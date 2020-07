Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már vége, Hadházyra viszont továbbra sem ér rá.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos korábban arra hivatkozva mondott nemet, hogy az operatív törzs miatt sok a dolga. Ennek már...","id":"20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b47df3d-b731-4350-817e-4d3151d64b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a41d18-5cf5-414b-b9dd-33f5af2fa872","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_muller_cecilia_orszagos_tiszti_foorvos_hadhazy_akos_operativ_torzs","timestamp":"2020. július. 03. 07:55","title":"Müller Cecília még mindig nem hajlandó találkozni Hadházy Ákossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","shortLead":"Cukorral és étkezési olajjal seftelt a bűnözői csoport.","id":"20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660113c7-38e6-4123-a342-56cbfc59efe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b544cfae-084c-4ff5-86b0-aeadd522cda1","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_euro_adocsalas_etkezesi_olaj_cukor_afacsalas_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 01. 15:51","title":"10 millió eurós áfacsalás elkövetőit vették őrizetbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","shortLead":"Az első üléseknél található biztonsági övekkel adódhat probléma.","id":"20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=281c27b0-b0ca-4bff-a31b-83d00327178f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654f0172-92d9-486a-a784-d2ba66fbe8fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Volvo_visszahivas_biztonsagi_ov","timestamp":"2020. július. 01. 11:23","title":"Több mint kétmillió autót hív vissza a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5806fc7c-2e40-41a1-994c-4926edfcf13d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200701_nehez_posony_marci_bucsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5806fc7c-2e40-41a1-994c-4926edfcf13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0955944-ea94-40cb-ad81-c5b2038b9520","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_nehez_posony_marci_bucsu","timestamp":"2020. július. 01. 15:12","title":"Végső búcsút vettünk jogászunktól, barátunktól, Nehéz-Posony Marcitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3689d5-1e43-4628-bc67-6e6b7b886bf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A prostitúcióra kényszerített nő összes bevételét elvették, többször megverték és megfenyegették.","shortLead":"A prostitúcióra kényszerített nő összes bevételét elvették, többször megverték és megfenyegették.","id":"20200702_Megvett_kizsakmanyolt_19_eves_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3689d5-1e43-4628-bc67-6e6b7b886bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bab6e4-4d0e-4e43-8e1e-7b6e8d0c832d","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Megvett_kizsakmanyolt_19_eves_","timestamp":"2020. július. 02. 07:32","title":"Megvett, majd kizsákmányolt egy 19 éves nőt, most fogta el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti mérlege. Kívülről kevésbé látszik ütésállónak a magyar gazdaság, mint az MNB vagy a pénzügyi tárca éléről.","shortLead":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti...","id":"20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761a4191-71d2-40ea-9285-c85aa7e3fa4b","keywords":null,"link":"/360/20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","timestamp":"2020. július. 01. 11:00","title":"Matolcsyt nem zavarja, hogy döntéseik sorozata kockára teszi az MNB hitelességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 53 ezerrel nőtt az új esetek száma az USA-ban, a járvány most terjed a leggyorsabban.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 53 ezerrel nőtt az új esetek száma az USA-ban, a járvány most terjed a leggyorsabban.","id":"20200702_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45efed11-e8a7-4f25-a3e0-b59731cdcf56","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 02. 05:12","title":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Számos helyen úgy növelték a munkaidőkeretet a cégek, hogy nem egyeztettek a szakszervezetekkel.","shortLead":"Számos helyen úgy növelték a munkaidőkeretet a cégek, hogy nem egyeztettek a szakszervezetekkel.","id":"20200702_Veszelyhelyzet_munkaido_rabszolgatrveny_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52843d8e-bef8-4f7c-a0e4-5c31457a50dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Veszelyhelyzet_munkaido_rabszolgatrveny_szakszervezet","timestamp":"2020. július. 02. 10:04","title":"Havi egy szabadnap: sok cég kihasználja a rabszolgatörvény nyújtotta lehetőségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]