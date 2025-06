Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A neves biztonságpolitikai elemző úgy látja: az izraeli offenzíva megerősíti, hogy az amerikai elnök hasztalan próbálkozik a béketeremtéssel, bármely válsággócról legyen is szó. Rendre ügyetlenül nyúl a kérdéshez, és a végén mindig felsül. A Külkapcsolati Tanács vezető munkatársa, a Washington Post szokásos szemleírójaként emlékeztet arra, hogy a politikus azt ígérte: egy nap alatt véget vet az orosz–ukrán háborúnak. Ehhez képest Moszkva új hadműveletet készít elő és minden eddiginél nagyobb légitámadásokat hajt végre ukrán városok ellen.","shortLead":"A neves biztonságpolitikai elemző úgy látja: az izraeli offenzíva megerősíti, hogy az amerikai elnök hasztalan...","id":"20250615_max-boot-velemeny-izrael-iran-osszecsapas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b2aec57-1a37-4ea0-895b-ce57659eefaa.jpg","index":0,"item":"aa839d61-f839-4f67-be45-b729dc2c0f87","keywords":null,"link":"/360/20250615_max-boot-velemeny-izrael-iran-osszecsapas-donald-trump","timestamp":"2025. június. 15. 11:22","title":"Max Boot: Trump pancser békeközvetítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68de6285-3226-4a14-8f4c-9ea2e9cca2a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy fotó kedvéért tett tönkre egy értékes műalkotást egy turista egy olasz múzeumban.","shortLead":"Egy fotó kedvéért tett tönkre egy értékes műalkotást egy turista egy olasz múzeumban.","id":"20250614_maffei-muzeum-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68de6285-3226-4a14-8f4c-9ea2e9cca2a4.jpg","index":0,"item":"ed7c46c7-4649-4552-9bae-c7099a596d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_maffei-muzeum-rongalas","timestamp":"2025. június. 14. 14:20","title":"Valóra vált minden múzeum rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Öttalálatos nem volt, de négyese még lehet annak, aki kedveli a 7-es számot.","shortLead":"Öttalálatos nem volt, de négyese még lehet annak, aki kedveli a 7-es számot.","id":"20250614_otos-lotto-szamok-nyeremenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55.jpg","index":0,"item":"73c9098c-9bde-4ace-b78b-119b70a7756e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250614_otos-lotto-szamok-nyeremenyek","timestamp":"2025. június. 14. 20:42","title":"Elő a szelvényeket, itt vannak a lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. június. 14. 15:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3eddd9b2-21f9-45bc-a851-9a73a4997b7b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mintegy százötven-kétszázezer izraeli rekedt külföldön, miközben a hatóságok azt sem tanácsolják, hogy a szárazföldi határátkelőkön át próbáljanak hazajutni.","shortLead":"Mintegy százötven-kétszázezer izraeli rekedt külföldön, miközben a hatóságok azt sem tanácsolják, hogy a szárazföldi...","id":"20250615_tomeges-jarattorles-izrael-legter-lezaras-legitarsasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eddd9b2-21f9-45bc-a851-9a73a4997b7b.jpg","index":0,"item":"d2f32ac1-1926-4fc9-8efa-4cff98fe2164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_tomeges-jarattorles-izrael-legter-lezaras-legitarsasag","timestamp":"2025. június. 15. 15:21","title":"Tömeges járattörlést jelentettek be mind az izraeli, mind a külföldi légitársaságok vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1678a6e-4b08-4a26-8379-e47ea35821d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A teljes Ferrari-pódium végül nem jött össze. ","shortLead":"A teljes Ferrari-pódium végül nem jött össze. ","id":"20250615_Voros-helyett-egy-sarga-Ferrari-gyozott-Le-Mans-ban-Kubica-diadal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1678a6e-4b08-4a26-8379-e47ea35821d3.jpg","index":0,"item":"4b1d6a10-dc02-48cd-9a81-9eb9df47e3dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250615_Voros-helyett-egy-sarga-Ferrari-gyozott-Le-Mans-ban-Kubica-diadal","timestamp":"2025. június. 15. 17:20","title":"Vörös helyett egy sárga Ferrari győzött Le Mans-ban: Kubica nem gyári csapattal aratott diadalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza Párt elnöke reagált a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjének csomagtartós akciójára. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reagált a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjének csomagtartós akciójára. ","id":"20250614_Magyar-Peter-szentkiralyi-alexandra-tisza-part-eu-ukrajna-csatlakozas-voks-csomagtarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7336b8cc-50fe-4b1c-8a27-f17a455781a7.jpg","index":0,"item":"4b03387b-ef96-4514-a3f9-a1fa64caa57a","keywords":null,"link":"/elet/20250614_Magyar-Peter-szentkiralyi-alexandra-tisza-part-eu-ukrajna-csatlakozas-voks-csomagtarto","timestamp":"2025. június. 14. 19:48","title":"Magyar Péter szerint Szentkirályi Alexandrának többé nincs helye a magyar közéletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti magát. A hidegen sajtolt olajairól, natúr élelmiszereiről és kozmetikai termékeiről ismert vállalat a Generali EnterPrize díját is elhozta 2021-ben, és azóta a verseny zsűrijének is tagja. A pályázat célja, hogy támogassa a kis- és középvállalkozásokat a különböző fenntarthatósági kezdeményezésekben. Az idei kiírásra június 13-ig lehet jelentkezni – ennek apropóján a Grapoila tulajdonos-ügyvezetője, Pinczés Marianna saját tapasztalatait és tanácsait is megosztotta velünk.","shortLead":"Inspiráció és marketingérték – ezek miatt értékesek azok a pályázatok, amelyeken a Grapoila is rendre megméretteti...","id":"20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfc619b-3bed-483b-8655-a936ff3d349a.jpg","index":0,"item":"41a9f5c0-27e5-416c-9857-61253a183ccf","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250513_generali_enterprize_KKV_palyazat_fenntarthatosag","timestamp":"2025. június. 14. 19:30","title":"A bortermelés melléktermékének felhasználásból csinált sikeres vállalkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]