[{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar foci a német mellett sok más nagy futballnemzetet is megelőz. Legalábbis ami a profi játékosok arányát illeti - hangzott el az RTL Klub híradójában. ","shortLead":"A magyar foci a német mellett sok más nagy futballnemzetet is megelőz. Legalábbis ami a profi játékosok arányát illeti...","id":"20200104_A_magyar_profi_focistak_szama_tobb_futballnemzetet_is_megeloz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e22f0fc-400d-4235-a753-0b43965bcea5","keywords":null,"link":"/sport/20200104_A_magyar_profi_focistak_szama_tobb_futballnemzetet_is_megeloz","timestamp":"2020. január. 04. 21:23","title":"A magyar profi focisták több futballnemzetet is megelőznek, annyian vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Didergős napok következnek.","shortLead":"Didergős napok következnek.","id":"20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aced7395-d25e-441a-bc61-e320a6601653","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_hidegfront_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. január. 03. 21:21","title":"Hidegfront érkezik a hétvégén, mínusz 12 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4de2c9-d34a-49be-8d62-ce8ce117ee8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világon évente gyártott 80 millió kocsi alig több mint 2 százalékát adják a tisztán elektromos autók, mégis egyre inkább csak róluk szól az iparág. Összeszedtük az év legjobban várt újdonságait, és a listán alig maradt hely a hagyományos motorú kocsiknak. ","shortLead":"A világon évente gyártott 80 millió kocsi alig több mint 2 százalékát adják a tisztán elektromos autók, mégis egyre...","id":"20200104_2020_legjobban_vart_uj_autoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b4de2c9-d34a-49be-8d62-ce8ce117ee8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd21351e-2268-4e5a-9036-166f4e6fc913","keywords":null,"link":"/cegauto/20200104_2020_legjobban_vart_uj_autoi","timestamp":"2020. január. 04. 11:30","title":"10 autó, amit a legjobban várunk 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön, sőt még a bagdadi amerikai követséget ért támadás előtt született.\r

\r

","shortLead":"Az amerikai sajtóban részletek jelentek meg Szulejmáni likvidálásának előzményeiről, eszerint a döntés nem csütörtökön...","id":"20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc87a9-0c6b-4ef2-b946-dd98a353260e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e05227-7976-4daa-9040-1a0301acb35f","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_WSJ_Pompeo_meg_decemberben_beszelte_ra_Trumpot_az_irani_tabornok_megoletesere","timestamp":"2020. január. 04. 08:25","title":"WSJ: Pompeo még decemberben beszélte rá Trumpot Szulejmáni megölésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb145bfa-828c-48c8-8131-7c79462e691f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy cégbe vonták össze a Nemzeti Közszolgálati Egyetem józsefvárosi Ludovika Campusának és lovardájának az üzemeltetését. ","shortLead":"Egy cégbe vonták össze a Nemzeti Közszolgálati Egyetem józsefvárosi Ludovika Campusának és lovardájának...","id":"202001_nke_campus_xxi_kevesen_lovagolnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb145bfa-828c-48c8-8131-7c79462e691f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da022748-5c1d-4659-a212-a5c6651dc586","keywords":null,"link":"/360/202001_nke_campus_xxi_kevesen_lovagolnak","timestamp":"2020. január. 04. 09:00","title":"Költségcsökkentés jegyében vonnak össze a Közszolgálati Egyetemen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter óva intette Iránt a megtorlástól azután, hogy az amerikai hadsereg Irakban megölte Kászim Szulejmáni iráni tábornokot. Közben az is kiderült, hol próbálhatják megbosszulni az irániak Szulejmáni halálát. ","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter óva intette Iránt a megtorlástól azután, hogy az amerikai hadsereg Irakban megölte...","id":"20200104_Az_USA_Teherant_fenyegeti_Iran_a_Hormuziszorost_vagy_Izraelt_tamadhatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f240bb20-1600-411f-9470-117b0ddd4725","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Az_USA_Teherant_fenyegeti_Iran_a_Hormuziszorost_vagy_Izraelt_tamadhatja","timestamp":"2020. január. 04. 18:48","title":"Irán elkezdett arról beszélni, hogy milyen amerikai célpontokat támadna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyhangúlag leszavazta szombaton a líbiai parlament a tripoli székhelyű, ENSZ-támogatta líbiai egységkormány és Törökország novemberben megkötött biztonsági, valamint tengeri együttműködési megállapodását.","shortLead":"Egyhangúlag leszavazta szombaton a líbiai parlament a tripoli székhelyű, ENSZ-támogatta líbiai egységkormány és...","id":"20200104_Tovabb_melyul_Libia_belpolitikai_valsaga_hazaarulassal_vadoljak_a_kormanyfot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c62574f-d7c9-478f-a745-5fa1e723930d","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Tovabb_melyul_Libia_belpolitikai_valsaga_hazaarulassal_vadoljak_a_kormanyfot","timestamp":"2020. január. 04. 21:10","title":"Tovább mélyül Líbia belpolitikai válsága, hazaárulással vádolják a kormányfőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Senkinek nem sikerült eltalálnia mind a hat számot.","shortLead":"Senkinek nem sikerült eltalálnia mind a hat számot.","id":"20200105_Megvolt_2020_elso_hatos_lotto_sorsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e7c737-4dab-48c9-9eed-db58695acf61","keywords":null,"link":"/elet/20200105_Megvolt_2020_elso_hatos_lotto_sorsolasa","timestamp":"2020. január. 05. 18:45","title":"Megvolt 2020 első hatos lottó sorsolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]