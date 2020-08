Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolnokról is érkeztek tűzoltók.","shortLead":"Szolnokról is érkeztek tűzoltók.","id":"20200802_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Torokszentmikloson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e4b74d-5279-41b8-adf7-9aa8ec8ae53b","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Torokszentmikloson","timestamp":"2020. augusztus. 02. 14:58","title":"Kigyulladt egy családi ház Törökszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"itthon","description":"Minden fórumon tiltakoztak már korábban Madocsa lakói a falu szélére tervezett kavicsbánya ellen, tavaly januárban a vállalkozó is visszalépett. Most egy új céggel, de újra megpróbál bányát nyitni.","shortLead":"Minden fórumon tiltakoztak már korábban Madocsa lakói a falu szélére tervezett kavicsbánya ellen, tavaly januárban...","id":"20200801_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eee5468-e5c1-4731-9288-38ac734ee3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77214e1c-dcfc-47a4-a1d4-1656a7e18b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Megis_lehet_kavicsbanya_Paks_mellett","timestamp":"2020. augusztus. 01. 10:12","title":"Ismét kavicsbánya létrehozása miatt aggódnak Madocsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84b1230-3345-4d3a-8e01-163fa75a9776","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminchatra emelkedett szombaton a koronavírus-fertőzöttek száma azon a norvég turistahajón, amelynek legénységét előző nap helyezték karanténba.","shortLead":"Harminchatra emelkedett szombaton a koronavírus-fertőzöttek száma azon a norvég turistahajón, amelynek legénységét...","id":"20200801_Terjed_a_koronavirus_a_karantenba_helyezett_norveg_udulohajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84b1230-3345-4d3a-8e01-163fa75a9776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55979b6-b168-4568-b01a-fdbdefb8c9f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Terjed_a_koronavirus_a_karantenba_helyezett_norveg_udulohajon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 21:03","title":"Terjed a koronavírus a karanténba helyezett norvég üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e26924-7ea3-40a9-9e2d-022ba6aed61d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Élelmiszeripar, nagyüzemi állattartás, divat és klímaváltozás: összegyűjtöttük az elmúlt időszak legnagyobb hatású, fenntarthatósággal (vagy éppen fenntarthatatlansággal) kapcsolatos dokumentumfilmjeit és sorozatait. ","shortLead":"Élelmiszeripar, nagyüzemi állattartás, divat és klímaváltozás: összegyűjtöttük az elmúlt időszak legnagyobb hatású...","id":"20200801_fenntarthatosag_dokumentumfilmek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09e26924-7ea3-40a9-9e2d-022ba6aed61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1faacc7-f8e4-42a1-a045-b1b218e24e08","keywords":null,"link":"/zhvg/20200801_fenntarthatosag_dokumentumfilmek","timestamp":"2020. augusztus. 01. 09:00","title":"Ezeket a dokumentumfilmeket nézze meg, ha érdekli, mi mindennel pusztítjuk a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a4fd44-d087-4888-81d1-0b6258d1d80e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy különleges szemüveggel akár gyógyítható is lehet a színtévesztés – állítják amerikai szakemberek. ","shortLead":"Egy különleges szemüveggel akár gyógyítható is lehet a színtévesztés – állítják amerikai szakemberek. ","id":"202031_a_szintevesztes_terapiaja_nagyot_neztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a4fd44-d087-4888-81d1-0b6258d1d80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85cd42a8-c774-4210-abbe-fcd6e8da6d02","keywords":null,"link":"/360/202031_a_szintevesztes_terapiaja_nagyot_neztek","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:30","title":"Egy speciális szemüvegről kiderült, hogy levétele után is javítja a színlátást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka nélkül. Afrikában egyre többen térnek vissza a vadászathoz, és emiatt még nagyobb veszélybe kerülnek a földrészen élő állatok.\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány következményeként elmaradnak a turisták és amiatt Afrikában és Ázsiában is sokan maradtak munka...","id":"20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dc5b434-6dcd-497f-9317-ef4e4747fb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baf73a3-dd7b-48c1-ab23-a27e1f980a4b","keywords":null,"link":"/elet/20200801_A_koronavirusjarvany_egyik_kovetkezmenyekent_ujra_terjed_az_orvvadaszat","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:52","title":"A koronavírus-járvány egyik következményeként újra terjed az orvvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkvában bejelentették, hogy októberre tervezik a koronavírus-járvány elleni tömeges oltási program első szakaszát.\r

","shortLead":"Moszkvában bejelentették, hogy októberre tervezik a koronavírus-járvány elleni tömeges oltási program első szakaszát.\r

","id":"20200801_Oktoberre_tervezi_Oroszorszag_a_tomeges_koronavirusoltas_megkezdeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c44ad8-28eb-42f6-95bb-8c664626ca61","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Oktoberre_tervezi_Oroszorszag_a_tomeges_koronavirusoltas_megkezdeset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 20:02","title":"Októberre tervezi Oroszország a tömeges koronavírus-oltás megkezdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","shortLead":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","id":"20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36ccb3-d38e-41cb-a16d-3a965ab606c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:54","title":"Koronavírusos lett az indiai belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]