a1f05d9563d","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Orban_a_vereseg_utan_megkezdte_a_bosszuallo_jogalkotas_korat","timestamp":"2019. november. 18. 06:30","title":"Orbán magához tért: elkezdődött a bosszúálló jogalkotás korszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyamatosan bővül az antibiotikumnak ellenálló baktériumok listája. Egy veszélyesebb típus önmaga közel 13 ezer ember halálát okozza csak az Egyesült Államokban évente. Európában sem jobb a helyzet.","shortLead":"Folyamatosan bővül az antibiotikumnak ellenálló baktériumok listája. Egy veszélyesebb típus önmaga közel 13 ezer ember...","id":"20191118_szuperbakterium_antibiotikumos_kezeles_gyogyszer_c_diff_fertozes_korokozo_bakterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d9314d4-c44e-4e56-9d4d-eab4c5b794ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0376788-cf73-4008-8ebf-1b83fbdf21e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_szuperbakterium_antibiotikumos_kezeles_gyogyszer_c_diff_fertozes_korokozo_bakterium","timestamp":"2019. november. 18. 09:33","title":"15 percenként ölnek a szuperbaktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","shortLead":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","id":"20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b13b7-c372-4e3b-b011-9d1c933d2752","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","timestamp":"2019. november. 19. 11:21","title":"Tisztán villanyautóként támad a Toyota népszerű hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub. A Linux és az Android forráskódját már lementették egy esetleges világvégére készülve, de folyamatosan konzerválják a többit is. Ha beüt a baj, ezek az információk talán segítenek az emberiségnek gyorsabban felállni.","shortLead":"Nemcsak mindenre, hanem \"mindenre is\" felkészül a nyílt forráskódú szoftverek kincsesbányájaként működő GitHub. A Linux...","id":"20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a5f3a4-084d-4f4d-a9fc-c572f819d981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d89828b-3888-4ee6-9768-5a3338a63c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_github_archive_program_spitzbergak_forraskod","timestamp":"2019. november. 18. 10:33","title":"A végítéletre készül a GitHub, 250 méter mélyre temetik a forráskódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig fejlődtek valamit, mindenki inkább csak a pancsolással törődik.","shortLead":"Új egészségipari stratégiát írtak Palkovics László innovációs minisztériumában. Az igazi medikai szolgáltatások alig...","id":"201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=725fdf1c-b253-42bd-832c-7ad51e249d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca160c1-3bfd-410f-adf1-35977377ad1a","keywords":null,"link":"/360/201946__egeszsegturizmus__penzek_elszamolatlanul__labaztatas__nagyotmondok","timestamp":"2019. november. 18. 07:00","title":"Sok milliárd ment el rá, mégis egy helyben topog az egészségturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy a telefon töltésére lehet használni. Egy miniatűr antennát is rejt, amelyre a kiberbűnözők távolról felcsatlakozhatnak. A kábelt nemrég kezdték gyártani.","shortLead":"Az O.MG Cable ugyanúgy néz ki, mint az Apple Lightning-csatlakozója, de ezt nem kizárólag adatok továbbítására vagy...","id":"20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb4dbc50-5709-4c1c-8367-ffa7f079b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700fc208-3676-4c37-bbdd-5e95f35278c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_hacker_omg_cables_lightning_csatlakozo_kabel_iphone","timestamp":"2019. november. 19. 11:33","title":"Tömeggyártásba került a kábel, amellyel bármelyik számítógépről adatok lophatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]