[{"available":true,"c_guid":"715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az MTA volt elnöke nem tudja, mikor szüntetjük meg az esztelen politikai szembenállást, azt viszont igen, hogy rajtunk is múlik, „hiszen van egy szavazatunk.” A Lánchíd körüli politikai csatározást méltatlannak tartja, az MTA-nak pedig szerinte meg kell újulnia. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az MTA volt elnöke nem tudja, mikor szüntetjük meg az esztelen politikai szembenállást, azt viszont igen, hogy rajtunk...","id":"20200711_Palinkas_Jozsef_Itt_az_ideje_hogy_a_vagyonosabb_emberek_rajojjenek_van_tarsadalmi_felelosseguk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=715a5e42-7a37-4c1e-aacd-86e5a7cd2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7364b393-b45d-48d5-b002-94a1d4fbe7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Palinkas_Jozsef_Itt_az_ideje_hogy_a_vagyonosabb_emberek_rajojjenek_van_tarsadalmi_felelosseguk","timestamp":"2020. július. 11. 11:30","title":"Pálinkás József: Itt az ideje, hogy a vagyonosabb emberek rájöjjenek, van társadalmi felelősségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb455933-5ab0-46ea-8752-409c17e3480c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemrég véget ért első osztályú labdarúgó bajnokságban bronzérmes lett a Puskás Akadémia. A klubelnök Mészáros Lőrinc azért büszke a sikerre, mert több saját nevelésű játékossal érték el a harmadik helyet. Az üzleti életben is elkerülte a kudarc a felcsúti milliárdost: termőre fordult a 2Rule.","shortLead":"A nemrég véget ért első osztályú labdarúgó bajnokságban bronzérmes lett a Puskás Akadémia. A klubelnök Mészáros Lőrinc...","id":"20200712_Meszaros_Lorinc_Puskas_Akademia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb455933-5ab0-46ea-8752-409c17e3480c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fb3ad9-3b42-4a10-9bac-e13b32a5d168","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Meszaros_Lorinc_Puskas_Akademia","timestamp":"2020. július. 12. 13:38","title":"Mészáros Lőrinc elárulta, mennyiből gazdálkodik a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn imádott mozi. Egy filmrendező, Romina, most erre kérte ismerőseit, s már meg is születtek az első „pályaművek”. ","shortLead":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn...","id":"20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b415aac-588f-4e9b-91d9-c46fda9db5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","timestamp":"2020. július. 12. 19:05","title":"Új verseny: ki tudja unalmasabban leírni, miről szól kedvenc filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a466a-0c91-4a1b-b609-b7f4b3ae9a60","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jóval korábban indul és mélyebben gyökerezik a piszkos emberekkel szembeni viszolygás, mint gondolnánk – állítják amerikai szakemberek. ","shortLead":"Jóval korábban indul és mélyebben gyökerezik a piszkos emberekkel szembeni viszolygás, mint gondolnánk – állítják...","id":"202028_piszkos_stigmak_koszkorkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a466a-0c91-4a1b-b609-b7f4b3ae9a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788a845b-6078-4858-98f8-c2175d2bd7d5","keywords":null,"link":"/360/202028_piszkos_stigmak_koszkorkep","timestamp":"2020. július. 11. 16:15","title":"Már 5 éves korban viszolygunk a piszkos emberektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk harmadik részében, ahogy a főhős, mi is megismerkedhetünk a skinhead szubkultúrával, a fehér felsőbbrendűséget hirdető angol és észak-amerikai bőrfejűek világával – és azzal, mit talált ebben a közegben vonzónak Picciolini.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2141bbfd-a41f-4385-a200-d07703ef6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff4afdb-5d1c-44c9-ada2-3a84c2651bf9","keywords":null,"link":"/360/20200711_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__3_resz_Borfejuek","timestamp":"2020. július. 11. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 3. rész, „Bőrfejűek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava úgy tudja, a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, a vállalkozó csak több milliárdos felárral vállalná a metrófelújítás folytatását.","id":"20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b926540-8be7-4520-a1cd-70b9d40068f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48957041-44dd-48ed-bfb3-04bd9caabf38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200711_Kuszobon_a_3as_metro_felujitasanak_botranya","timestamp":"2020. július. 11. 14:31","title":"Leállhat a 3-as metró felújítása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Problémát jelentenek a telefonokra és táblagépekre előre telepített alkalmazások – figyelmeztet a Kaspersky. A gyakran letörölhetetlen alkalmazások kockázata márkától függően egy és öt százalék között mozog az olcsóbb készülékek esetén, de extrém esetben akár 27 százalékosra is felmehet.","shortLead":"Problémát jelentenek a telefonokra és táblagépekre előre telepített alkalmazások – figyelmeztet a Kaspersky. A gyakran...","id":"20200712_elore_telepitett_alkalmazasok_kockazata_kaspersky_adware","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bc5e8d-7677-4d4d-adea-55801a1f486c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200712_elore_telepitett_alkalmazasok_kockazata_kaspersky_adware","timestamp":"2020. július. 12. 08:03","title":"Mit okozhatnak az előre telepített reklámszoftverek a mobilokon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","shortLead":"Rajongói kérésére sem vágja ki a Zoolander – a trendkívüli filmjéből Ben Stiller Donald Trumpot és feleségét, Melaniát.","id":"20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2caa5df1-eab8-4726-92a5-7b266e858e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55026d8-d42b-4d34-a3bf-165e4eb06479","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Ben_Stiller_megkegyelmezett_Donald_Trumpnak","timestamp":"2020. július. 12. 16:47","title":"Ben Stiller megkegyelmezett Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]