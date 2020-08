Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Transsion fillérekért értékesített mobiljain, melyekből főleg Afrikában adtak el ezrével, nemcsak előre telepített alkalmazások voltak megtalálhatók, hanem néhány veszélyes kód is.","shortLead":"A Transsion fillérekért értékesített mobiljain, melyekből főleg Afrikában adtak el ezrével, nemcsak előre telepített...","id":"20200829_afrika_olcso_androidos_mobil_virus_malware_triada_tecno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03049424-3f52-4485-8676-cb33ec820ca9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_afrika_olcso_androidos_mobil_virus_malware_triada_tecno","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:03","title":"Ezért nem szabad túl olcsó mobilt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nehéz lesz az iskolakezdés, és nőhet a diákok közti digitális szakadék, miután kiderült: a koronavírus-járvány miatti többletbeszerzések miatt kritikus laptophiány alakult ki. A probléma leginkább éppen a diák számára, tanuláshoz ideális megfizethetőbb gépeket érinti.","shortLead":"Nehéz lesz az iskolakezdés, és nőhet a diákok közti digitális szakadék, miután kiderült: a koronavírus-járvány miatti...","id":"20200830_egyesult_allamok_iskola_laptop_laptophiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f0f0f0-15bc-429c-9b29-2de134b88eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9b1baa-d421-4381-a71c-ba8a1e80698f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_egyesult_allamok_iskola_laptop_laptophiany","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:03","title":"Elfogytak a megfizethető laptopok az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","shortLead":"A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton újra munkába is állt.","id":"20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a7f3b3f-895b-4c76-859d-8e5f3a27f433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824c3003-4fea-451e-a2e4-29009b684f39","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Kovacs_Zoltan_koronavirusteszt_negativ","timestamp":"2020. augusztus. 29. 11:21","title":"Kovács Zoltán második koronavírustesztje is negatív lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk egymásra és fogjunk össze.","shortLead":"A két politikus, aki korábban Hollik Istvánnal történt találkozása miatt került karanténba, azt üzeni, vigyázzunk...","id":"20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e237d41-8f2f-4dc5-b672-c58ea272608b","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Hollik_Istvan_nem_fertozte_meg_Hende_Csabat_es_Domotor_Csabat","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:17","title":"Hollik István nem fertőzte meg Hende Csabát és Dömötör Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az illető tiszt a NATO nápolyi támaszpontján szolgált, és éppen akkor tartóztatták le Párizsban, amikor a Franciaországban töltött szabadságáról vissza akart térni Olaszországba.","shortLead":"Az illető tiszt a NATO nápolyi támaszpontján szolgált, és éppen akkor tartóztatták le Párizsban, amikor...","id":"20200830_Egy_francia_katonatisztet_Oroszorszagnak_valo_kemkedessel_vadolnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdc67ea-fb57-4a22-9b78-0f719623a7a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Egy_francia_katonatisztet_Oroszorszagnak_valo_kemkedessel_vadolnak","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:33","title":"Egy francia katonatisztet Oroszországnak való kémkedéssel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Kiszámíthatatlan világunkban érdemes megtanulni együtt élni félelmeinkkel. Ezt a leghatékonyabban úgy tehetjük, ha olyan erőforrásként tekintünk rá, amivel közelebb jutunk önmagunk megismeréséhez.","shortLead":"Kiszámíthatatlan világunkban érdemes megtanulni együtt élni félelmeinkkel. Ezt a leghatékonyabban úgy tehetjük, ha...","id":"20200830_Mit_tegyunk_ha_felunk_a_valtozastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bfd591-cece-42dc-a242-689efeed823f","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200830_Mit_tegyunk_ha_felunk_a_valtozastol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:15","title":"Mit tegyünk, ha félünk a változástól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d4c837-3b9c-494b-a70c-7fe59e9612e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejeződött a parlamenti választás Montenegróban, vasárnap este nyolc órakor bezártak a szavazóhelyiségek. A részvételi arány magas volt, a legfrissebb adatok szerint 19 óráig a szavazásra jogosultak 74,2 százaléka adta le voksát.","shortLead":"Befejeződött a parlamenti választás Montenegróban, vasárnap este nyolc órakor bezártak a szavazóhelyiségek...","id":"20200830_Bezartak_a_szavazohelyisegek_Montenegroban_magas_volt_a_reszvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d4c837-3b9c-494b-a70c-7fe59e9612e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9976482c-e8b1-4af9-8795-c4f6b30bd4ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Bezartak_a_szavazohelyisegek_Montenegroban_magas_volt_a_reszvetel","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:08","title":"Bezártak a szavazóhelyiségek Montenegróban, magas volt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új szállások mintegy 2400 embert tudnak befogadni.","shortLead":"Az új szállások mintegy 2400 embert tudnak befogadni.","id":"20200829_munkasszallo_munkasok_itm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f43bd2-12c0-403c-9ab2-bb4ec955824f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_munkasszallo_munkasok_itm","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:19","title":"19 új munkásszállót épít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]