[{"available":true,"c_guid":"98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még várja a visszajelzést az önkormányzattól. Van, aki csak szóbelit kapott, így elég nagy a bizonytalanság a zárórával kapcsolatban. Arról többszöri ígéret ellenére sem kaptunk pontos számokat az önkormányzattól, hogy hány hely kapott mentességet az éjféli zárás alól, egy hete a kérelmezők harmadáról döntöttek.","shortLead":"Éjféltől csak külön engedéllyel lehetnek nyitva a VII. kerület szórakozóhelyei, azonban tudomásunk szerint sok hely még...","id":"20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e75f21-5183-4b35-80fa-53ff45dc3e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4ff500-8464-4179-afa5-754155382920","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_bulinegyed_lejar_a_turlemi_idoszak_az_erzsebetvarosban","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:15","title":"Éjféltől vége a bulinak: életbe lép a csendrendelet a VII. kerületben, sokan még engedély nélkül maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok facebookozó osztott már meg olyan képet, videót vagy cikket az oldalon, amit később inkább törölt a profilja alól. Egy módosítás miatt már a korábbi bejegyzéseket is könnyebb eltávolítani, sőt: akár kettesével is törölhetjük azokat.","shortLead":"Sok facebookozó osztott már meg olyan képet, videót vagy cikket az oldalon, amit később inkább törölt a profilja alól...","id":"20200825_facebook_bejegyzesek_posztok_torlese_facebook_trukkok_tipp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b57ec4-0f4c-44ac-849e-8e64eede7f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_facebook_bejegyzesek_posztok_torlese_facebook_trukkok_tipp","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:12","title":"Mutatunk egy hasznos Facebook-trükköt: így törölheti pillanatok alatt a régi bejegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába.\r

","shortLead":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc5f983-8fbb-4b20-8e4c-983a288b5c14","keywords":null,"link":"/sport/20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 22:42","title":"Bravúros győzelemmel jutott tovább a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. ","shortLead":"Nem egyedi eset, nemrég kiderült, hogy egy új magyar kiadás címe is megváltozik. ","id":"20200826_Agatha_Christie_Tiz_kicsi_neger_francia_forditas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b781edb7-32af-434e-82f3-3f26692fad4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c39b27-9c0d-4151-9982-c0108ebc0117","keywords":null,"link":"/kultura/20200826_Agatha_Christie_Tiz_kicsi_neger_francia_forditas","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:14","title":"Eltűnik a \"néger\" szó Agatha Christie Tíz kicsi négerének új francia fordításából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke a gödi helyzetről beszélt egy interjúban, illetve előrevetítette, mi lesz, ha nyer az ellenzék 2022-ben.","shortLead":"A Momentum elnöke a gödi helyzetről beszélt egy interjúban, illetve előrevetítette, mi lesz, ha nyer az ellenzék...","id":"20200825_FeketeGyor_Andras_Gyurcsany_elvesztette_a_kontrollt_sajat_partja_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612ac0a3-d32d-4ee4-9fe1-0dcb3efdefaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_FeketeGyor_Andras_Gyurcsany_elvesztette_a_kontrollt_sajat_partja_felett","timestamp":"2020. augusztus. 25. 19:28","title":"Fekete-Győr András: Gyurcsány elvesztette a kontrollt saját pártja felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában több mint tíz tonna hajat gyűjtöttek össze erre a célra.","shortLead":"Ausztráliában több mint tíz tonna hajat gyűjtöttek össze erre a célra.","id":"20200826_Emberi_hajjal_probaljak_megtisztitani_az_olajtol_a_mauritiusi_vizeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e61f5a3e-09c7-47b7-847e-10c0e8fcb0c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c036ac06-0042-4aa2-bc7d-3e0636bfece3","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Emberi_hajjal_probaljak_megtisztitani_az_olajtol_a_mauritiusi_vizeket","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:37","title":"Emberi hajjal próbálják megtisztítani az olajtól a mauritiusi vizeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","shortLead":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","id":"20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa218b-5cb0-45ea-a7e8-b28ef3e50814","keywords":null,"link":"/elet/20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:04","title":"Horváth Charlie: Ha nem kapunk pénzt, nem tudunk kaját venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire nem mellesleg 2,7 millió forintnyi összeget költött el.","shortLead":"Az orosz vlogger, Maxim Monakhov egy éven át készült arra, hogy megvalósítsa élete eddigi legnagyobb kísérletét, amire...","id":"20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5d7ae5-c71a-4b7e-837f-b916000dd5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eb10dd-e430-4b62-8ee1-e7c35ca749bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_kola_szodabikarbona_kiserlet_video","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:03","title":"Videó: Összekevertek 10 ezer liter kólát és egy nagy adag szódabikarbónát, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]