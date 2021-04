Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az emberierőforrás-miniszter bejelentése szerint már ettől a hónaptól hozzá lehet jutni a Zolgensma nevű készítményhez egyedi méltányossági alapon.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter bejelentése szerint már ettől a hónaptól hozzá lehet jutni a Zolgensma nevű készítményhez...","id":"20210416_sma_zolgensma_genterapia_allami_tamogatas_egeszsegbiztositas_kasler_miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04056a5-996e-49d1-bc6d-c522da99adf8","keywords":null,"link":"/elet/20210416_sma_zolgensma_genterapia_allami_tamogatas_egeszsegbiztositas_kasler_miklos","timestamp":"2021. április. 16. 08:54","title":"Állami támogatással is elérhetővé válik az SMA-s gyerekek 700 millió forintos terápiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3338826d-4757-4403-94df-9c093a7a171b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves Ludwig Ahgren még akkor sem kapcsolta ki a kamerákat, amikor fürödni vagy auldni ment. A 31. nap végére már több mint 280 ezer előfizető volt a csatornáján.","shortLead":"A 25 éves Ludwig Ahgren még akkor sem kapcsolta ki a kamerákat, amikor fürödni vagy auldni ment. A 31. nap végére már...","id":"20210414_ludwig_ahgren_twitch_rekord_feliratkozas_elofizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3338826d-4757-4403-94df-9c093a7a171b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9dcc139-9533-44eb-aba9-905274ae1108","keywords":null,"link":"/tudomany/20210414_ludwig_ahgren_twitch_rekord_feliratkozas_elofizetes","timestamp":"2021. április. 14. 16:03","title":"31 napon át élőben közvetítette az életét, új rekord született a Twitch-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz, a Facebook rendszere “kivetette magából”.","shortLead":"Csak jót akart volna az egyik legismertebb magyar énekesnő, akit már beoltottak koronavírus ellen, ám ahogy fogalmaz...","id":"20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f606d9cf-e74a-422a-9df6-927ae413df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c0f9df-7b61-4a24-a446-cb43b15b8239","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_toth_vera_elo_facebook_video_tiltas_vakcina_oltas","timestamp":"2021. április. 16. 10:33","title":"Tóth Vera élő videóban biztatott az oltás felvételére, de állítja, annyian jelentették, hogy a Facebook letiltotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes tartományokban is lassították vagy felfüggesztették a koronavírus elleni oltást szerdától.\r

","shortLead":"Egyes tartományokban is lassították vagy felfüggesztették a koronavírus elleni oltást szerdától.\r

","id":"20210414_Koronavirus_vakcinatartalek_Olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e303a8-3327-4784-9cac-099337ed4048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642cac-ec03-4005-8d89-48a09dc017d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210414_Koronavirus_vakcinatartalek_Olaszorszag","timestamp":"2021. április. 14. 21:21","title":"Több régióban is elfogyott a vakcinatartalék Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere visszaszólt Gulyás Gergelynek, aki szerint az MSZP támogatásával a háta mögött nem kéne a kínai kommunizmusra hivatkoznia.","shortLead":"Budapest főpolgármestere visszaszólt Gulyás Gergelynek, aki szerint az MSZP támogatásával a háta mögött nem kéne...","id":"20210415_karacsony_gulyas_fudan_tomeggyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eb25ff6-7583-4788-b02d-6a027ed6e61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7391ddee-10da-45ec-95bb-bfb046970411","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_karacsony_gulyas_fudan_tomeggyilkos","timestamp":"2021. április. 15. 16:21","title":"Karácsony a kormány részéről freudi elszólásként értelmezi a tömeggyilkos kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol nem lenne szabad. Változás jöhet, ráadásul rövid időn belül.","shortLead":"Nem nézi jó szemmel az Európai Parlament, hogy az élő sportesemények közvetítései olyan oldalakon is felbukkannak, ahol...","id":"20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9da12daf-f602-4cdf-8798-d242061917ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b0605-b89f-4f52-8a58-62e9e2d73a89","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_meccsnezes_online_elo_sportkozvetites_europai_parlament","timestamp":"2021. április. 15. 14:33","title":"Szokott meccseket nézni az neten? Brüsszel arra készül, hogy 30 perc alatt bezáratja a kiskapukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc068d7-1271-4d92-b200-ad2d4467dbb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan újdonságot készül élesíteni a Facebook, ami segítheti a járvány elleni küzdelmet.","shortLead":"Egy olyan újdonságot készül élesíteni a Facebook, ami segítheti a járvány elleni küzdelmet.","id":"20210415_oltas_vakcina_facebook_hirfolyam_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dc068d7-1271-4d92-b200-ad2d4467dbb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3234ea10-a54e-4adb-886e-f7475b87946c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_oltas_vakcina_facebook_hirfolyam_egyesult_allamok","timestamp":"2021. április. 15. 08:03","title":"Új panelt tesz a hírfolyam tetejére a Facebook: jön az oltási kisokos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","shortLead":"Albert Bourla úgy véli, ősszel visszakaphatjuk a járvány előtti életünket.","id":"20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c523e92-f0f2-41c7-9184-a5c97dc16e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_pfizer_vakcina_harmadik_dozis_koronavirus_oltas","timestamp":"2021. április. 15. 20:53","title":"Pfizer-vezérigazgató: Valószínű, hogy egy harmadik oltást is fel kell majd venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]