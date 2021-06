Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","shortLead":"A miniszterelnök azt állította: a szolnoki színházat Balázs Péter igazgatása alatt a színikritikusok is díjazták.","id":"20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26ac1adf-3018-4a0e-aa22-17f9980842ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cba5492-2bf5-48fd-843b-432948d10cd9","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Nem_mondott_igazat_Orban_Viktor_mikor_Balazs_Petert_bucsuztatta","timestamp":"2021. június. 15. 15:16","title":"Nem mondott igazat Orbán Viktor, amikor Balázs Pétert búcsúztatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a267e0-f75b-4955-b9fa-939fe1d4da43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Függetlenség Napjára érkezik meg az ajándék.","shortLead":"A Függetlenség Napjára érkezik meg az ajándék.","id":"20210617_Uj_Szabadsagszobrot_kap_New_York_Franciaorszagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a267e0-f75b-4955-b9fa-939fe1d4da43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7b7ac5-c0d3-4cb3-9b10-6e16dcde1f0f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Uj_Szabadsagszobrot_kap_New_York_Franciaorszagtol","timestamp":"2021. június. 17. 10:06","title":"Új Szabadság-szobrot kap New York Franciaországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b03e0d7-3a39-4bf9-ae58-d28245a6b17d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merőben mások lesznek a Windows 11 háttérképei, mint amiket eddig a Microsofttól megszokhattunk. 