[{"available":true,"c_guid":"f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott a görögországi Leszbosz szigetén található Mória menekülttáborban, amely ezután porig égett.","shortLead":" Tíz év börtönre ítélte szombaton egy görög bíróság azt a négy afgán menedékkérőt, aki 2020 őszén tüzet okozott...","id":"20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0459bc9-a679-4252-a43b-818c233c262b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812ec59c-6da9-4dac-a6a0-3bccf62d0b42","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Sulyos_bortonbuntetest_kaptak_a_leszboszi_menekulttabor_felgyujtoi","timestamp":"2021. június. 12. 18:10","title":"Súlyos börtönbüntetést kaptak a leszboszi menekülttábor felgyújtói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","shortLead":"Kjaer kezdte meg csapattársa újraélesztését, és ő kérte a játékosokat, hogy állják körbe a földön fekvő középpályást.","id":"20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27616659-168c-4f49-9a23-1e8a84980052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8825c5f-fbc2-40f9-b7ed-e384b71f5d30","keywords":null,"link":"/sport/20210613_A_danok_csapatkapitanya_menthette_meg_Christian_Eriksen_eletet","timestamp":"2021. június. 13. 09:18","title":"A dánok csapatkapitánya menthette meg Christian Eriksen életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74aded52-73e7-4d81-9cdf-c2d689948c4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héttel a pisztollyal hőzöngő provokátor akciója után, most videón, ahogy a Momentum tagjait érte támadás Egerben - számolt be róla Facebookon Jánosi Zoltán, Heves megye 1. választókerületének momentumos képviselőjelöltje.","shortLead":"Egy héttel a pisztollyal hőzöngő provokátor akciója után, most videón, ahogy a Momentum tagjait érte támadás Egerben...","id":"20210612_Megtamadtak_a_Momentum_standjat_Egerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74aded52-73e7-4d81-9cdf-c2d689948c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02701f5-8378-4415-b1f2-178021d96d29","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_Megtamadtak_a_Momentum_standjat_Egerben","timestamp":"2021. június. 12. 17:43","title":"Megtámadták a Momentum standját Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének normatív szabályozását.","shortLead":"A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) határozottan ellenzi a homoszexualitás és nemváltás médiában való megjelenítésének...","id":"20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2525dc02-5138-442b-8976-c46f0842d6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1973c6d8-1e6a-4541-87ce-196eeb2b5917","keywords":null,"link":"/itthon/20210612_A_Reklamszovetseg_aggasztonak_tartja_a_pedofilia_es_a_nemi_identitas_kerdesenek_osszemosasat","timestamp":"2021. június. 12. 18:25","title":"A Reklámszövetség aggasztónak tartja a pedofília és a nemi identitás kérdésének összemosását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","shortLead":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","id":"20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5091fc-0415-49be-8bf8-aa18a10eba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 13. 17:02","title":"\"Ennél nem is lehetne semmi családellenesebb\" - tüntettek a meddőségi klinikák államosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bardócz Zsuzsanna a Facebookra feltöltött videójában azt állítja, hogy a kínai vakcinát kivéve az összes többi „kísérleti génterápia”. A felvételt álhírként jelölte meg a tényellenőrző.","shortLead":"Bardócz Zsuzsanna a Facebookra feltöltött videójában azt állítja, hogy a kínai vakcinát kivéve az összes többi...","id":"20210611_afp_tenyellenorzes_bardocz_zsuzsa_koronavirus_vakcina_mrns_alhir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a664a6d-6b42-4885-aedd-639a9deaf684","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_afp_tenyellenorzes_bardocz_zsuzsa_koronavirus_vakcina_mrns_alhir","timestamp":"2021. június. 11. 21:46","title":"AFP: Álhíreket terjeszt egy nyugalmazott magyar tudós a koronavírus elleni vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és szociális dolgozóknak – Karácsony Gergely bemutatta a jóvátétel kétszer kilenc pontját, melyeket kormányváltás után azonnal el lehet kezdeni. ","shortLead":"Tiborcz-adó és Mészáros-adó, rabszolgatörvény eltörlése, egyetemi autonómia, félmilliós juttatás az egészségügyi és...","id":"20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f603d23f-6a95-484d-942e-e818b1e10d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c77de45-ea11-4820-ac93-97b65e65b2e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210612_Karacsony_Gergely_jovateteli_program","timestamp":"2021. június. 12. 11:51","title":"18 pontban mutatta be a kormányváltás utáni azonnali intézkedéseket Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan, mint télen.","shortLead":"A biostatisztikus szerint azt már kimondhatjuk, hogy magyarországi viszonyok mellett nyáron nem terjed olyan gyorsan...","id":"20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980c50f2-6892-438b-961d-e5736e609c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_Ferenczi_Tamas_koronavirus_szezonalis","timestamp":"2021. június. 12. 12:45","title":"Ferenci Tamás: Egyre biztosabb, hogy a koronavírus szezonális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]