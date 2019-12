Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Előtte Áder János köztársasági elnök fizetésemelését megszavazta a Ház. Baki történhetett.","shortLead":"Előtte Áder János köztársasági elnök fizetésemelését megszavazta a Ház. Baki történhetett.","id":"20191210_Valamiert_szinte_az_osszes_fideszes_tartozkodott_igy_meg_nem_kapnak_fizetesemelest_a_birak_es_az_ugyeszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748bd0ca-46d2-4f8b-a039-af1c90031a30","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Valamiert_szinte_az_osszes_fideszes_tartozkodott_igy_meg_nem_kapnak_fizetesemelest_a_birak_es_az_ugyeszek","timestamp":"2019. december. 10. 14:30","title":"Szinte az összes fideszes tartózkodott, így nem emelik a bírák és az ügyészek fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karácsony közeledtével ötven százalékkal emelkedett meg az adathalász próbálkozások száma.","shortLead":"A karácsony közeledtével ötven százalékkal emelkedett meg az adathalász próbálkozások száma.","id":"20191211_Jon_a_karacsony_az_adathalaszok_is_felporogtek_az_unnepekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12cb87f-5c09-487f-8458-5337ef7fe524","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_Jon_a_karacsony_az_adathalaszok_is_felporogtek_az_unnepekre","timestamp":"2019. december. 11. 09:01","title":"Jön a karácsony, az adathalászok is felpörögtek az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni a maradványokat.","shortLead":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni...","id":"20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cbaf62-5560-46a4-bfd8-a629e1d264c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","timestamp":"2019. december. 11. 13:50","title":"Kibontják a mohácsi csatához kapcsolható tömegsírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","shortLead":"Minden eddiginél több pénzt költöttek el a YouTube felhasználói a platform mobilos alkalmazásában.","id":"20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45332d4d-c649-4202-852d-ccc71f730722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53bc2fbc-2b09-4315-b687-9bc1420db453","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_youtube_applikacio_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2019. december. 12. 09:33","title":"A vásárlóktól is ömlik a pénz a YouTube-hoz, áttörték az 1 milliárd dolláros álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat menedzseri posztján.","shortLead":"A listán három név szerepel, állítólag Paulo Sousáé is köztük van. Közülük kerülhet ki Unai Emery utódja a csapat...","id":"20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c14fea-0505-4719-9acb-68bc7358eefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8a6b04-01ea-4d4f-a0f0-d24def41743d","keywords":null,"link":"/sport/20191210_paulo_sousa_vidi_arsenal_foci","timestamp":"2019. december. 10. 15:15","title":"A Vidi volt edzője is ott van az Arsenal kívánságlistáján, de van egy bökkenő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A helyszínen egy holttestet találtak.","shortLead":"A helyszínen egy holttestet találtak.","id":"20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24815c44-741a-4ea8-969f-1d09a80a85a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Meghalt_egy_ember_a_Hajogyari_szigeten_amikor_kigyulladt_egy_visko","timestamp":"2019. december. 11. 05:35","title":"Meghalt egy ember a Hajógyári szigeten, amikor kigyulladt egy viskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a4a3a3-ce93-4061-b8df-34e1df4abcae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt keresi a rendőrség.","shortLead":"Garázdaság miatt keresi a rendőrség.","id":"20191211_Okollel_utotte_es_leszakitotta_a_raszoruloknak_szant_eteldobozt_ami_ures_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55a4a3a3-ce93-4061-b8df-34e1df4abcae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b827b31e-badf-4beb-9e11-0dc092c63787","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Okollel_utotte_es_leszakitotta_a_raszoruloknak_szant_eteldobozt_ami_ures_volt","timestamp":"2019. december. 11. 17:11","title":"Ököllel ütötte és leszakította a rászorulóknak szánt ételdobozt egy nő Dunaföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Védője szerint kezelésre szorul a fiatal.","shortLead":"Védője szerint kezelésre szorul a fiatal.","id":"20191212_Elmeorvosi_vizsgalat_var_a_tanarat_megkeselo_diakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fdad356-603d-49dd-9eeb-b26a74bfab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d722586c-d4ef-4023-92d0-c603a6442eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Elmeorvosi_vizsgalat_var_a_tanarat_megkeselo_diakra","timestamp":"2019. december. 12. 13:06","title":"Elmeorvosi vizsgálat vár a tanárát megkéselő diákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]